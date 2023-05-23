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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 23 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 204 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3318 (+40) од,
  • РСЗВ - 565 (+0) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+0) од,
  • гелікоптерів - 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),,
  • крилаті ракети - 1015 (+4),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 433 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 204 360 осіб (+480 за добу), 3789 танків, 3318 артсистем, 7419 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+43
На Запорізькому напрямку у Василівському районі знов бавилось Бавовнятко.
"07:41 | 23.05.2023
В окупованому селі Іванівка Василівського району на Запоріжчині рашисти перетворили на готель зі спа-салоном місцеву лікарню, кухню і пральню. На обід там збиралось близько 200 окупантів.

"Немиті перший раз вирішили сходить в баню. Та там і залишились. Засікли розташування рашистів ще 18 травня розвідники групи «Скажена Панда» підрозділу «Бандерлоги» і «Фобос». А вчора артилерія ЗСУ чітко відпрацювала по координатам. Влучання було в приміщення душової, де мились коло трьох десятків кацапів", - повідомляє Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

Ще один прильот був поруч - рашисти саме вийшли зі столової на перекур. За попередніми даними, у окупанта близько 8 десятків трупів, ще 5 десятків трьохсотих. Місцеві бачили, як швидкі мотались, що скажені."
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23.05.2023 08:16
+41
40 шт арти!!!
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23.05.2023 08:10
+25
Очередная бездарная, кровопролитная, позорная война России подходит к концу. Россия на грани распада. Путин подобно Гитлеру прячется в бункере. Медведев или в запое или угрожает детскими кулачками миру. Валька-Стакан в бегах, прячет концы. Потери на фронте угрожающие, вояк никто не воспринимает за людей, убойное мясо. Кинжал оказался тупым и не оказал никакого влияния на текущие события. В общем один только позор и все это происходит согласно плану великого стратега современности Путина. Скоро ВСУ положит конец всему этому. Слава ВСУ!
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23.05.2023 08:29
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Цікаво, а чому не врахували літак?
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23.05.2023 08:02 Відповісти
Учора порахували і навіть пояснили звідки
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23.05.2023 08:09 Відповісти
У вчорашній таблиці було 308. Сьогодні 309, але плюса немає.
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23.05.2023 08:39 Відповісти
Над Чорним морем, самознищився
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23.05.2023 08:44 Відповісти
Кацапа-самальот подумав - от нахрена таке життя. І в штопор.
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23.05.2023 13:40 Відповісти
Вчора було 309, можно подивитись.
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23.05.2023 11:37 Відповісти
Так, Ви праві. У мене картинка від 21 збережена як від 22. Вибачаюсь.
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23.05.2023 14:30 Відповісти
літак, по моєму збили позавчора (21ю05ю2023) ...
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23.05.2023 08:09 Відповісти
Таки 22 травня. На прохання і запит дописувача Івана, пройшлася новинами від учора +1 і того 309. Гелікоптер один над московією задимівся, інший ЗСУ задиміли,але це уже сьогодні порахували.
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23.05.2023 08:50 Відповісти
40 шт арти!!!
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23.05.2023 08:10 Відповісти
рекорд за усю війну ...
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23.05.2023 08:12 Відповісти
арта радує
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23.05.2023 08:18 Відповісти
Арта завжди повинна лідирувати серед втрат орків від ЗСУ
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23.05.2023 13:45 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа,,кацап некрасивий іди геть.
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23.05.2023 08:13 Відповісти
40 гармат!!!! Ну, хлопці, ВИ й лупите!!!
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23.05.2023 08:13 Відповісти
На Запорізькому напрямку у Василівському районі знов бавилось Бавовнятко.
"07:41 | 23.05.2023
В окупованому селі Іванівка Василівського району на Запоріжчині рашисти перетворили на готель зі спа-салоном місцеву лікарню, кухню і пральню. На обід там збиралось близько 200 окупантів.

"Немиті перший раз вирішили сходить в баню. Та там і залишились. Засікли розташування рашистів ще 18 травня розвідники групи «Скажена Панда» підрозділу «Бандерлоги» і «Фобос». А вчора артилерія ЗСУ чітко відпрацювала по координатам. Влучання було в приміщення душової, де мились коло трьох десятків кацапів", - повідомляє Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

Ще один прильот був поруч - рашисти саме вийшли зі столової на перекур. За попередніми даними, у окупанта близько 8 десятків трупів, ще 5 десятків трьохсотих. Місцеві бачили, як швидкі мотались, що скажені."
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23.05.2023 08:16 Відповісти
Супер !!! кацапи в ос тання помилися і в останьє налілися !!! Слава ЗСУ !!!
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23.05.2023 08:19 Відповісти
У Бєлгороді в ніч на вівторок прогримів вибух у будівлі ФСБ. Місцева влада наразі не коментує подію

t.me/nvua_official/51956
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23.05.2023 08:29 Відповісти
С лёгким паром!
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23.05.2023 08:46 Відповісти
Или ирония судьбы
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23.05.2023 08:52 Відповісти
Тіпа "послєднєє жєланіє" (курнуть, пообідать).
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Очередная бездарная, кровопролитная, позорная война России подходит к концу. Россия на грани распада. Путин подобно Гитлеру прячется в бункере. Медведев или в запое или угрожает детскими кулачками миру. Валька-Стакан в бегах, прячет концы. Потери на фронте угрожающие, вояк никто не воспринимает за людей, убойное мясо. Кинжал оказался тупым и не оказал никакого влияния на текущие события. В общем один только позор и все это происходит согласно плану великого стратега современности Путина. Скоро ВСУ положит конец всему этому. Слава ВСУ!
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23.05.2023 08:29 Відповісти
Не все так райдужно, як Ви написали. Але останні два речення вірні.
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23.05.2023 08:43 Відповісти
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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23.05.2023 09:34 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! 💙💛
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23.05.2023 10:43 Відповісти
Але артилерія вибивається просто фантастичними темпами!!!
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23.05.2023 08:36 Відповісти
афигенный рекорд по арте
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23.05.2023 08:48 Відповісти
Йшов 3378 день москальсько-української війни. 72 одиниці техніки, один пєпєлац та 480 чумардосів. Однозначно день арти, 40 одиниць за день я не пам'ятаю, це реальна свято якесь. Вказано один пєпєплац, значить решта Білгородське ППО і сили тяжіння землі )) Сспецтехніка 6!!!, теж супер! Боротьби за небо продовжується. ППО респектіще. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 204 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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23.05.2023 08:59 Відповісти
Через рік 200,000 буде дорівнювати населенню всієї зауральської московії. Як від неї взагалі щось лишиться
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23.05.2023 09:36 Відповісти
"Снарядний голод" ворогу не грозить Бо гармати та розрахунки закінчуються швидше ніж снаряди
Рашисти тріумфально викотили аналоговнЄти минулого тисячоліття, які недбало зберігалися. Бо ж продати таке лайно було можливо лише на брухт. Але ж дЄди тралівалі
З минулий місяць ЗСУ знищили майже тисячу одиниць арти. Те, що аналоговнЄти сралінських часів таки лайно, доведено практикою. Це аксіома! І це чудово
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23.05.2023 09:34 Відповісти
Також слід озвучити втрати росіян від Армії УНР та УПА. І теперішні їх втрати треба вести все ж з 2014 року.
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23.05.2023 10:18 Відповісти
 
 