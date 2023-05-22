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обстріл (21411) Бєлгород (356)

У Бєлгородській області лунають вибухи, в одному з районів зникло світло

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгородщина

22 травня у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області РФ пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Мешканці села Замостя повідомили про "гучні звуки", після яких піднявся стовп диму. Місцеві також скаржаться на відсутність електропостачання.

Також повідомляється про обстріли сіл Новостоєвка-Перша, Козінка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине. За попередніми даними, загинув місцевий житель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
То феєрверк. Святкують день народження БНР
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22.05.2023 11:38
+13
ну це ж треба - на росію напав російський легіон
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22.05.2023 11:39
+12
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22.05.2023 11:50
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То феєрверк. Святкують день народження БНР
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22.05.2023 11:38 Відповісти
за чьто?
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22.05.2023 11:38 Відповісти
Коли вже вони накуряться...
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22.05.2023 11:38 Відповісти
ну це ж треба - на росію напав російський легіон
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22.05.2023 11:39 Відповісти
Зараз літо. Наюха їм та електрика??? Тепло, світло..на газу нехай їдло готують, або на дровах. Електроприлади - то зло. Лучина, вуглі, дрова - то доля мокш.
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22.05.2023 11:42 Відповісти
А в другому раионі напруга зашкалює -- все горить .
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22.05.2023 11:43 Відповісти
Та вже багато телеграм каналів пишуть,що наступ стався як і гадали,з Українського міста Ненацька!☝️
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22.05.2023 11:48 Відповісти
Білгород-Україна!кацапети,вон на *** з Неньки
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22.05.2023 11:48 Відповісти
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22.05.2023 11:49 Відповісти
Понапивались и фейерверки запускают.
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22.05.2023 11:49 Відповісти
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22.05.2023 11:50 Відповісти
І знову камуністофашісти ******** ополченців Бєлгородської Народної Республіки😬
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22.05.2023 11:56 Відповісти
А шо з ипалами, кацапы? А шо случилось, шо такое?
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22.05.2023 11:59 Відповісти
Та шо-та пашло нє так...
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22.05.2023 12:13 Відповісти
Кацапи -сво по плану, чи ще ні?! Що з іпалом?!🤔🎇
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22.05.2023 12:09 Відповісти
назви сел якісь більш українські, ніж кацапські
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22.05.2023 12:19 Відповісти
Да вызовите кто-нибудь полицию - соседи опять дебош со взрывами устроили!
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22.05.2023 12:59 Відповісти
Все йде по плану.
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22.05.2023 13:00 Відповісти
Шановна редакціє, Білгород це українське місто загарбане большевиками. Тому воно Білгород.
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22.05.2023 13:07 Відповісти
1. Не треба було москальським "аґрономам" районувати бавовну для "срєднєй паласи і нєчєрназемья"!
2. Ґенетично модифікована москалями Бавовна повернулася додому!
3. вагнер-Бавовна в навасібірскє провела практичне заняття з патріотичного ґвалтування "двух нєпалналєтніх".
4. БАВОВНЯТКО завітало - курить де-будь, недопалки розкидає - ФАЙНЕ ДИТЯТКО!
5. Національний гімн Бавовни: "А я в расєю, дамой хачю-у-у..."
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22.05.2023 15:10 Відповісти
 
 