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Внаслідок обстрілу Невського на Луганщині загинула жінка, - ОВА

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невське

19 травня росіяни вчергове вдарили артилерією по житловому масиву Невського Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка загинула у п’ятницю ввечері. До неї неодноразово зверталися з пропозицією евакуюватися – вмовляли й представники місцевої адміністрації, і родичі, але жінка кожного разу відмовлялася", - йдеться в повідомленні.

У населеному пункті ще залишаються ще близько 60 осіб, які наражають на небезпеку і себе, і тих людей, які, ризикуючи життям, регулярно привозять їжу і все необхідне до села.

"Працюємо з кожним, дехто погоджується, але попри такі трагічні випадки, евакуація не є масовою", - зазначив Лисогор. 

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Автор: Марина Макєєва
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Учора зайшла жіночка з Бердянська, встигла втекти. Вона розповіла про реакцію деяких осіб на окупацію. Вони просто їй сказали, що краще цілий будинок чим прапор України на звалищі. Вона відповіла, що краще прапор України на руїнах її будинку чим орки в її місті. Різні погляди,надії,цінності. Усе буде Україна.
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21.05.2023 09:35 Відповісти
 
 