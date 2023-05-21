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"Росія відчує, коли буде контрнаступ", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що детально коментувати контрнаступ ЗСУ наразі не може.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.
"Щодо контрнаступу. Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них, поки що, дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ", - сказав він.
Топ коментарі
+26 Александр Кравченко d143aecb
показати весь коментар21.05.2023 14:58
+16 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар21.05.2023 15:01
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Будь ласка, зачекайте...
другое дело, что на конституцию всем насрать
Так, щоб наступні нові ліца - новіші нових, які зараз підбираються звідусіль до булави, добре подумали, чи варто впилюватися лише задля бабла і слави.....
Залужний, це вміє!
Чи єрмак їй повідомить?
Тягнути резину буде ще рік як з контрнаступом, так і з визволенням України.
Відмазки будуть різні і одна феєричніша іншої.
Краще згадайте слова У.Черчіля-не питайте,що держава зробила для вас,краще скажить,що ви зробили для держави.
Коли будуть відповіді,тоді і буде у вас право давати лайливі коментарі.