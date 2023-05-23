Україна не зможе перемогти РФ на полі бою, треба мирні переговори, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Моєю позицією, позицією Угорщини від самого початку було, що ця війна є провалом дипломатії, її ніколи не повинно було бути. Дивлячись на те, що відбувається на передовій, для нас є очевидним: рішення на полі бою не працює.

Ви правильно сказали, що Росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", - заявив він в інтерв'ю Bloomberg.

Водночас Орбан додав, що емоційно війна є "трагічною", і серця угорців "з українцями". Угорщина, за його словами, розуміє, "як багато страждають українці".

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"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти – врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", – сказав угорський прем'єр.

На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно.

"Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція", – сказав він.

Глава угорського уряду зазначив, що треба переконати кожного у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, за його словами, є припинення вогню. "Після припинення вогню повинні початися мирні переговори", - додав Орбан.

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