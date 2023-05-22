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Лукашенко (2279) путін (21454)

Лукашенко планує поїхати до Москви і зустрітися з Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 24 травня має намір зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Белта із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим.

За інформацією агентства, Лукашенко і Путін мають намір обговорювати "неврегульовані питання у відносинах".

"Як мені доповідає уряд, ну майже немає жодних проблем. Я в це мало вірю. Я бачу щодо ситуації, що все-таки проблеми є, нестиковки якісь. Іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити та зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути у наших відносинах", - заявив Лукашенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
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22.05.2023 12:45
+13
у луки кінчились критичні дні .. пора на случку
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22.05.2023 12:45
+12
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22.05.2023 12:52
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22.05.2023 12:45 Відповісти
у луки кінчились критичні дні .. пора на случку
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22.05.2023 12:45 Відповісти
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22.05.2023 12:54 Відповісти
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22.05.2023 12:55 Відповісти
Гроші у цієї повії закінчилися, поїхав клянчити до свого сутенера.
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22.05.2023 12:58 Відповісти
За дозой чайку??,
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22.05.2023 12:45 Відповісти
Ломка?
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22.05.2023 12:45 Відповісти
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22.05.2023 12:56 Відповісти
попити новічка
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22.05.2023 12:46 Відповісти
береги руку, сеня.
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22.05.2023 12:47 Відповісти
Не встигне, ще пару днів у до мацковської народної республіки діда не пустять. Хай робить китайську візу...
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22.05.2023 12:47 Відповісти
Поїде за звіздюлями.
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22.05.2023 12:47 Відповісти
Лу-2 до Ху-3 або табу в дуПу, перезавантаження.
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22.05.2023 12:50 Відповісти
Після поїздки на 9 травня не здох, вижив, то вирішив ще раз ризикнути?
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22.05.2023 12:51 Відповісти
Угощение, видать, понравилось
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22.05.2023 12:54 Відповісти
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22.05.2023 12:52 Відповісти
Не допил чаек с полонием?
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22.05.2023 12:55 Відповісти
Та хаи іде хоч світ заочі .
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22.05.2023 13:01 Відповісти
він прийде попрощатися 💀
бо скоро буде кінець для обох
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22.05.2023 13:05 Відповісти
Справжнє кохання не потребує реклами чи новин,а цей конілінгвус вже задовбав.
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22.05.2023 13:06 Відповісти
Ты еще не сдох, картофельфюрер?
Жив говнюк,
А старая с косой тебя заждалась.
Шлет привет тебе.
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22.05.2023 13:06 Відповісти
В номинации " прыжок на грабли с разбега" побеждает Лукашенко!!
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Встреча двойников?
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22.05.2023 13:11 Відповісти
- Владзимир Владзимирович! Забери ты у меня сваи "Искандеры"!
- А что такое?
- Да хахлы сваими "Петриатами" паказали, что толку ат них мало А вот па галаве за них я в любой мамент палучить магу - им британцы дали ракеты, каторые всю маю Беларусь из канца в канец прастреливают Тебе ж уже дакладывали - кагда ани к вам прилетали! Пака - толька на Данбасс!
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22.05.2023 13:26 Відповісти
Еще не наговорились?
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22.05.2023 13:31 Відповісти
Чайку недопив.
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22.05.2023 14:21 Відповісти
Как Литвиненко?
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22.05.2023 17:59 Відповісти
Перший раз полонію не вистачило. За другою порцією поїхав.
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22.05.2023 13:42 Відповісти
9го було мало часу та сил соснути
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22.05.2023 13:50 Відповісти
У престарелых гамадрилов продолжается весенний гон...
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22.05.2023 13:50 Відповісти
Хроника одного президента
22.‎05.‎2023

Лукашенко з джерел в РФ отримав інформацію про критичний стан Путіна, але у великій грі на виживання помилка може дуже дорого коштувати. Тому Лукашенко вирішив нанести візит в Москву в на місці роздивитись що і як. Дуже цікаво, як відреагує Патрушев і К.
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22.05.2023 13:53 Відповісти
Осторожно-"новичек" может вызывать привыкание!
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22.05.2023 13:56 Відповісти
Подрочат друг другу, два старых пи@ора.
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22.05.2023 14:20 Відповісти
Видно подлечили ********
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22.05.2023 16:08 Відповісти
Що, мля, ще не весь чайок від ***** допив?
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22.05.2023 17:14 Відповісти
Не допив чай? Ну, що ж, смачного)
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23.05.2023 00:31 Відповісти
 
 