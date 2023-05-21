УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18695 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
970 3
Маріуполь (2820) мобільний зв'язок (251) окупація (5860) Андрющенко Петро (638)

В окупованому Маріуполі посилюють контроль за користувачами мобільних мереж, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники монтують в окупованому Маріуполі нове обладнання, яке дозволить посилити моніторинг мобільних мереж.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни встановлюють тотальний контроль. Тепер всі користувачі мобільного зв’язку мають пройти ідентифікацію. Після чого кожен номер, кожна "сімка" буде прив’язана до особи. Одночасно з цим у місті масово монтують нове обладнання, яке в першу чергу дозволить посилений моніторинг мобільних мереж (прослуховування та відстеження зв’язків з Україною)", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що люди вже помічають певні маніпуляції з мобільною мережею.

"Наші люди в місті кажуть, що вже дивним чином на телефонах з Андроїд без викачування або дозволу абоненту почали з’являтись застосунки, що дозволяють запис дзвінків", - зауважив Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У районі аеропорту окупованого Маріуполя пролунали вибухи. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Чебурнеті?
показати весь коментар
21.05.2023 11:13 Відповісти
В gavnoanalognet...
показати весь коментар
21.05.2023 11:27 Відповісти
__мобильная сеть должна волновать уzzких за Полярным кругом.
Море Лаптевых способствует хорошему приёму....
показати весь коментар
21.05.2023 11:53 Відповісти
 
 