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Росіяни обстрілюють Харків та область
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдають ударів по Харкову та області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.
Топ коментарі
+8 master dron
показати весь коментар22.05.2023 16:17
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.05.2023 16:12
+4 master dron
показати весь коментар22.05.2023 16:19
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Київ за 3 дні, кажете ))))