Лукашенко планує поїхати до Москви і зустрітися з Путіним

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 24 травня має намір зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим.

За інформацією агентства, Лукашенко і Путін мають намір обговорювати "неврегульовані питання у відносинах".

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу щодо ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути у наших відносинах", - заявив Лукашенко.

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