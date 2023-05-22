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Китай (1932) пшениця (48) росія (47340)

Китай відмовився купувати російське зерно, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Китай може стати найбільшим покупцем основних харчових продуктів цього сезону, а Росія найбільшим експортером. Проте купувати російську пшеницю у КНР відмовляються.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн", - пише видання.

Минулого року китайська влада заявила, що дозволить імпорт російських товарів, але торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.

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Китай відмовився купувати російське зерно, - Bloomberg 01

Автор: Марина Макєєва
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Китай вже ситий по горло...
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22.05.2023 14:03 Відповісти
а я знаю, це може бути заява на показ, а чим вни насправді торгують не торгують - ніхто не дізнається. Проте китайці роблять запаси, запаси всього.
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22.05.2023 14:59 Відповісти
***** 1й всіх переграв
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22.05.2023 14:04 Відповісти
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22.05.2023 14:06 Відповісти
Et tu, Brute ?
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22.05.2023 15:06 Відповісти
 
 