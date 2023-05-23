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У Києві та області три дні триватимуть військові навчання

навчання,зсу,лють

У столиці та Київській області 23-25 травня відбудуться пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", - йдеться у повідомлення.

Мета навчань - нарощування спроможностей для оборонної операції.

Через навчання відбуватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки.

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"Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу!" - закликали в командуванні.

Автор: 

Київ (19455) Київська область (4015) військові навчання (2775)


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Вы еще координаты учебных центров скиньте, кретины.
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23.05.2023 10:56 Відповісти
2 роки тому треба було...
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23.05.2023 11:06 Відповісти
Тоді було ніззя! Бо, як казало найвеличніше, "як же ми тоді будемо будувати дороги?"
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23.05.2023 11:09 Відповісти
Добре,що попередили...
Бо вчора вночі в лісі біля нашого села я чула автоматні черги...згадала окупацію,довго не могла заснуть...
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23.05.2023 11:26 Відповісти
 
 