У Києві та області три дні триватимуть військові навчання

У столиці та Київській області 23-25 травня відбудуться пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", - йдеться у повідомлення.

Мета навчань - нарощування спроможностей для оборонної операції.

Через навчання відбуватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки.

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"Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу!" - закликали в командуванні.