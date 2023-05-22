Лукашенко планує поїхати до Москви і зустрітися з Путіним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 24 травня має намір зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим.
За інформацією агентства, Лукашенко і Путін мають намір обговорювати "неврегульовані питання у відносинах".
"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу щодо ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути у наших відносинах", - заявив Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
бо скоро буде кінець для обох
Жив говнюк,
А старая с косой тебя заждалась.
Шлет привет тебе.
- А что такое?
- Да хахлы сваими "Петриатами" паказали, что толку ат них мало А вот па галаве за них я в любой мамент палучить магу - им британцы дали ракеты, каторые всю маю Беларусь из канца в канец прастреливают Тебе ж уже дакладывали - кагда ани к вам прилетали! Пака - толька на Данбасс!
22.05.2023
Лукашенко з джерел в РФ отримав інформацію про критичний стан Путіна, але у великій грі на виживання помилка може дуже дорого коштувати. Тому Лукашенко вирішив нанести візит в Москву в на місці роздивитись що і як. Дуже цікаво, як відреагує Патрушев і К.