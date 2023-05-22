В Одесі демонтують і перенесуть пам’ятник Льву Толстому

В Одесі демонтують пам’ятник російському письменнику Льву Толстому. Його планують перенести з однойменної площі в музей просто неба.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Деколонізація.Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"16 березня відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, на якому було обговорено та більшістю голосів прийнято рішення про перенесення пам’ятника Льву Толстому з однойменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в м. Одесі", - йдеться в документі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі вже демонтували пам'ятник Максиму Горькому, Катерині ІІ, Олександру Суворову.

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