Болгарія думає добудувати АЕС із російськими реакторами без Росії
Болгарія розглядає можливість завершення будівництва атомної електростанції Белене на березі річки Дунай із російськими ядерними реакторами, придбаними 6 років тому, без участі Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Проєкт з будівництва другої атомної електростанції у Болгарії неодноразово припинявся і триває вже 40 років.
Проте Софія не відмовляється від планів будівництва АЕС у Белені з двома російськими ядерними реакторами, сподіваючись, що західні технології зможуть змусити ці реактори працювати зараз, коли участь російських компаній у завершенні проєкту стала неможливою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Альтернативою є будівництво двох нових американських ядерних реакторів на місці діючої АЕС у Козлодуї.
Таким чином, тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, бажає, щоб парламент ухвалив рішення про долю ядерного проєкту Белене або взявся за пошук покупців для постаченого у 2017 році російського обладнання.
Міністерство енергетики Болгарії очікує на пропозиції французької компанії EDF щодо умов та вартості завершення проєкту з російськими реакторами, але без участі країни-агресора.
Крім того, Болгарія очікує на пропозиції американської компанії Westinghouse щодо будівництва нових реакторів на Козлодуйській АЕС.
Нещодавно міністр енергетики Розен Христов зазначив, що наразі держава вже вклала в проєкт 1,25 мільярда євро і "настав час ухвалити рішення щодо цього значного стратегічного активу".
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