У Бєлгородській області лунають вибухи, в одному з районів зникло світло

22 травня у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області РФ пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Мешканці села Замостя повідомили про "гучні звуки", після яких піднявся стовп диму. Місцеві також скаржаться на відсутність електропостачання.

Також повідомляється про обстріли сіл Новостоєвка-Перша, Козінка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине. За попередніми даними, загинув місцевий житель.

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