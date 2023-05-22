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Росіяни обстрілюють Харків та область

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські загарбники завдають ударів по Харкову та області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.

Також читайте: Рашисти вкотре обстріляли Куп’янськ, є поранені

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
У Бєлгороді пробка з бажаючих виїхати з міста.
Київ за 3 дні, кажете ))))
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22.05.2023 16:17
+7
Мі-8 впав за Бєлгородом!
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22.05.2023 16:12
+4
Чи може вже пора писати Білгород?
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22.05.2023 16:19
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22.05.2023 16:10 Відповісти
Мі-8 впав за Бєлгородом!
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22.05.2023 16:12 Відповісти
Втомився?
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22.05.2023 16:16 Відповісти
Був важчим за повітря
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22.05.2023 16:19 Відповісти
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22.05.2023 16:14 Відповісти
У Бєлгороді пробка з бажаючих виїхати з міста.
Київ за 3 дні, кажете ))))
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22.05.2023 16:17 Відповісти
Чи може вже пора писати Білгород?
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22.05.2023 16:19 Відповісти
а у машквабаді коли? треба легалізувати вбивство куйсосіян по всій европі - лайно їпучє не повинно жити
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22.05.2023 17:47 Відповісти
Похоже что рашистам как то не очень удаётся справиться с антипутинскими роССиянами в Белгородской области, и они экстренно решили хотя бы таким образом отомстить украинцам. Этого следовало ожидать а идея создания буферной зоны глубиной в 100 км вокруг границ Украины на территории Московии (т.н. =роССии) для безопасности приграничных украинских городов, становится ещё более актуальной!!!
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Гвинтокрил позначив падінням край буферної зони безпеки.
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22.05.2023 16:40 Відповісти
 
 