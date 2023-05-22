Рашисти почали проводити праймеріз від "Єдиної Росії" на окупованій Херсонщині, - Соболевський

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупаційна адміністрація організовує проведення праймеріз від "Єдиної Росії".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це вибори перед виборами, з метою визначення єдиного кандидата від регіону. Що характерно, попри тиск, який чинять окупанти на наших людей щодо отримання російських паспортів, у цьому шоу дозволено брати участь навіть з українським паспортом. Їм аби була херсонська реєстрація", - йдеться в повідомленні.

Соболевський зазначає, що громадянам України на українській території пропонують брати участь у виборчому процесі партії влади сусідньої держави, яка військовим шляхом зайшла на наші землі.

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"Нікчеми, які у своїх передсмертних конвульсіях вже згодні на все, аби картинка хоч якось підтримувалась і не розбивалась вщент", - додав заступник голова Херсонської облради.