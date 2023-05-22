Португалія не надаватиме Україні літаки F-16, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах "коаліції винищувачів", але готова долучитись до навчання персоналу.
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є "питанням, яке не обговорюється", оскільки "Португалія не має необмеженої кількості літаків".
"У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає", – сказав Кравіньо.
Водночас він підтвердив, що Португалія "відкрита до можливості" навчання українських льотчиків на F-16.
"У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків", – додав міністр закордонних справ Португалії.
За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.
Будь ласка, зачекайте...
Польші гроші не за красиві оченята дають, на відміну від деяких країн Євросоюзу.
Ти б вигадував щось - більш логічне .
В тебе на городі їх точно не ставитимуть , то ж і не репетуй .
Це будь-якому дурню зрозуміло.
Ну і клоун, содрал у москалів і забув про що спор.
Йди,шукай статистику, попутного вітру в затылок.
Провалюй малограмотний, з тобою все.
Ти обосрався на повну забувши про що сперечаешся і копіпаст з москальських телег.
А враховуючи кооперацію Британії-Норвегії по деякому озброєнню , не факт, що не буде ф-16 з Норвегії.
а щодо Європи, то там Бельгія на купі бортів причаїлася, тіпа - ми не відсвічуємо )))
якщо серйозно то окрім висадки марсіян португальцям і воювати ні з ким, тому проти росії не допомогати це як бути руським князем і не дати військо щоб від татаро-монголів Києву відбитися.
Но меня не печатают. Зачем вообще такое печатать?