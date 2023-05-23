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Азербайджан постачатиме до Європи більше газу, - Алієв

алиев

Азербайджан збирається й надалі збільшувати обсяги експорту газу до Європи, і до 2027 року вийти на постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пресслужбу.

"Азербайджан робить дуже серйозні кроки з транспортування свого природного газу на європейські ринки. Обсяг газу, що транспортується, тобто експортується, з кожним роком зростає і зростатиме", - заявив Алієв за підсумками проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі.

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Він зазначив, що зараз Азербайджан експортує до Європи нафту, природний газ, електроенергію. Також планує експортувати водень, у тому числі "зелений".

Він також нагадав, що у липні 2022 року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

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"На основі цього меморандуму ми повинні подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є", - заявив Алієв.

Також президент Азербайджану повідомив, що в республіці видобувають більше природного газу з існуючих родовищ, і незабаром буде оголошено про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію.

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"А інвестиції у відновлювані джерела енергії дозволять нам економити природний газ для експорту", - додав він.

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Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) газ (10423) Європа (1805)


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На шляху азербайжанського газу стоїть Грузія...
Заворуха неминуча...
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23.05.2023 09:32 Відповісти
"Європа - змерзне" (c) ******** дід
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23.05.2023 09:33 Відповісти
Алієв хитрий жук. І з кацапами зв'язок не втрачає, і з Європою торгує. Вірмен нагнув так, що ті готові відмовитись від територіальних притензій. Турків підоює.
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23.05.2023 09:34 Відповісти
Один диктатор допомогае іншому продавати...
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23.05.2023 10:32 Відповісти
В нас на одному "об'єкті" плєних савецкіх дабравольцов поять азейбарджанскім чаєм-оні очінь давольниє
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23.05.2023 11:22 Відповісти
Ходят упорные слухи, шо азеры увеличивают поставки нефти и газа за счет перекачки кацапских.
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23.05.2023 11:44 Відповісти
Скоро росіяни будуть їздити в середню Азію на заробітки.
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23.05.2023 16:44 Відповісти
 
 