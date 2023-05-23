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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомлено про підозру за підтримку держави-агресора

зрадник

Настоятелю чоловічого монастиря Святого Савви Освященного у Мелітополі архімандриту Іоанну (Олександру Прокопенку) повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України. Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ.

Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції. Священнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі його не затримали, він залишається у захопленому росіянами Мелітополі й продовжує насаджувати своїй пастві проросійські наративи.

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Автор: 

Мелітополь (770) УПЦ МП (1208) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3247)


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черт в рясе
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23.05.2023 11:28 Відповісти
всіх потвор на поліграф і допит з пристрастю
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23.05.2023 11:51 Відповісти
 
 