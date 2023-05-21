Ввечері 21 травня у Одесі під час тривоги пролунав вибух
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Вибух в Одесі пролунав у неділю увечері, 21 травня. В області оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" .
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що ситуація у місті під контролем.
"Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на певних позиціях", – заявив він у Telegram.
Водночас він закликав жителів міста не ігнорувати тривогу в області.
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