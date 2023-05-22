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У низці областей України оголошували повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 22 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

У низці областей України оголошували повітряну тривогу 01

Наразі повітряна загроза у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей відбій повітряної тривоги відбувся через 10-15 хвилин після оголошення о 23:03.

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Автор: Володимир Янченко
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Після відбою пройшло 20хв і знов тривога.
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22.05.2023 23:25 Відповісти
В Києві те ж саме-після відбою через пару хвилин на вулиці сирена знову завила,а на карті тривоги нема.Що це?
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22.05.2023 23:28 Відповісти
настала ніч. люди засинають, прокидається мафія, тьху, русня.
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22.05.2023 23:29 Відповісти
Пильнуймо московітів, ще ті гниди!!
Бог прощає гріхи, але не дурість!!!
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22.05.2023 23:30 Відповісти
Блін, а як же ж тоді відосик подивитись?
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22.05.2023 23:30 Відповісти
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22.05.2023 23:41 Відповісти
 
 