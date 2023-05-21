«Росія відчує, коли буде контрнаступ, - Зеленський»

Президент Володимир Зеленський заявив, що детально коментувати контрнаступ ЗСУ наразі не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.

"Щодо контрнаступу. Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них, поки що, дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ", - сказав він.

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