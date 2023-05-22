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Португалія (137) літак (2015) F-16 (420)

Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16

Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах "коаліції винищувачів", але готова долучитись до навчання персоналу.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".

"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.

Читайте також: Португалія долучається до "коаліції винищувачів", - Кулеба. ФОТО

"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
нуууу.... їх теж можна зрозуміти. У них є 20 штук тих літаків для оборони, бо вони запаслись. То чому вони повинні їх просто так дати?
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22.05.2023 19:52
+15
На привеликий жаль, наші військові не знайомі з таким унікальним спеціалістом як Тарас. Він надав би нашим військовим льотчикам всю необхідну інформацію, з практичними порадами. Одразу ж переключились би на інші задачі і не піднімали б тему з F-16.
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22.05.2023 20:03
+9
Мадяр анонсує!
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22.05.2023 19:51
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всі готові вчити, але постачання літаків - это другое.
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22.05.2023 19:49 Відповісти
нуууу.... їх теж можна зрозуміти. У них є 20 штук тих літаків для оборони, бо вони запаслись. То чому вони повинні їх просто так дати?
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22.05.2023 19:52 Відповісти
Що там тої Португалії? Як 2,5 Хмельницьких області
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22.05.2023 19:54 Відповісти
якби українці йшли з реформами як поляки то наш ВВП був би в рази більший
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22.05.2023 20:14 Відповісти
якби українці йшли з реформами як 95-й Квартал, то ваш ВВП був би вже частиною російського ВВП.
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22.05.2023 20:17 Відповісти
Українці не йшли би ніяким шляхом поляків,тому що в 90х роках у головах у всіх був совок головного мозку,що там казати,навіть зараз люди від цього ще до кінцяне відійшли, совок головного мозку трасформувався в постсовок, поляки звісно також далекі від ідеалу але мозгів, що потрібно якнайшвидше ркхатися в тому напрямку в якому знаходяться успішні країни у них вистачило
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22.05.2023 20:19 Відповісти
згоден
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22.05.2023 20:58 Відповісти
В Польщі моноетнічне суспільство... А в нас вата за ватою і ватою погоняє!
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22.05.2023 23:01 Відповісти
Поцікавтесь, скільки ЄС влив грошей в польську економіку, щоб врятувати її після "реформ". І зараз Польща є дотаційною. В мережі всі ці відомості є.
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22.05.2023 20:21 Відповісти
згоден з вами .вони робили помилки тому не все виходило,але обрали правильний напрямок тому їм допомогли ,а ми кидалися в різні боки тому втратили час.
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22.05.2023 21:01 Відповісти
Економіка росте 28 років поспіль а темпи економічного зростання - одні з найвищих в ЄС.
Польші гроші не за красиві оченята дають, на відміну від деяких країн Євросоюзу.
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22.05.2023 21:13 Відповісти
та там один туризм 20% ввп....
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22.05.2023 20:18 Відповісти
Зате у власності працівників правоохоронної системи України часів незалежності - мінімум один трильйон доларів.
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22.05.2023 22:18 Відповісти
Логіка прямо як у кацапів,котрі також своє "вялічіє" міряють кількістю територій,таке враження,що крім того що вони перші в списку по велечині земель у світі більше похвалитися нічим, а ще можуть похвалитися пабєдой яка була 80 років тому назад
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22.05.2023 20:12 Відповісти
Португалія невелика і незаможна країна. Це не Бельгія чи Люксембург. Хоча по скільки в них Ф-16 я не знаю. Тому хоча б навчання персоналу - це вже добре.
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22.05.2023 20:24 Відповісти
Україні потрібні будуть роки щоб хоча б до такого рівня як Португалія дотягнути в силу різних факторів, а ти на Люксембург замахнувся де одні з найбільших зарплат в Європі наприклад. Не варто на когось там зверхньо дивитися, тому щ в любому випадку Україна навіть не до самих найуспішніших країн Європи ще дуже далеко
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22.05.2023 20:27 Відповісти
Україна вже мала 30+ років для розвитку, але дурнуваті совки вічно обирають собі подібних - то кучмо, то ялинковіча, то тепер це неподобство - клована з 95 кварталу. Та ж сама Польща живий приклад поряд. Приклад того, що можна побудувати за 30 років. Чи почитайте за Лі Куан Ю - скільки йому знадобилося років аби вивести Сінгапур з бідності. А в нас просто місце якесь заколдоване...
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22.05.2023 20:50 Відповісти
Швидше за все в Европі чудово розуміють, що толку від цих літаків не буде і тому немає сенсу їх постачати. Але повчити випускників ХІЛу заради галочки вони готові.
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22.05.2023 19:55 Відповісти
На привеликий жаль, наші військові не знайомі з таким унікальним спеціалістом як Тарас. Він надав би нашим військовим льотчикам всю необхідну інформацію, з практичними порадами. Одразу ж переключились би на інші задачі і не піднімали б тему з F-16.
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22.05.2023 20:03 Відповісти
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22.05.2023 20:16 Відповісти
Якщо толку від тих літаків - немає , то навіщо Європа ними озброїлась . ?
Ти б вигадував щось - більш логічне .
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22.05.2023 20:13 Відповісти
На яких аеродромах стоятиме це диво техніки? Хіба що на твоєму огороді, куди ракета не долетить.
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22.05.2023 20:31 Відповісти
Яка тобі різниця , де і що стоятиме . ? Це не твої турботи , зрадойоб . !!
В тебе на городі їх точно не ставитимуть , то ж і не репетуй .
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22.05.2023 20:35 Відповісти
звичайно, це мої турботи, якщо аеродроми все під прицілом. Їх расхерачать раніше ніж хтось у генштабі на бутылку от радости сяде.
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22.05.2023 20:41 Відповісти
Бачу, тема з пляшками тобі близька.
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22.05.2023 21:16 Відповісти
хіба не бачите, що у свіжого кацапа гугл-перекладач зламався. Три дні йому, ще не набув належного досвіда у накидуванні тамбовського лайна на місцевий вентілятор.
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22.05.2023 21:27 Відповісти
а ти дізнавався коли МАГАТЕ проти росатома санкції введе, умник
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22.05.2023 23:15 Відповісти
я не збираюсь витрачати час на свіжезарегану тут вату, тому ти просто йдешнайух прямо до корабля.
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22.05.2023 23:21 Відповісти
ось і провалюй і не путайся під ногами. Плаваеш скрізь і розібратися ні в чому не вистачає розуму, зате ярлики вішати тут як тут.
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22.05.2023 23:24 Відповісти
ще раз - пливи по тій же адресі, триденне зрадойобське лайно.
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22.05.2023 23:35 Відповісти
пішов геть звідси, тупое малограмотное бидло..
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22.05.2023 23:37 Відповісти
ти крім того, що ватний зрадойоб, ще й мазохіст, тому вже в третій раз ідеш до руского корабля.
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22.05.2023 23:42 Відповісти
..дурновате!! А сьогодні наші Су-24м..27..та Міг-29 з під землі вилітають? Там може вони і ховаються? Друге діло...що 16-м потрібні якісні ЗПС..а не наші зубовідбівчі смуги... )))
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22.05.2023 22:38 Відповісти
твої су -24 та решта миг - 29 нах не потрібні щоб на них орки полювали. А ф-16 одразу візьмуть на приціл і следить будуть до повного знищення.
Це будь-якому дурню зрозуміло.
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22.05.2023 22:44 Відповісти
... ти бачиш.... навіть дурні розуміють..що ти дурнувате! Ти ..дійсно з головою не дружиш? Хаймарси..Петріоти... тобі не в приклад? А Су-24 та 29-ті дійсно мої...наші..українські! А ти..смердячий непотріб можеш тут тільки поскиглити..і не більш! Ну а то..що ти дурнувате...тут вже без сумління..!!!))))
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22.05.2023 22:53 Відповісти
Крім істерики нічого не зрозуміло, що сказати хочеш по темі? Бестолочь, де ти Ф-16 ховатимеш і де їх обслуговувати? На своєму огороді?
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22.05.2023 23:03 Відповісти
чого ти лізеш у тему, де нічого не розумієш?
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22.05.2023 23:06 Відповісти
..щеня!!! Ти то хоть..дурнувате..розумієш... що ти наткнувся своїм тупим рилом на військового !!! Ти ..ідіот..тарасик... Хоть би на нік подивився!))) Ти ще каплею бовтався у батька..який такого дурня зробив... коли я вже літав..!!!))) Ти ..мені будеш розповідати ..де і що буде? Ти..тупоголове..літак на картинці бачив тільки...а вже авіаційним експертом себе призначив!!!??? Де тебе..ідіот селекціонували?
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22.05.2023 23:59 Відповісти
в чому ти разбираешься, бестолковый? Двох слів по темі зв'язати не можеш, окрім ярлика вішати. Військовий епта..
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23.05.2023 11:17 Відповісти
..ти б... сопля заткнулася... Не тобі..уйобок щось про авіацію розповідати. От тільки питання!!! Яким потрібно бути ідіотом...щоб дійсно лізти в тему..у якій повний нуль..та ще й сперечатися з людиною..яка літає!???!! ти ж дурню таку маячню несеш..що просто треш. І виставляєш себе дійсно дурноголовим. І не один я тобі на це вказую...))))
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23.05.2023 11:26 Відповісти
пішов звідси, безмогла худоба. Ти чи п'яний, чи дегенерат.
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23.05.2023 11:29 Відповісти
... знаєш..сопля..я завжди таких ідіотів як ти посилаю *****!!! Це навіть не за кораблем... а прямо...де тобі і місце. І пишеться це словосполучення одним словом...разом ..і визначає не матюк..а напрямок..куди тобі ..сопля дурноголова і треба йти!!!)))))
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23.05.2023 11:38 Відповісти
ще раз - за конретною темою якщо ума не вистачает висловитися - тоді провалюй в ларек за пивасом. Ніхто тебе тут не тримає. Читати свої малограмотні висери незрозуміло про що бажання немає.
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23.05.2023 11:43 Відповісти
А якщо поставляти будуть і толк від них буде на бутилку присядеш?
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22.05.2023 20:14 Відповісти
на бутилку ти присядеш и без різниці будуть поставки чи ні.
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22.05.2023 20:25 Відповісти
Слухай,давай не треба тут уже давати задню, якщо сказав,то реба відповідати за слова, ти висловив "авторитетну експердну" думку про те що ніхто літаки не буде Україні надавати і що вони не ефективні, якщо ти впевнений у своїх словах то ти погодишься в разі їх непідтвердження присісти на бутилочку, бо тобі ж боятися нічого, адже воно ж точно буде як ти сказав,літаки не нададуть тому що вони не ефективні, чого тобі боятися?
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22.05.2023 20:31 Відповісти
ну ось і ти розберися і дочекайся коли з'являться і тоді хрюкати будеш у відповідь. Поки що їх немає. А як з'являться так одразу і сідай.
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22.05.2023 20:36 Відповісти
Тобто в своїх скигленнях ти не впевнений,а просто прийшов і висрав щоб висрати,і накинути гівна на вентилятор
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22.05.2023 20:38 Відповісти
я свою думку висловлюю і не більше. Якщо тобі це не подобається, я нікого тут за яйця не тримаю.
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22.05.2023 20:42 Відповісти
Думка хоч більш менш має на чомусь основуватися і має мати якісь підгрунтя,а не просто не нададуть тому що неефективні, аналітика прямо від бога
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22.05.2023 20:44 Відповісти
саме моя думка і ґрунтується на особистому досвіді, аналізі різних засобів масової інформації тощо. Навіть твій улюблений Байден каже, що Ф-16 Україні не потрібні і погоди не зроблять.
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22.05.2023 20:50 Відповісти
"на особистому досвіді" --- ти брав участь в повномасштабних діях подібного характеру? Мав інформацію, доступ до звітів і статистики по ефективності літаків у таких війнах? А про засоби масової інформації це взагалі зашквар, вірити і робити якісь висновки по ЗМІ можуть тільки люди у котрих рівень критичного мислення на нулі по суті.
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22.05.2023 20:58 Відповісти
ви намагаєтесь дискутувати із сіжезареганим латентним колаборантом. Не треба на них витрачати час.
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22.05.2023 21:29 Відповісти
назви мені, умник, таку схожу війну як зараз в Україні? Ну щоб я взяв і прочитав звити статистики щодо застосування ф-16.. як ти робиш. Я ж тебе свою голову не приставлю, щоб ти почав щось розуміти і аналізувати сам і мати власну думку. Твої спільні фрази про якусь інформативність та статистику крім заплутатися повністю в цьому питанні нічему не приведуть. А потім охать будешь на форумі, мол, я ні сном і ні духом, хоча все прочитав що написано.
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22.05.2023 22:59 Відповісти
"сп1льн1 фрази" ?! Як1 борошна тоб1 доставляе укра1нська !!!
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23.05.2023 02:34 Відповісти
Давай не кукарікай, приведи любу статистику успішності авіації у будь якій війні, у тебе ж по твоїх словах є "досвід", давай розкажи наскільки вона неефективна, чи ти десь в тилу сидів, ****** допомогу і наживався на армії, вийшов посрати на двір, підлетів літак, скинув бомбу, і вона по тобі не попала, а розірвала твої стрінги котрі ти поставив сушити на дереві і ти по цьому зробив висновок що авіація не ефективна? Поділися своїм "досвідом"
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23.05.2023 07:40 Відповісти
немає ніякої успішності застосування авіації у переможного результату у військових конфліктах, про що тоді ти сперечаєшся тут очі витріщивши? це я це вчора бачив у російськоi телеге від когось, а зараз ти це тут написав Пишеш одне, а просиш вірить в інше - тобто шукаєш дурніше себе.
Ну і клоун, содрал у москалів і забув про що спор.
Йди,шукай статистику, попутного вітру в затылок.
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23.05.2023 11:15 Відповісти
Так ти балаболка дирява тут про "досвід" свій роказував Що за досвід? Облизування кацапського ануса? По цьому досвіді ти вирішив,що авіація неефективна у війні?
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23.05.2023 11:18 Відповісти
приємно спостерігати за істерикою безмозглого барана. Продовжуй істерити та вимагати вивчення статистики
Провалюй малограмотний, з тобою все.
Ти обосрався на повну забувши про що сперечаешся і копіпаст з москальських телег.
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23.05.2023 11:23 Відповісти
"Ти обосрався на повну" --- це мені роказує убогий дегенерат котрий розказував, що свої "геніальні" висновки що авіація неефективна склав на основі того,що нібито має якийсь міфічний "досвід" і робить такі "шедевральні" висновки опираючись на ЗМІ? ***,яке ж ти жалюгідне нещастя
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23.05.2023 11:30 Відповісти
шукай себе співрозмовника за своїм рівнем і з ним спілкуйся про інформаційну статистику, про те, що ти вчора на російськоi весне вичитав і з ним і посилайте один одного. У мене бажання спілкуватися з бідлом немає. До речі, я тобі форумне поганяло придумав - інфостатистик. Так тепер тебе називатимемо
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23.05.2023 11:38 Відповісти
З деяких пір нам усі щось винні. Ось і до Португалії черга дійшла)
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22.05.2023 19:59 Відповісти
а якщо ми їм на обмін дамо асфальт?
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22.05.2023 20:23 Відповісти
и хто ж...б.ля на их нападе, мабудь инопланитяне...), сори аквамен!
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22.05.2023 21:15 Відповісти
Зараз НАТО активно переозброюється на F- 35, F-16 для країн нато вже не в фаворі, вони за рік і так всіх їх спишуть
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22.05.2023 21:22 Відповісти
Таак, німці якісь заразливі, вже й на Португалію передалося. А португальцям пора авіапарк поновити!
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22.05.2023 19:50 Відповісти
Норвегія списує 60шт. І ще бажаючі є. США не відкидають в принципі передачу, або перекинуть в якусь коаїну ф-35. В Португалії їх реально не багато..
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22.05.2023 19:57 Відповісти
Норвегія списує через те, що отримує ф-35. Тож Британцям є у кого викупи ф-16 для нас
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22.05.2023 20:14 Відповісти
ті, що Норвегія поступово знімає з озброєння, відправляються на поточний ремон\профілактику і можливу часткову модернізацію, бо якась їх кількість вже законтрактована Румунією.
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22.05.2023 21:33 Відповісти
Бідна Румунія, прийдеться почекати. А загалом нам пофіг з Норвегії ч США, як в принципі і руминам? Правда ж?)))
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22.05.2023 23:02 Відповісти
У Румунії іде все по плану, бо ми не будемо отримувати новезькі борти.
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22.05.2023 23:06 Відповісти
Та зовсім ***** шо там з румунським планом, нам важливо що 60 норвежських бортів доступні до переміщення. А далі слідкуйте за руками.
А враховуючи кооперацію Британії-Норвегії по деякому озброєнню , не факт, що не буде ф-16 з Норвегії.
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22.05.2023 23:45 Відповісти
ми отримуватимемо данські та нідерладські борти, хоча можливо Норвегія буде брати участь в цій коаліції. Теоретично, новезькі борти, які будуть виводитись з експлуатаії можуть попасти до нас, але вже після виконання румунського контракту, тобто через пару років. Чесно кажучі, я не вивчав терміни румунського контракту, і не знаю, чи вони є у відкритому доступі, але впевнений, що заради нас Норвегія його порушувати не буде.
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22.05.2023 23:59 Відповісти
Дядько Сем вирішить, як буде оптимально в конкретний проміжок часу. Головне шо їх доступних на 60 більше в ЄС, через наявні у Норвегії. Бо он в Португалії немає можливості бо обмаль мають.
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23.05.2023 00:03 Відповісти
Дідо нам тишком-нишком деякі ящички до цих бортів привезе, ну і асортимент озброєння по більшій\значній частині буде від США.
а щодо Європи, то там Бельгія на купі бортів причаїлася, тіпа - ми не відсвічуємо )))
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23.05.2023 00:10 Відповісти
Мадяр анонсує!
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22.05.2023 19:51 Відповісти
7 украинских разведчиков взяли в плен 22 российских спецназовца (!) подразделения "Шторм", - Мадяр
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22.05.2023 20:40 Відповісти
ну і трохи озброєнь до них дати.
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22.05.2023 19:54 Відповісти
Устроили тут ромашку - дам, не дам, дам но не вам...
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22.05.2023 19:56 Відповісти
..можна зрозуміти.. на 2022рік у Португалії 30шт. (вікі)
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22.05.2023 20:08 Відповісти
все буде
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22.05.2023 20:15 Відповісти
Пишут что Белгород сейчас - https://www.youtube.com/watch?v=I8eHW_YFuzY
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22.05.2023 20:18 Відповісти
Больше на Запорожье или Днепр пооже
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22.05.2023 20:32 Відповісти
стоит наверное удалить - канал кацапской свиноматки, так что верить не нужно...
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22.05.2023 20:49 Відповісти
Авжеж! Треба ж чимось від Іспанії відбиватись.
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22.05.2023 20:19 Відповісти
Португалія не надаватиме Україні "Мадейру" та "Порто" - ото було би не по-сусідськи.
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22.05.2023 20:20 Відповісти
Не чего было ржать 20 лет над асфальтом!!!
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22.05.2023 20:21 Відповісти
Так Зяма збрехав?
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22.05.2023 20:24 Відповісти
зажали як баба цицьку.

якщо серйозно то окрім висадки марсіян португальцям і воювати ні з ким, тому проти росії не допомогати це як бути руським князем і не дати військо щоб від татаро-монголів Києву відбитися.
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22.05.2023 20:26 Відповісти
Я тоже не могу дать самолеты и не могу обучать летчиков, т.к. нет самолетов.
Но меня не печатают. Зачем вообще такое печатать?
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22.05.2023 20:40 Відповісти
Португалія готується воювати з Мозамбіком, коли той прийде "мстіть за колоніальноє іґо і асвабаждать мозамбикскоязичноє насєлєніє, стєнающєє пат пятой партугальскіх каланізатароф"
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22.05.2023 20:51 Відповісти
Пустопорожня балаканина,як в свій час з "Леопардами".🤷
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22.05.2023 21:10 Відповісти
 
 