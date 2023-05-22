Захоплення Бахмуту на росТБ показують майже як взяття Берліну, - ISW

Російська реакція на ймовірне захоплення Бахмуту показує дедалі більший розрив між внутрішньою подачею війни Кремлем і висвітленням російських операцій в Україні спільнотою мілблогерів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російське державне телебачення зобразило передбачуване взяття Бахмута як доленосну історичну подію і заявило, що взяття міста сприятиме успіху російських операцій із взяття Слов'янська (41 км на північний захід від Бахмута), Краматорська (35 км на північний захід від Бахмута) і навіть "Дніпра (приблизно 215 км на захід від Бахмута). - Кремль, ймовірно, спробував подати взяття Бахмута як історичну перемогу, оскільки тактичних успіхів в Україні у нього, як і раніше, немає", - йдеться у дописі.

На одному з російських телеканалів навіть заявили, що "вагнерівці" в Бахмуті повинні почуватися як "діди в Берліні".

ISW відзначає контраст цих рапортів держтелебачення з більш тверезими висловлюваннями російських ультранаціоналістів-блогерів, які міркують про необхідність та шанси після Бахмута взяти села та містечко Часів Яр на захід від нього.

"Ця розбіжність, що зростає, ймовірно, продовжить підривати здатність Кремля формувати російський інформаційний простір", - передбачає ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмуту через виснаження, - ISW