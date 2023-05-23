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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 23 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 360 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
- артилерійських систем - 3318 (+40) од,
- РСЗВ - 565 (+0) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+0) од,
- гелікоптерів - 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),,
- крилаті ракети - 1015 (+4),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка - 433 (+6).
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"07:41 | 23.05.2023
В окупованому селі Іванівка Василівського району на Запоріжчині рашисти перетворили на готель зі спа-салоном місцеву лікарню, кухню і пральню. На обід там збиралось близько 200 окупантів.
"Немиті перший раз вирішили сходить в баню. Та там і залишились. Засікли розташування рашистів ще 18 травня розвідники групи «Скажена Панда» підрозділу «Бандерлоги» і «Фобос». А вчора артилерія ЗСУ чітко відпрацювала по координатам. Влучання було в приміщення душової, де мились коло трьох десятків кацапів", - повідомляє Telegram-канал "Риа-Мелитополь".
Ще один прильот був поруч - рашисти саме вийшли зі столової на перекур. За попередніми даними, у окупанта близько 8 десятків трупів, ще 5 десятків трьохсотих. Місцеві бачили, як швидкі мотались, що скажені."
t.me/nvua_official/51956
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
P.s. 204 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
Рашисти тріумфально викотили аналоговнЄти минулого тисячоліття, які недбало зберігалися. Бо ж продати таке лайно було можливо лише на брухт. Але ж дЄди тралівалі
З минулий місяць ЗСУ знищили майже тисячу одиниць арти. Те, що аналоговнЄти сралінських часів таки лайно, доведено практикою. Це аксіома! І це чудово