Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Рашисти не припиняють обстрілів Херсонщини. Минулої доби ворог свідомо цілив по об’єктах інфраструктури Бериславського та Херсонського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області

"Російські війська продовжують масовано обстрілювати Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. По Бериславу окупанти завдали авіадари керованими бомбами. У місті пошкоджено 20 будинків, загинули 45-річний чоловік та 43-річна жінка, - йдеться в повідомленні.

21 травня ворог скинув керовані авіаційні бомби на територію с.Миколаївка, с.Кізомис та с.Станіслав. У Станіславі пошкоджено будинок культури, будівля сільськогосподарського товариства, 12 приватних будинків, 6 магазинів, 2 аптеки та автомобілі. Під час артилерійського обстрілу смт Козацьке смертельні поранення отримав 63-річний місцевий житель.

"Під інтенсивними обстрілами був Херсон. З позицій на лівому березі Дніпра ворог бив по житлових кварталах з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від масованих потужних ударів постраждали мікрорайони Корабел, ХБК, центр, а також передмістя. Снарядами пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, а також територія підприємства. У смт Антонівка під час артилерійського обстрілу мінно-вибухову травму та часткову ампутацію верхньої кінцівки отримав 52-річний місцевий житель", - додали у поліції.

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