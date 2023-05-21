Росія продовжує блокувати вхідний флот на порт "Південний"
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Робота "Зернової ініціативи" поновилась, але Росія в СКЦ майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції й реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.
20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 6 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ". Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.
"Порт "Південний" через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в "Зерновій ініціативі", що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", - додали у Мінінфраструктури.
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Мало того, якщо візьмеш характеристику із попереднього місця- будуть ще й млинці з лопати
Чи знов ******** гроші як на супутник придворних волонтерів?
Зараз Зе зійдеться по середині, промову патріотичну забульбенить. Й ми погодимось на розблокування труби. Світ отримає свої добрива, мокши бабло, Зе поповнення офшору...а ми чергові ракети на голови.