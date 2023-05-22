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Бахмут (1493) ISW (603)

Захоплення Бахмуту на росТБ показують майже як взяття Берліну, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Російська реакція на ймовірне захоплення Бахмуту показує дедалі більший розрив між внутрішньою подачею війни Кремлем і висвітленням російських операцій в Україні  спільнотою мілблогерів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російське державне телебачення зобразило передбачуване взяття Бахмута як доленосну історичну подію і заявило, що взяття міста сприятиме успіху російських операцій із взяття Слов'янська (41 км на північний захід від Бахмута), Краматорська (35 км на північний захід від Бахмута) і навіть "Дніпра (приблизно 215 км на захід від Бахмута). - Кремль, ймовірно, спробував подати взяття Бахмута як історичну перемогу, оскільки тактичних успіхів в Україні у нього, як і раніше, немає", -  йдеться у дописі.

На одному з російських телеканалів навіть заявили, що "вагнерівці" в Бахмуті повинні почуватися як "діди в Берліні".

ISW відзначає контраст цих рапортів держтелебачення з більш тверезими висловлюваннями російських ультранаціоналістів-блогерів, які міркують про необхідність та шанси після Бахмута взяти села та містечко Часів Яр на захід від нього.

"Ця розбіжність, що зростає, ймовірно, продовжить підривати здатність Кремля формувати російський інформаційний простір", - передбачає ISW.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Годин Яр аха)
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22.05.2023 09:02
+11
При всій повазі,але....Районний ,бляха муха центр. А для кацапів,як на Марс висадилися.))
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22.05.2023 09:05
+11
Таким чином пропаганда піднімає бойовий дух російської імперської бидломаси, щоб заохочувати її вмирати за мільярди пукіна.
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22.05.2023 09:08
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😁 Часів Яр. До того ж "Часів" у даному випадку погодить не від "час- година" , а просто час.
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22.05.2023 09:27 Відповісти
Часов ЯР-это родина Кобзона.
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22.05.2023 09:47 Відповісти
У сім'ї не без виродка. 😊 Впевнений, що жителі цього міста - чудові люди. Більшість з них - точно. Навіть у Вптикані є негідники, хоча саме там знаходиться Св' ятий престол. 😊
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22.05.2023 09:53 Відповісти
😂😂😂 Кацапи так і не зрозуміли, що слова "незламна фортеця" - це сил у базмутській мишоловці для заманювання дурного кацапа, який на всілякі словп такого типу реагує, як бик на червону шмату і втративши розум і розбиваючи дурну макітру, з розбігу гаратає по стіні, на якій пише "незламна фортеця". 😁 Звичайно, що стіне можна рлзбити і чолом. Але на залишках стіни залишчться і кров, і вибиті мізки., 😁 100 тисяч знешкоджених у Бахмуті кацапів цьому яскрава ілюстрація. 😂😂😂😂
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22.05.2023 10:07 Відповісти
Да мастурбируешь по ходу ты, кацабский ********-нулевка под американским прокси. Пшел на куй, скотина.
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22.05.2023 10:15 Відповісти
Согласен с вами и добавлю: в Ватикане негiдникiв еще может и больше.
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22.05.2023 13:02 Відповісти
нічого дивного !!! при "асвобажденії" Берліну кацапські дибіли на кшталт йоськи сталіна, жукова вгробили 800 тис. "асвабодітелей" - червоних гвартівників та мародерів !!! )(уйло за 10 місяців "асвабажденія артьомовска" вробило 100 тис (убитими та пороненеми) кацапського лайна і біонепотребу !!! а що .. деди ваєвалі ...
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22.05.2023 09:02 Відповісти
При всій повазі,але....Районний ,бляха муха центр. А для кацапів,як на Марс висадилися.))
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22.05.2023 09:05 Відповісти
Таких містечок як Бахмут в Україні понад 400. Якщо за кожний з них битися по 3 місяці, то ця війна на 100 років. При цьому за цей час їм треба буде покласти до 30 млн лішнего состава тільки вбитими! Але спільнота олігофренів, якою є росіяни, не вміє рахувати і критично мислити. Дєдиваєваліхулє....
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22.05.2023 09:16 Відповісти
"Падєніє Берліна-2"

і буйло у бєлом кітєлє та з трубкою "Герцоговина флор"
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22.05.2023 10:12 Відповісти
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22.05.2023 10:26 Відповісти
Годин Яр аха)
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22.05.2023 09:02 Відповісти
Це нова,декомунізована назва.
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22.05.2023 09:04 Відповісти
не на часі
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22.05.2023 09:26 Відповісти
Незабаром скажуть що захопили і Нью Йорк (який на Бамбасі).
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22.05.2023 09:03 Відповісти
Я собі уявив... в інфопросторі чи ютюб...новину --"рф солдати захопили Нью-Йорк".
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22.05.2023 09:10 Відповісти
без уточнень,що то на бамбасі
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22.05.2023 09:11 Відповісти
Бамбас який 9 років домбят укропи.
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22.05.2023 09:27 Відповісти
В кацапській психлікарні свято. Реально,що там у них в черепах ...загадка Всесвіту.🤦
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22.05.2023 09:04 Відповісти
Таким чином пропаганда піднімає бойовий дух російської імперської бидломаси, щоб заохочувати її вмирати за мільярди пукіна.
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22.05.2023 09:08 Відповісти
Вот только битва за Берлин длилась намного меньше...
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22.05.2023 09:14 Відповісти
Вот толькА Бахмут теж намногА меньше
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22.05.2023 09:21 Відповісти
Після увідінай пабьєди камунафашісти розповзлись по смітниках-празнавать💩
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22.05.2023 09:16 Відповісти
так захопили Бахмут чи ні ?
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22.05.2023 09:19 Відповісти
Бахмут Шредінгера...
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22.05.2023 09:53 Відповісти
І кацапи взяли Бахмут,і Бахмут взяли в тактичне оточення-правда десь посередині.
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22.05.2023 09:26 Відповісти
єдине, що мосКАЛі можуть взяти - це кусок гівна в рот з чемоданчика пукіна!
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22.05.2023 09:27 Відповісти
Мені цікаво, під яким соусом кацапські пропагандони подадуть оточення і подальше звільнення Бахмуту ЗСУ? У них Сталінград буде після Берліна? 🤔 Дєди офіговалі!
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22.05.2023 09:30 Відповісти
То ж у дідоваєвал може з'явитися ще одна іграшка - картонний Бахмут. Був фанерний Рейхстаг, стане Бахмут.
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22.05.2023 09:30 Відповісти
Так щоб показати, що вони "взяли", і картон нe потрібeн － просто купки битоі цeгли достатньо.
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22.05.2023 09:46 Відповісти
Бахмут-це велика забаганка "величного" Зе..бо місто немає великого зачення а лише піар за який ми оплатили теж немалою ціною життів наших воїнів бо кацапи для якх люди не є цінність на втрати не реагують.Після успіху контрнаступу під Харькоом українців яке спланував і провів генерал Залужний велика жаба заздрощів заполонили Боневтіка.І ось ця кампанія розпочалась під Бахмутом де Залужного по факту відсторонили а васю владу керівництва військами передали Сирському яки є ставлеником ОП. Не було ніякої потрб втрачати резерви ради підняття рейтнгу Заленського.Трагедії великої втрати Бхмута не має але Шапіто і тут обсралось як і під Південнодонецьком та Лисианьком. Тм де влізає в бойові дії блазень та актор комедійного жанру успіхів не має...
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22.05.2023 09:54 Відповісти
Ви не праві шановний! Сирський дуже талановитий бойовий генерал-практик і постійно знаходиться у зоні бойових дій і працює на перемогу України........ Жодного разу не бачив як би він давав інтерв'ю якомусь медійному телеканалу чи Дмитру Комарову про своє особисте життя, або відвідував весілля чи христини сімей військовослужбовців на відміну від Залужного.....П.с. Володимир Зеленський призначив загалом професійне військове керівництво і за це йому честь і хвала.....Слава Україні!!!
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22.05.2023 10:47 Відповісти
ще поцілуйте зечмо в дупу!
а потім подумайте, що якби не зе і його шобло - такої війни могло б і не бути, і сотні тисяч людей були б живі.... Але подумате не один раз, а 28!!! саме стільки його попереджали західні партнери про напад, а він все похерив
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22.05.2023 12:35 Відповісти
профессіанали від зе - це рябашапка, баканов, разумков, апаришин, вєня-діктова, шмара-посол, клоун-ПАРЕіст, гетьман-цоф, герПус, кормарофський, ********* та скічкок
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22.05.2023 12:40 Відповісти
арестовича забыли
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23.05.2023 02:55 Відповісти
А в когось з кацапів не виникае питання:!якщо на Бахмут скільки сил і часу пішло ! То скільки піде сил і часу для взяття великого міста такого як Дніпро.(Київ за 3 дні уже взяли)
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22.05.2023 10:01 Відповісти
как это можно не признать, если мы его не контролируем?
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23.05.2023 02:56 Відповісти
Ви праві. Але, Я не розумію одного, це "абсолютна перемога" чи не зовсім перемога ЗСУ? А то пишуть різне, і ніде ніякої конкретики не фігурує, кому вірити (Телеграму, Цензору чи Телемарафону) не зрозуміло.........
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23.05.2023 16:11 Відповісти
Вагнерівець записав відео, де розповів, чому вони не можуть взяти Бахмут.

https://t.me/kozak_kozachka_chat_zp/113127
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22.05.2023 10:03 Відповісти
 
 