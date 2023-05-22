Китай відмовився купувати російське зерно, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китай може стати найбільшим покупцем основних харчових продуктів цього сезону, а Росія найбільшим експортером. Проте купувати російську пшеницю у КНР відмовляються.
Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Китай закуповує багато пшениці, при цьому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком і становив близько 6 млн тонн за перші чотири місяці року. З них на Росію довелося зовсім небагато - 30 тисяч тонн", - пише видання.
Минулого року китайська влада заявила, що дозволить імпорт російських товарів, але торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.
Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили поставки на Захід.
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