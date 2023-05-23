Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - радник міністра оборони Сак
Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.
За словами Сака, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".
Наразі Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є "оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року", цитує видання речника Міністерства оборони Нідерландів. "Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", - сказав він.
Нідерланди також мають ще 18 винищувачів F-16, "які більше не використовують в оперативних цілях" і "також можуть бути використані за іншим призначенням". 12 з цих 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, зазначив речник.
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Бачу, розмовляючі голови нічого не навчила історія з польськими МіГами.
Які мали спочатку передати у березні 2022 року, а по факту ми їх отримали лише через рік.