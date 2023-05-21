На саміті G7 у Хіросімі українська тематика була центральною, - Зеленський
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У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи "Групи семи", а українська тематика – центральною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
Зеленський підкреслив: "Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!
Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі…
Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко".
Будь ласка, зачекайте...
События развиваются очень быстро и непредсказуемо.
Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияду за телом бубочки.
Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.
Еще, говорят, дедушка заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.
Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.
Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
- Для них - да." - Дідусь Джо знатно підпалив кацапню в Хіросімі. ))
.. нависає над Зеленським.
Про це йдеться у матеріалі ВВС Україна