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Дніпропетровщина (2405) обстріл (21394)

Зранку окупанти атакували Нікопольський район з артилерії, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікопольщина

Пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На ранок агресор вдарив з важкої артилерії по Нікопольщині. Поцілив по Мирівській громаді. Люди цілі. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Лисак додав, що вночi ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили.

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Автор: Марина Макєєва
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С арты НЕ атакуют, а ОБСТРЕЛТВАЮТ.
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21.05.2023 10:11 Відповісти
 
 