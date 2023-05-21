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Росія продовжує блокувати вхідний флот на порт "Південний"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Робота "Зернової ініціативи" поновилась, але Росія в СКЦ майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції й реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 6 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ". Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану", - йдеться в повідомленні. 

У відомстві зазначили, що таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.

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"Порт "Південний" через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в "Зерновій ініціативі", що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", - додали у Мінінфраструктури. 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Блокують південний, бо чекають на розблокування аміачної труби. Заливають його у Південному..глибоко насрати їм на домовленості. Їм гроші потрібні. А Світу аміачні добрива. От і вся математика.

Зараз Зе зійдеться по середині, промову патріотичну забульбенить. Й ми погодимось на розблокування труби. Світ отримає свої добрива, мокши бабло, Зе поповнення офшору...а ми чергові ракети на голови.
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21.05.2023 10:52
+4
це тому що полонених касабів не кормлять червоною ікрою..
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21.05.2023 10:24
+4
Де армія морських дронів на яку стільки донатів пішло? Розблокуйте бл..
Чи знов ******** гроші як на супутник придворних волонтерів?
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21.05.2023 10:39
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це тому що полонених касабів не кормлять червоною ікрою..
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21.05.2023 10:24 Відповісти
Краще чорною, я вважаю. Вона ліпша)
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21.05.2023 10:42 Відповісти
Є рішення, виписуєшся із ботоферми ведмедчука і сідяєш на лавку поряд із своїми одноплемінниками.
Мало того, якщо візьмеш характеристику із попереднього місця- будуть ще й млинці з лопати
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21.05.2023 12:38 Відповісти
в тебе нікудишне его.. а альтер ну дуже маленький.. но не страдай- запишись в зелебобіки -і все нормалізується
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21.05.2023 12:43 Відповісти
Де армія морських дронів на яку стільки донатів пішло? Розблокуйте бл..
Чи знов ******** гроші як на супутник придворних волонтерів?
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21.05.2023 10:39 Відповісти
Блокують південний, бо чекають на розблокування аміачної труби. Заливають його у Південному..глибоко насрати їм на домовленості. Їм гроші потрібні. А Світу аміачні добрива. От і вся математика.

Зараз Зе зійдеться по середині, промову патріотичну забульбенить. Й ми погодимось на розблокування труби. Світ отримає свої добрива, мокши бабло, Зе поповнення офшору...а ми чергові ракети на голови.
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21.05.2023 10:52 Відповісти
Блокують, чим блокують і конкретно де ??? Як москальські "блокіратори" в полі нашої досяжності, то чому вони ще й досі не біля крейсера "моква" ???
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21.05.2023 11:38 Відповісти
Блокують у Турції, вчи техмінімум. Не дають дозволу іноземним судам іти до Південного.
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21.05.2023 12:40 Відповісти
Як не прикро, але цей порт досі має назву "Южний"! До речі керівництво там повні козли! Потрапити на територію порту треба заплатити 170 грн. навіть якщо тебе туди запросили виконати їм роботу! Зайти в порт - на оформлення пропуску ідіоти витратили 3!!! години!!! Будь яку роботу, яку можна виконати за 20 хвилин вони умудряються затягнути мінімум до 2-х годин! Цих дебілів треба ломаками розганяти!
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21.05.2023 11:49 Відповісти
Как они харчеваться тогда будут?
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21.05.2023 13:24 Відповісти
 
 