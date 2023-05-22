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Рашисти почали проводити праймеріз від "Єдиної Росії" на окупованій Херсонщині, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,вибори,росія,єдина

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупаційна адміністрація організовує проведення праймеріз від "Єдиної Росії".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це вибори перед виборами, з метою визначення єдиного кандидата від регіону. Що характерно, попри тиск, який чинять окупанти на наших людей щодо отримання російських паспортів, у цьому шоу дозволено брати участь навіть з українським паспортом. Їм аби була херсонська реєстрація", - йдеться в повідомленні.

Соболевський зазначає, що громадянам України на українській території пропонують брати участь у виборчому процесі партії влади сусідньої держави, яка військовим шляхом зайшла на наші землі.

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"Нікчеми, які у своїх передсмертних конвульсіях вже згодні на все, аби картинка хоч якось підтримувалась і не розбивалась вщент", - додав заступник голова Херсонської облради. 

Автор: Марина Макєєва
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В росії теж праймериз проводять зараз
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22.05.2023 13:34 Відповісти
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22.05.2023 13:35 Відповісти
Окучують з двох рук --- тут вони зуби з*іли .
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22.05.2023 13:35 Відповісти
Если это фото Херсонщины ,гляньте, одни маргиналы. Я не удивлюсь,что в гражданское,это кацапы переодетые. А что у кацапов выборы намечаются?
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22.05.2023 13:35 Відповісти
Це як новорічна ялинка в центрі роздовбаного Сєвєродонецька. Розпил бабла на місцях, понти в кремлі і відчуття крінжу у місцевих.
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22.05.2023 13:39 Відповісти
Звідки ця фотка? Зараз на херсонщині вже літо. Та й народ якось по бамбасятськи вдягнутий
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22.05.2023 13:42 Відповісти
Портянки, путин и ЕдРо
В сенях помойное ведро
Гулянки в будни до утра
И кабачковая икра.
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22.05.2023 13:43 Відповісти
накорми русского украинской землей путем вспарывания его пуза ржавым ножиком и перепиливания няво ненасытный глотки тупой пилой с всыпанием в образовавшиеся отверстия СЛОВЯНСКОЙ украинской земли !
ТИКИТАК !
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22.05.2023 13:49 Відповісти
На окупованій Херсонщині краще проводити праймеріз Демократичної та Республіканської партій США.
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22.05.2023 13:55 Відповісти
 
 