Ввечері 22 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі повітряна загроза у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей відбій повітряної тривоги відбувся через 10-15 хвилин після оголошення о 23:03.

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