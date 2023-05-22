Командир 3-ї штурмової бригади Кудряшов про ситуацію на Бахмутському напрямку: Наші операції йдуть каскадом
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Операції 3-ої окремої штурмової бригади йдуть каскадом. Вони дозволяють покращити тактичне становище на всьому Бахмутському напрямку.
Про це розповів т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Це гряда операцій, яку проводить 3-я окрема штурмова бригада. Це наступальні операції по відновленню та покращенню позицій в нашій смузі відповідальності і взагалі по всій лінії Бахмутського напрямку", - сказав він.
За його словами, користуючись тим моментом, що ворог зараз слабкий, ворог виснажився, ворог не має тих сил, яких він мав ще у лютому цього року, ЗСУ реалізують певні дії щодо поновлення, відновлення і покращення позицій.
"Ці операції йдуть каскадом, тобто по нарощуванню. Ми намагаємося щупати слабкі місця ворога і поступово, покроково намагаємося витискати його, займаючи вигідні нам позиції, переймаючи ініціативу і маючи позитивну динаміку саме в ділянках у смузі відповідальності бригади", - додав він.
Кудряшов повідомив, що це три операції, які включають в себе всі засоби та сили бригади, а саме залучення танків, артилерійських дивізіонів, артилерії "старшего начальника". Також є залучення штурмових піхотних і механізованих підрозділів і залучення сучасних видів розвідки, контролю переднього краю - це безпілотні літальні апарати, бойові дрони.
І в комбінації всі ці дії дають певний успіх - покращення як оперативної ситуації в смузі відповідальності 3-ої окремої штурмової бригади, так і тактичне поліпшення становища на всьому Бахмутському напрямку, сказав майор.
"На мою суб'єктивну думку, бо я не маю змоги давати оцінку всій картині поля бою по всій смузі Бахмутському напрямку, - це лише оперативні досягнення. Це точкові досягнення, які можуть призвести до великих тактичних зрушень по всій смузі. Але на сьогодні ми виконуємо тільки частину великого тактичного задуму, а саме свою роль в смузі відповідальності 3-ї ОШБр", - повідомив Кудряшов.
Т.в.о. командира 3-ї ОШБр, зазначив, що деякі підрозділи можуть собі дозволити залишатися в обороні, деякі підрозділи можуть дозволити невеликі наступальні дії, операції.
"Ми прагнемо до того, щоб якнайшвидше звільняти наші землі і поліпшувати тактичне становище по всій смузі відповідальності в Бахмуті", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Происходящее в Бахмуте и его окрестностях уже который месяц дает пищу для измышлений военных экспертов и историков всех мастей. Битву за небольшой и не самый важный в стратегическом плане населенный пункт Донецкой области сравнивают с Верденом и Соммой Первой мировой, а самые смелые любители аналогий - даже со Сталинградом и Эль-Аламейном Второй. Зерно истины, пожалуй, в их конструкциях есть, но лишь зерно.
Бахмут, действительно, стал шверпунктом (точкой приложения усилий) третьего или четвертого российского наступления, которое выдохлось, так по-настоящему и не начавшись, и город штурмуют уже без какой бы то ни было цели - просто для того, чтобы все понесенные потери не казались совсем уж бессмысленными.
Более того, оборона этого уже почти безжизненного места, отметки на карте, длится уже дольше, чем бои за упомянутые Верден, Сомму и Сталинград.
Разве что количество погибших исчисляется не сотнями, а «всего лишь» десятками тысяч человек. Ну так и война ведется не многомилионными армиями: и наши, и российские силы по меркам великих боен XX века довольно скромны. С другой стороны, огневой потенциал их при меньшей численности личного состава выше, чем в те времена. Словом, сравнивать можно.
Но есть одно обстоятельство, которое разительно отличает Бахмут от перечисленных сражений прошлого: наступательные операции немцев и союзников имели смысл. Например, успех германского рейха под Верденом обрушил бы огромный участок фронта Антанты и дал бы возможность Deutsches Heer выйти во фланг и тыл защитникам Парижа.
Был замысел, отчасти реализованный, и в наступлении союзников при Сомме, были перспективы у немецкого продвижения к Волге и Александрии. В какой-то степени это оправдывает понесенные потери (в очень малой, конечно же), а от неудач никто не застрахован.
Другое дело - Бахмут. Проявленное российским командованием упорство при попытках взять этот райцентр практически в лоб объяснить сложно: никакого выигрыша, кроме сомнительного пропагандистского, в случае успеха они не получат" Полностью https://dumskaya.net/news/novyy-verden-ili-stalingrad-chto-proishodit-v-ba-175770/
Не "балакуча голова" і тим більше не лиса ******.
Щодо самого Бахмуту, якщо буде реальний успіх на флангах, русня з міста сама дрисне.
Русню легко взяти на понт.