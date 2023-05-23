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Україна не зможе перемогти РФ на полі бою, треба мирні переговори, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Моєю позицією, позицією Угорщини від самого початку було, що ця війна є провалом дипломатії, її ніколи не повинно було бути. Дивлячись на те, що відбувається на передовій, для нас є очевидним: рішення на полі бою не працює.

Ви правильно сказали, що Росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", - заявив він в інтерв'ю Bloomberg.

Водночас Орбан додав, що емоційно війна є "трагічною", і серця угорців "з українцями". Угорщина, за його словами, розуміє, "як багато страждають українці".

Читайте також: Справжня природа війни в Україні залишається неясною, - Орбан

"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти – врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", – сказав угорський прем'єр.

На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно.

"Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція", – сказав він.

Глава угорського уряду зазначив, що треба переконати кожного у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, за його словами, є припинення вогню. "Після припинення вогню повинні початися мирні переговори", - додав Орбан.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
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23.05.2023 14:39
+38
кто эту ************ спрашивает....ничтожство без економики,без армии,но с замашками огого,тупо клоун
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23.05.2023 14:39
+33
так звана россія не зможе перемогти представників Білгородської Народної Республіки!
московський режим має піти на МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ з представниками БНР
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23.05.2023 14:39
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23.05.2023 14:39 Відповісти
Україна це регіональний лідер в Східній Європі і тому може зробити те що не під силу навіть країнам НАТО - розгромити путіна на полі бою!
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23.05.2023 14:43 Відповісти
а что говорит по этому поводу твой палковник Грицацуев...?
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23.05.2023 15:07 Відповісти
Он више етава...
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23.05.2023 15:12 Відповісти
А шо тумаит херенал гриссак.
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23.05.2023 15:53 Відповісти
"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти - врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", - сказав угорський прем'єр.
Кремлівський нацюцюрник мав на увазі життя свого господаря - блідої кремлівської молі.
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23.05.2023 15:15 Відповісти
кто эту ************ спрашивает....ничтожство без економики,без армии,но с замашками огого,тупо клоун
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23.05.2023 14:39 Відповісти
А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?! кричал Паниковский
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23.05.2023 14:43 Відповісти
так звана россія не зможе перемогти представників Білгородської Народної Республіки!
московський режим має піти на МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ з представниками БНР
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23.05.2023 14:39 Відповісти
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23.05.2023 14:40 Відповісти
****** в ё бань.
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23.05.2023 15:55 Відповісти
Ще один друг дЄрмака і його "Гарантій безпеки"
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23.05.2023 14:41 Відповісти
чекаємо новин від закарпатської дрг?
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23.05.2023 14:41 Відповісти
Szabadságot Magyarországnak.
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23.05.2023 14:58 Відповісти
Орбан разом з Угорщиною ідіть *****
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23.05.2023 14:41 Відповісти
Походу наступний папа замироточив!
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23.05.2023 14:41 Відповісти
Чмо ***********.
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23.05.2023 14:42 Відповісти
Этому цыганскому еврею нужно напомнить, что в истории это уже было ни один раз - потеря россией Севастополя в 1857 году с подписанием капитуляции Александром 2, так и в 1918 - с полным утопом Черноморского флота по Бресткому миру. Глядишь, и в наше время подобное произойдет
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23.05.2023 14:42 Відповісти
Кого *** твоя позиція, клоун?
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23.05.2023 14:43 Відповісти
Нікого не їбе
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Nauseous
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23.05.2023 14:43 Відповісти
Коротко про Орбана:

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23.05.2023 14:43 Відповісти
Це у нього такий клаксон?
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23.05.2023 14:46 Відповісти
😂😂😂👍🏼
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23.05.2023 14:51 Відповісти
Нє, це він так робить "офіційні заяви".)))
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23.05.2023 15:05 Відповісти
Гиперзвуковой АНАЛоговый
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23.05.2023 16:14 Відповісти
Найважливіше для міжнародної політичної спільноти - завалить как можно больше кацапов
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23.05.2023 14:43 Відповісти
Віддай частину своєї мадярщини, а потім починай переговори.
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23.05.2023 14:44 Відповісти
Душа орбана після смерті пепред тим як відправлятися в пекло, залетить до тих угорців, яких кацапи знищили у період 1956-1957 років. Там отримає доброго пенделя і полетить з пуйлом у пекло.
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Будь-яка війна може бути виграна при достатній кількості військ і озброєння, іще клепку треба мати в голові головнокомандувачу. Тому перспективи є, але треба перевірити всі ці 3 пункта, бо всіх точно нема.
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Кому треба ?
Орбану ?
Нехай домовляється за рахунок Угорщини
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Менш за все мене турбує що думає ******** з Угорщини
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Гнида
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Пособники фашизма во времена Второй мировой стали пособниками рашизма в 21 веке.Так что, ничего удивительного.
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Чего-то активизировались "миротворцы". Сначала лидоры африканских стран, теперь главный ******. Будем надеяться, что у мокшан все плохо
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23.05.2023 14:47 Відповісти
Не просто так вся шваль верещить про переговори в унісон,арта у пацаків скоро закінчиться.
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23.05.2023 15:42 Відповісти
Орбан идёт следом за делегацией таких же переговорщиков из Африки.
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23.05.2023 14:47 Відповісти
Це Орбану циганка нагадала?
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23.05.2023 14:47 Відповісти
тИ ******* не кажи за весь народ Угорщини, кажи за себе і свою єпануту партію!!!! І ні коли не кажи ніколи!!!! А Україна переможе !!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!!
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Чи насправді Ви вважаєте, що Орбан не висловлює думку більшості угорців? Я гадаю, що та більшість - антиукраїнська.
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23.05.2023 15:38 Відповісти
Орбан справді думає як зберегти життя, правда не українцям а путіну.
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23.05.2023 14:48 Відповісти
nu i sobi tej, razom z putinym pide na dno vsya ta gnyl', yaka goduet'sya za groshi z nafty i gazu, sho moskali kradut' u Hanty-Mansiys'koi Narodnoi Respubliky
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23.05.2023 14:52 Відповісти
Согласен. Московская Хунта должна сесть за стол переговоров с Белгородской Народной Республикой
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Та пішов ти орбан на..й...
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Час переговорів політиків закінчився, тепер переговори буде вести ВСУ на полі бою до тих пір поки на території Україні не залишиться ні одного російського окупанта
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Викиньте вже це прокацапське гівно з цивілізації!
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Орбан , тварюка ти ї@@ буча, іди на х ..... й і не наривайся !!😠
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23.05.2023 14:48 Відповісти
Украина уже показала, что москалей можно разбивать (Харьковская операция). Посмотрим по итогам нашего наступления, что тогда запоет этот путинский холуй.
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23.05.2023 14:49 Відповісти
"НАТО не готовий відправити війська" - tak skazav, nache ce obgovoryuet'sya i v *******'omu mojut' vidpravyty...
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23.05.2023 14:50 Відповісти
Якби то була Друга армія Світу то - Київ би за два-три дні ,а за місяць були б біля кордонів Польщі .А бої на Донбасі 9 років то значить вони грають з нами в свою гру ...тіпа напівсили воюють
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23.05.2023 14:50 Відповісти
Это походу у расеи дела совсем плохи раз свои последние консервы вытянули,цыгана *******,макак с Африки))
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23.05.2023 14:52 Відповісти
А не пора ли запретить все венгерские центры на Закарпатье?
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23.05.2023 14:57 Відповісти
Припинення вогню у путіна в перші дні війни вимолював весь світ, а він відповів "Спеціальна військова операція буде продовжена в будь якому випадку". Ну що ж. Так то так. Про яке припинення вогню і мирні переговори тріщить цей недоумок орбан? Дегенерат угорський.
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23.05.2023 14:58 Відповісти
Переговоры на данном этапе могут быть только о статусе БНР.
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23.05.2023 14:59 Відповісти
"питання не в тому, хто до кого вторгся" - це чисто кремлівська цитата.
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23.05.2023 15:00 Відповісти
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23.05.2023 15:05 Відповісти
Мразота путинская.
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23.05.2023 15:05 Відповісти
тебе покидька то не має обходити..
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23.05.2023 15:07 Відповісти
Цим він сам признався, що для нього "необхідність досягти єдиного можливого рішення" - це капітуляція України
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23.05.2023 15:08 Відповісти
Мабуть бліда кремлівська воша почуває себе вельми кепсько, якщо дала команду гавкати усім своїм шавкам. Орбан, придурок, можеш підтертися своєю мапою "Великої Угорщини", клали ми на твоє "вялічіє" і Закарпаття, яке тобі обіцяв *****, було і буде українським. Після війни почистимо нашу землю від усього ворожого і сліду не залишиться від підстилок мордорівських.
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23.05.2023 15:08 Відповісти
Орбан- напрямок за рюзьгим корабльом...😁
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23.05.2023 15:09 Відповісти
Україна не зможе перемогти РФ на полі бою, треба мирні переговори - що в Путіна на думці, то в Орбана на язиці. Жіріновський умовного Заходу.
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23.05.2023 15:10 Відповісти
Хто б його вже приспав...
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23.05.2023 15:10 Відповісти
Найважливіше для міжнародної політичної спільноти - врятувати життя Джерело: https://censor.net/ua/n3420181.
І жити рабами *****??
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23.05.2023 15:11 Відповісти
На мадярщині велика китайська меншина, багато їхнього капіталу, тому ***** танцює під їхню дудку, крім того просто дибіл який будує залізницю до своєї резиденції коли в країні корупція і криза. Це троянський кінь китайців і кацапів в Європі
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23.05.2023 15:13 Відповісти
Мадярами руководит сема магилевич ис фэсэбэ.
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23.05.2023 15:57 Відповісти
Всі ми добре пам'ятаємо, що саме Угорщина стягувала 24-26 лютого 2022 року свої війська до українського кордону, розраховуючи на падіння Києва і готуючись до інтервенції з метою захоплення території України.
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Так кто ж против, пусть свалят с нашей страны и будут им переговоры.
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23.05.2023 15:15 Відповісти
Мадяри у світових війнах були серед програвших. От тепер знову вони на боці терпіл. Карма однако. Сиділи би собі на Уралі.
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23.05.2023 15:19 Відповісти
Скажіть йому хтось, що вже двічі були переговори - в Білорусі і в Туреччині і цапи вогню не припиняли навіть під час них
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23.05.2023 15:22 Відповісти
Зеля може і нездатний, але є їнші люди.
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23.05.2023 15:27 Відповісти
Тільки бункерному щуру запахло смаженим, то відразу всі його друзі клянчать переговори і африканські баобаби і Вітя Орбан.

«Найважливіше для міжнародної політичної спільноти - врятувати життя,…» - хто б міг розблокувати Віті, що ЗСУ рятують життя цій спільноті
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23.05.2023 15:35 Відповісти
Просто пішов ти на йух,чмошник. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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23.05.2023 15:50 Відповісти
Мегеры не магут жить у Панонии, там мала для них места, пара на мастосрань у мехесрань мудянь.
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23.05.2023 15:52 Відповісти
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23.05.2023 15:58 Відповісти
Мабуть цьому йолопу поступила чергова порція московитського налу. Тепер треба щось вякнути.
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23.05.2023 16:07 Відповісти
Orbán - O1G является сокращением от популярного в Венгрии выражения Orbán egy geci, что переводится как «Орбан - *****», где egy означает как неопределенный артикль, так и «один» (отсюда 1 в аббревиатуре), а просторечное слово geci буквально означает «сперма».
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23.05.2023 16:33 Відповісти
Треба казати тотой орбані: чоколдмек лоуфос, гює! Мене пічабо! Позавуха вистачить!
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23.05.2023 16:44 Відповісти
Орбан, йди на хрін!
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23.05.2023 16:38 Відповісти
Все, що треба казати тотой орбані: чоколдмек лоуфос, гює! Мене пічабо!

Перекладаю: цьомай коника в апарат розмноження й сам йди кобилі у тріщину!
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23.05.2023 16:43 Відповісти
Просто у нього глісти в голові та в очах. Треба на екскурсію в БНР.
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23.05.2023 16:44 Відповісти
Україна так не може перемогти, що мосКАЛям аж довелось напасти повністю своєю армією рік назад!
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23.05.2023 17:16 Відповісти
Україна -це ж не тільки Зеля.
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23.05.2023 17:54 Відповісти
Коли вже цих двох підарів шо на ХВото хтось грохне? Вже аж тошнить про них читати...
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23.05.2023 20:20 Відповісти
Собака лает караван идёт.
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23.05.2023 22:10 Відповісти
бедный *****
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24.05.2023 00:29 Відповісти
 
 