Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомлено про підозру за підтримку держави-агресора

Настоятелю чоловічого монастиря Святого Савви Освященного у Мелітополі архімандриту Іоанну (Олександру Прокопенку) повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України. Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ.

Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції. Священнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі його не затримали, він залишається у захопленому росіянами Мелітополі й продовжує насаджувати своїй пастві проросійські наративи.

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