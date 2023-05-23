УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9228 відвідувачів онлайн
Новини
2 599 5

В Україні розпочала роботу місія МВФ

мвф

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Варам Степанян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевін Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться його у заяві.

Читайте: МВФ очікує від України суттєвих законодавчих змін, - представниця МВФ Козак

Раніше повідомлялося, що місія МВФ з першого перегляду програми EFF з Україною очікується наприкінці травня.

У центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у галузі податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.

Також читайте: МВФ переглядатиме програму розширеного фінансування України двічі на рік

Нагадаємо, 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів протягом дії програми.

Для виділення кожного наступного траншу за умовами програми потрібен перегляд з боку місії МВФ.

Автор: 

кредит (3825) МВФ (3069) місія (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба вони забули що Галабаротька МВФ послав вжопу?
показати весь коментар
23.05.2023 09:15 Відповісти
Сам хотів навести це й приклад )) Хоч би одне вибачення було за стільки вилитого гімна, за маніпуляцію інформацією і одурманення народу. Хоча від них жодних вибачень ми не дочекаємось, вони рахують що все роблять правильно, а от зовнішні фактори заставляють робити їх так, як самі вони не рахують.
показати весь коментар
23.05.2023 09:45 Відповісти
ну все, значит ждите скорого поднятия цен на все. "обосновано". Не себе любимым конечно
показати весь коментар
23.05.2023 10:04 Відповісти
придурок шмигаль кредити мвф витрачає на пенсії, а потім підвищує тарифи, які ці пенсії начисто з'їдають
показати весь коментар
23.05.2023 10:21 Відповісти
Кто везет - на том и едут. Тарифы на электроэнергию, на воду повышать -все у них экономически обосновано. Забыли только сказать, где обнищавшему народу взять деньги на это.
показати весь коментар
24.05.2023 18:51 Відповісти
 
 