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В Одесі демонтують і перенесуть пам’ятник Льву Толстому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

памятник,толстой

В Одесі демонтують пам’ятник російському письменнику Льву Толстому. Його планують перенести з однойменної площі в музей просто неба.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Деколонізація.Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"16 березня відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, на якому було обговорено та більшістю голосів прийнято рішення про перенесення пам’ятника Льву Толстому з однойменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в м. Одесі", - йдеться в документі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі вже демонтували пам'ятник Максиму Горькому, Катерині ІІ, Олександру Суворову.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Нащо це лахміття складати? Жодної художньої цінності.
Хтось на щось сподівається?
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22.05.2023 10:38
+6
Як там члєнін казав - какая глыба
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22.05.2023 10:51
+4
Атож! Тим більше, Товстий. "Нєпротівлєніє злу насілієм", - ідеальна формула для кацапських людожерів.
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22.05.2023 10:45
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Нащо це лахміття складати? Жодної художньої цінності.
Хтось на щось сподівається?
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22.05.2023 10:38 Відповісти
Ну а вдруг кто-то купит. Гранит там не плохой.
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22.05.2023 10:44 Відповісти
Та ні. Якщо в музей, то це інвентарний номер, матеріальна відповідальність. Заради купки щебеню (саме купки, багато там немає) ніхто собі на дупу такий геморой не повісить.
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22.05.2023 10:48 Відповісти
Можливо ви маєте рацію
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22.05.2023 12:57 Відповісти
Атож! Тим більше, Товстий. "Нєпротівлєніє злу насілієм", - ідеальна формула для кацапських людожерів.
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22.05.2023 10:45 Відповісти
Як там члєнін казав - какая глыба
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22.05.2023 10:51 Відповісти
кстати у кацапов Толстой приравнен к экстремистам предан анафеме сектой РПЦ и было возбуждено два уголовных дела лет 5 назад может мы погорячились ?
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22.05.2023 11:04 Відповісти
Геть левка пузатого з України!
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22.05.2023 11:41 Відповісти
И пусть канает отсюда !
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух гамбургский!
Кацап сранный!
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22.05.2023 12:10 Відповісти
Всі ці "музейні простори просто неба", це місця зберігання на випадок повернення в "руській мір".
Це лише кілька прикладів, з того, що видав пошук в Гуглі:
- Окупанти у Генічеську встановили пам'ятник Леніну.
- У селищі Тавричанка Каховського району (Херсонська область) ворог відновив пам'ятник Леніну.
- Російські окупанти "відновили" пам'ятник Леніну у Новій Каховці.
- У Нижніх Сірогозах на Херсонщині окупанти відновили пам'ятник Леніну.
- В окупованому селищі Білокуракине рашисти встановили пам'ятник Леніну, який у 2014 році було демонтовано за рішенням місцевої влади.
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Льва - в зоопарк!
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22.05.2023 13:19 Відповісти
Правильно !!! Убрать его на хрен , чи не писатель , чи не гениальный ... .. У нас своих гениев - завались !! Вот хоть бы Пабло Тычина с трактором в поле дыр , дыр , дыр !!! Вот классика !! Вот кому памятники ( с трактором ) нужно ставить !!! !!!
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22.05.2023 14:13 Відповісти
Все вірно.Демонтувати,перенести,і встонавити на теріторії найближчого скотомогильника.
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22.05.2023 14:40 Відповісти
А следующим пойдет Бобель - Бабель который участвовал в организации голодомора украинского народа
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23.05.2023 10:19 Відповісти
 
 