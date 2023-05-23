Соцвиплати для переселенців у 2023 році буде збережено, - Верещук

У 2023 році соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб буде збережено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож дуже важливо продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги.

"Моя позиція залишається незмінною – у поточному році ми маємо зберегти всі виплати ВПО", – зазначила вона.

У Мінреінтеграції нагадали, що Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, зокрема, й передбачає забезпечення ВПО грошовою допомогою від держави.

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