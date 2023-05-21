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"Росія відчує, коли буде контрнаступ", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що детально коментувати контрнаступ ЗСУ наразі не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.

"Щодо контрнаступу. Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них, поки що, дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Скоріш за все, потрібно почекати поки земля промерзне.
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21.05.2023 14:58
+16
Так , планує Генштаб , але наказ про контрнаступ повинне дати це чучело .
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21.05.2023 15:01
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Він не планує контрнаступ. Його планує генштаб.
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21.05.2023 14:58 Відповісти
Так , планує Генштаб , але наказ про контрнаступ повинне дати це чучело .
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21.05.2023 15:01 Відповісти
він планує поїсти суші з ленкою та спиногризами за держкошт а то таке....
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21.05.2023 15:09 Відповісти
А Зеленський тут до чого, це він винуватий що КАБ-500 рашисти зкинули?
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21.05.2023 15:03 Відповісти
міша, він не винен що здав південь за 3 дні а ти не винен що з*їбався від війни в Португалію та киздищ богзнащо
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21.05.2023 15:11 Відповісти
он гарант конституции, он виноват во всем и в первую очередь...
другое дело, что на конституцию всем насрать
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21.05.2023 15:36 Відповісти
Скоріш за все, потрібно почекати поки земля промерзне.
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21.05.2023 14:58 Відповісти
Браво!!!)))
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21.05.2023 15:05 Відповісти
А потім просохне, а потім дощі і ще раз промерзне
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21.05.2023 21:17 Відповісти
Сподіваюсь, що воно дійсно не в курсі, що Залужний і USA тримають в таємниці всі реальні плани. Не дай бог мати такого "верховного" долбойоба.
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21.05.2023 15:02 Відповісти
Дуже, дуже багато людей хоче, щоб він пізнав, нарешті, наслідки скоєного....

Так, щоб наступні нові ліца - новіші нових, які зараз підбираються звідусіль до булави, добре подумали, чи варто впилюватися лише задля бабла і слави.....
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21.05.2023 15:08 Відповісти
Зє не вінават, винуваті ті 73% які з таким інтузиазмом візжали що хуже нє будєт
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21.05.2023 15:11 Відповісти
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21.05.2023 15:21 Відповісти
Посміховисько ... Воно руйнує все укураїнське і підігрує рашистам. Що воно робило на саміті в Азії???
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21.05.2023 15:45 Відповісти
Контрнаступ буде тоді і там, коли і де його найменше очікують.
Залужний, це вміє!
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21.05.2023 15:49 Відповісти
Одразу після травневих шашликів
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21.05.2023 16:12 Відповісти
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21.05.2023 17:01 Відповісти
«Росія відчує, коли буде контрнаступ, - Зеленський»
Чи єрмак їй повідомить?
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21.05.2023 19:27 Відповісти
План зеленського простий - дочекатися поки виберутьТрампа в США і домовлятися з кацапами.

Тягнути резину буде ще рік як з контрнаступом, так і з визволенням України.
Відмазки будуть різні і одна феєричніша іншої.
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21.05.2023 19:54 Відповісти
Які ж гідотні всі коментарі і коментуючи.
Краще згадайте слова У.Черчіля-не питайте,що держава зробила для вас,краще скажить,що ви зробили для держави.
Коли будуть відповіді,тоді і буде у вас право давати лайливі коментарі.
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21.05.2023 21:06 Відповісти
Зеленський та Черчіль... Ну-ну. Що зробив до свого прем"єрства Черчіль для Великобританії, та зробив до свого президенства для України Зеленський. Помоліться св"ятому Гуглу і буде ВАм дано по вірі Вашій.
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21.05.2023 21:22 Відповісти
 
 