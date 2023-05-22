В Одесі демонтують і перенесуть пам’ятник Льву Толстому
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В Одесі демонтують пам’ятник російському письменнику Льву Толстому. Його планують перенести з однойменної площі в музей просто неба.
Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Деколонізація.Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"16 березня відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, на якому було обговорено та більшістю голосів прийнято рішення про перенесення пам’ятника Льву Толстому з однойменної площі до спеціально облаштованого музейного простору просто неба в м. Одесі", - йдеться в документі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі вже демонтували пам'ятник Максиму Горькому, Катерині ІІ, Олександру Суворову.
Топ коментарі
+9 Деніс Войцеховський
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+6 растуди
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Кацап сранный!
Це лише кілька прикладів, з того, що видав пошук в Гуглі:
- Окупанти у Генічеську встановили пам'ятник Леніну.
- У селищі Тавричанка Каховського району (Херсонська область) ворог відновив пам'ятник Леніну.
- Російські окупанти "відновили" пам'ятник Леніну у Новій Каховці.
- У Нижніх Сірогозах на Херсонщині окупанти відновили пам'ятник Леніну.
- В окупованому селищі Білокуракине рашисти встановили пам'ятник Леніну, який у 2014 році було демонтовано за рішенням місцевої влади.