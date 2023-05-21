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Ввечері 21 травня у Одесі під час тривоги пролунав вибух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Вибух в Одесі пролунав у неділю увечері, 21 травня. В області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" .

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що ситуація у місті під контролем.

"Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на певних позиціях", – заявив він у Telegram.

Водночас він закликав жителів міста не ігнорувати тривогу в області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 17 травня окупанти атакували південь країни - зафіксовані вибухи в Одесі, ракети над Миколаївщиною

Автор: Роман Свиридович
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Шакал я паршивый, всё ворую, ворую....
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21.05.2023 22:59 Відповісти
На мапі тривог в Одеські області тривоги нема. Странна адака.
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21.05.2023 23:13 Відповісти
На мапі нема, а за вікном було. І вибух також був. Чекаємо...
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21.05.2023 23:17 Відповісти
Страшно,якщо потушат телеграм.....Бо шо тут,шо марафон.........
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21.05.2023 23:19 Відповісти
Збили. А ще кажуть наші збили су 35
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21.05.2023 23:19 Відповісти
Так - пишуть, що збили СУ-35, який летів на Херсон.

Екіпаж здриснув в море.

Мінус 1 млрд фублів!
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21.05.2023 23:39 Відповісти
р у S н є = п і Z д а ? Д А !
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22.05.2023 00:25 Відповісти
 
 