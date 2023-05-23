Соцвиплати для переселенців у 2023 році буде збережено, - Верещук
У 2023 році соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб буде збережено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож дуже важливо продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги.
"Моя позиція залишається незмінною – у поточному році ми маємо зберегти всі виплати ВПО", – зазначила вона.
У Мінреінтеграції нагадали, що Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, зокрема, й передбачає забезпечення ВПО грошовою допомогою від держави.
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показати весь коментар23.05.2023 10:08 Відповісти Мені подобається 2
Люба Бусько
показати весь коментар23.05.2023 10:23 Відповісти Мені подобається 2
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