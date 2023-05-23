Азербайджан постачатиме до Європи більше газу, - Алієв

Азербайджан збирається й надалі збільшувати обсяги експорту газу до Європи, і до 2027 року вийти на постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пресслужбу.

"Азербайджан робить дуже серйозні кроки з транспортування свого природного газу на європейські ринки. Обсяг газу, що транспортується, тобто експортується, з кожним роком зростає і зростатиме", - заявив Алієв за підсумками проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі.

Читайте: Фінляндія розірвала з "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання природного газу

Він зазначив, що зараз Азербайджан експортує до Європи нафту, природний газ, електроенергію. Також планує експортувати водень, у тому числі "зелений".

Він також нагадав, що у липні 2022 року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

Також читайте: Молдова більше не використовує російський природний газ та електроенергію

"На основі цього меморандуму ми повинні подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є", - заявив Алієв.

Також президент Азербайджану повідомив, що в республіці видобувають більше природного газу з існуючих родовищ, і незабаром буде оголошено про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію.

Також читайте: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за два роки

"А інвестиції у відновлювані джерела енергії дозволять нам економити природний газ для експорту", - додав він.