У Бєлгородській області лунають вибухи, в одному з районів зникло світло
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
22 травня у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області РФ пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Мешканці села Замостя повідомили про "гучні звуки", після яких піднявся стовп диму. Місцеві також скаржаться на відсутність електропостачання.
Також повідомляється про обстріли сіл Новостоєвка-Перша, Козінка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине. За попередніми даними, загинув місцевий житель.
Топ коментарі
+16 Alfalcon 30b8e09d
показати весь коментар22.05.2023 11:38
+13 Alien Life Form
показати весь коментар22.05.2023 11:39
+12 Владимир fd08a616
показати весь коментар22.05.2023 11:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
2. Ґенетично модифікована москалями Бавовна повернулася додому!
3. вагнер-Бавовна в навасібірскє провела практичне заняття з патріотичного ґвалтування "двух нєпалналєтніх".
4. БАВОВНЯТКО завітало - курить де-будь, недопалки розкидає - ФАЙНЕ ДИТЯТКО!
5. Національний гімн Бавовни: "А я в расєю, дамой хачю-у-у..."