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У низці областей України оголошували повітряну тривогу
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Ввечері 22 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі повітряна загроза у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.
У Києві та низці областей відбій повітряної тривоги відбувся через 10-15 хвилин після оголошення о 23:03.
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