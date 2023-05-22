Рашисти обстріляли Станіслав на Херсонщині, загинув чоловік, - ОВА

Російська армія продовжує вбивати мирних людей та руйнувати цивільну інфраструктуру на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі удари по Станіславу травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці.

Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

"Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації, - вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два - пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ за добу 4 рази обстріляли Херсон, по області випустили 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА