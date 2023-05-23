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Росія не починала війну, а намагається її припинити, - Путін. ВIДЕО
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Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не починала війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"РФ не починала війну, а намагається за допомогою спеціальної військової операції припинити війну, яку веде "ворог нашого народу", - цитує Путіна видання.
Путін сказав, що зараз нібито "особливий момент потужної консолідації" та загострення національного почуття російського народу.
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