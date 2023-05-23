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2 012 14

Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - радник міністра оборони Сак

f16

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише  Politico.

За словами Сака, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".

Наразі Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є "оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року", цитує видання речника Міністерства оборони Нідерландів. "Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", - сказав він.

Нідерланди також мають ще 18 винищувачів F-16, "які більше не використовують в оперативних цілях" і "також можуть бути використані за іншим призначенням". 12 з цих 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, зазначив речник.

Читайте: Українські пілоти "дуже скоро" почнуть навчання на F-16, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Автор: 

Нідерланди (1565) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+7
Нідерланди 🇳🇱 одні з перших заявили, що дадуть Україні ф16. Після одобрямса від Байдена, схоже так воно і буде.
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23.05.2023 10:14
+6
Головне - почати. А там як по маслу.
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23.05.2023 10:13
+5
)(уйло розраховував на бліцкріг..а не спротив українців. якби не було спротиву і Західні країни побачили,що Україна не взмозі вистояти пару місяців навалі рашистів,то звичайно постачали б тільки каски.
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23.05.2023 10:27
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Головне - почати. А там як по маслу.
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23.05.2023 10:13 Відповісти
Нідерланди 🇳🇱 одні з перших заявили, що дадуть Україні ф16. Після одобрямса від Байдена, схоже так воно і буде.
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Літаки вже в нас ? Ні. То чого ви про це піаритесь
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23.05.2023 10:15 Відповісти
Мм будемо літати дуже акуратно. Вернемо не прості, а золоті.
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23.05.2023 10:19 Відповісти
Ні в РФ, ні ОПУ навіть не очікували, що в українського народу виявиться стільки справжніх друзів по по всьому світі. Це для них було справжньою несподіванкою.
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23.05.2023 10:21 Відповісти
)(уйло розраховував на бліцкріг..а не спротив українців. якби не було спротиву і Західні країни побачили,що Україна не взмозі вистояти пару місяців навалі рашистів,то звичайно постачали б тільки каски.
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23.05.2023 10:27 Відповісти
Отож бо і воно, завдяки українському народу!
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23.05.2023 10:36 Відповісти
Та ж сама ситуація була з танками...якщо одна країна наважиться ,то і інші нададуть
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23.05.2023 10:23 Відповісти
ділити шкіру не впольованого ведмедя дурна забавка
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23.05.2023 10:24 Відповісти
От для чого це казати публічно?

Бачу, розмовляючі голови нічого не навчила історія з польськими МіГами.

Які мали спочатку передати у березні 2022 року, а по факту ми їх отримали лише через рік.
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23.05.2023 10:26 Відповісти
Та складається врадення, що одна суцілтна болтологія. Краще б мовчки робили, а потім інформація по факту
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23.05.2023 10:34 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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23.05.2023 10:38 Відповісти
Видно "По самые Нидерланды" їм згадалось.
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23.05.2023 11:43 Відповісти
От же зелена ******** люби піаритись. Ще теля в сраці, а ці ублюдки родзвонили на весь світ. Телепні срані
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23.05.2023 11:56 Відповісти
 
 