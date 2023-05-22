Китай відмовився купувати російське зерно, - Bloomberg

Китай може стати найбільшим покупцем основних харчових продуктів цього сезону, а Росія найбільшим експортером. Проте купувати російську пшеницю у КНР відмовляються.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн", - пише видання.

Минулого року китайська влада заявила, що дозволить імпорт російських товарів, але торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія розірвала з "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання природного газу