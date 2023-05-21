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G-7 (711) Зеленський (17522)

На саміті G7 у Хіросімі українська тематика була центральною, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи "Групи семи", а українська тематика – центральною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Зеленський підкреслив: "Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!

Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі…

Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Боневтік героїчний.
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21.05.2023 22:40
+5
Гундосить прямо з літака. Не терпиться йому вилізти у відосик.
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21.05.2023 22:46
+4
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21.05.2023 22:53
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Берить Україну ВОСЬМОЮ . Українське ЗСУ саме круте у світі ‼️
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21.05.2023 22:36 Відповісти
Боневтік героїчний.
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21.05.2023 22:40 Відповісти
то Шойгу з його "заслуженими " нагородами
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21.05.2023 22:48 Відповісти
Вирядився як Шойга. Клоун він і є клоун.
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин іронічно привітав міністра оборони оборони РФ Сергія Шойгу у день його народження, пише УНІАН .У святковому зверненні Пригожин згадав про всі посади і регалії Шойгу, але навмисно не згадав про його військову кар'єру та досягнення на посаді міністра оборони Росії. До привітань також приєднався соратник Пригожина Андрій Трошев .«Сподіваємося, що ви й надалі радуватимете оточуючих вашою щасливою посмішкою», - іронічно йдеться у привітанні.Крім того, Пригожин та Трошев потролили Шойгу подарунком - з нагоди дня народження міністру оборони подарували книгу «8 років із Вагнером».
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Треба Брежнєва переплюнути - домалювати метрове плече й з десяток зірок Героя України
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21.05.2023 22:57 Відповісти
і поцілунок з Еріком Хоннекером
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21.05.2023 23:02 Відповісти
Цікаво, чому ж вона (Україна) та її тематика стала центральною? Які аргументи він навів, чи пам"ятає він, що трапилось в Україні в 1986 році та як він розкрив причину того квітневого жахіття 1986 року?
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21.05.2023 22:45 Відповісти
Гундосить прямо з літака. Не терпиться йому вилізти у відосик.
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21.05.2023 22:46 Відповісти
То він хизувався, що до цилюрника встиг заскочити..доречі, знову вимова невнятна, слова зажовував..
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22.05.2023 00:17 Відповісти
Нагел Херр

События развиваются очень быстро и непредсказуемо.

Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияду за телом бубочки.

Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.

Еще, говорят, дедушка заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.

Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.

Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
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22.05.2023 08:32 Відповісти
Петляє між ****** і Байденом як між краплями.
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22.05.2023 08:51 Відповісти
"- Является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в россии?
- Для них - да." - Дідусь Джо знатно підпалив кацапню в Хіросімі. ))
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21.05.2023 22:48 Відповісти
Хто б сумнівався - віина .
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21.05.2023 22:49 Відповісти
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21.05.2023 22:52 Відповісти
У України з'явились справжні друзі ‼️‼️
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21.05.2023 22:55 Відповісти
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21.05.2023 22:53 Відповісти
Кстати, а почему б Зеленскому не напомнить США и Англии про меморандум, когда ликвидировали ядерные ракеты в Украине, где они обещали защищать сувиринитет Украины.
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22.05.2023 02:24 Відповісти
Ракети не ліквідували , а віддали раше - ось іми вона і бомбить зараз мирні міста України
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22.05.2023 04:54 Відповісти

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21.05.2023 22:54 Відповісти
Тільки вдумайтеся: зЄрмак був 12 років помічником гопніка ельбруса тадєєва від риг. Татарав - розганяв Майдан. Ось із такими відрижками Віслюк Апокаліпсису хоче йти в ЄС і НАТО? Та це ж 100% шапіто. Добре французи підмітили. І найголовніше: країни-донори України дуже добре про це все знають.
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21.05.2023 23:36 Відповісти
Віцепрезидент Єрмак.. став ключовою фігурою в українській владі Цензор.НЕТ

.. нависає над Зеленським.

Про це йдеться у матеріалі ВВС Україна
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22.05.2023 00:41 Відповісти
Якби ще на піаніно їм збацав, то й G 20 злетілися б., а може і вся ООН.
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22.05.2023 23:10 Відповісти
 
 