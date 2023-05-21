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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Окупанти з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії атакували міста Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Очеретине, села Андріївка, Бокове, Іванопілля, Карлівка, Новопокровське, Полтавка, Предтечине, Пречистівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Авдіївку війська РФ бомбардували з авіації, "Градів" і артилерії. Поцілили в багатоквартирний будинок. Поранено двох цивільних мешканців.

Ракету С-300 та "Гради" рашисти спрямували на Торецьк. Поранено шістьох цивільних осіб, серед яких – дитина, а також працівника ДСНС. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 5 приватних будинків, корпуси лікарні, дитсадок, магазини, транспортне підприємство, котельня", - йдеться в повідомленні.

Тричі з артилерії окупанти обстріляли Предтечине, загинула цивільна особа. У селі пошкоджено три приватних оселі.

По Слов'янську рашисти завдали авіаудару, пошкодили 10 приватних будинків. Три ракети С-300 спрямували на Краматорськ, поцілили в трамвайне депо. В обох випадках люди не постраждали.

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Автор: Марина Макєєва
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