Росіяни обстрілюють Харків та область

Російські загарбники завдають ударів по Харкову та області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.

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