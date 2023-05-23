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Росія не починала війну, а намагається її припинити, - Путін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не починала війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"РФ не починала війну, а намагається за допомогою спеціальної військової операції припинити війну, яку веде "ворог нашого народу", - цитує Путіна видання.

Путін сказав, що зараз нібито "особливий момент потужної консолідації" та загострення національного почуття російського народу.

Також читайте: Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+87
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23.05.2023 15:26
+78
Яке ж воно кочене...
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23.05.2023 15:20
+59
ублюдок, включи запись свою на ютубе от 24.02.2022 и пересмотри, тварь
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23.05.2023 15:20
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Он думает , что все как и он , интернет не смотрят, и у всех память плохая . Так плешивый дешево сьехать не получиться)
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23.05.2023 18:57 Відповісти
Какая трепетная озабоченность о народах за пределами границ ,а тем временем большая половина московии в текущем 21 веке до сих пор ходят на дыры в туалетах .Что произошло с россиянами ,которые слушают этот когнитивный диссонанс. Но уже скоро им придет покой и осознание того ,что есть еще более озабоченные .СИ не даст соврать....
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23.05.2023 19:08 Відповісти
Кому цікава маячня яка призначена для внутрішньоросійського споживача? Ну сказав і сказав, він багато чого говорить, тільки кому це цікаво крім упоротих ватників-путінофілів?
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23.05.2023 19:21 Відповісти
тварь ти еще не здохло
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23.05.2023 19:58 Відповісти
А тепер, *****, давай мочи про пиво та жіночі гАрмони в ньому
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23.05.2023 20:17 Відповісти
Частушка про куйла-"На горбі стоїть верблюд в двоє він зігнувся, ох це ж зовсім не верблюд, куйло іпанувся"
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23.05.2023 20:28 Відповісти
Нахера это выкладывать?
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23.05.2023 20:57 Відповісти
что бы мы увидели и услышали еще раз какая это мразь конченная, карлик плешивый.
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23.05.2023 21:30 Відповісти
Я что-то не хочу смотреть на мразь плешивую, пусть лучше красивые сиськи тут покажут чем ***** тут высматривать, насмотрелись уже, пусть зырят на него те кому по службе положено.
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24.05.2023 01:21 Відповісти
***** є *****. Брехливе, безсовісне і вчно обісране.
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23.05.2023 21:17 Відповісти
Вова конченый
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23.05.2023 22:11 Відповісти
до бегства януковича и шобло к ***** войны не было и вдруг Украина сама на себя напала ... бегство своих холуев горбатый кремлевский ***** назвал переворотом прихватив Крым часть Донбасса и ему показалось мало развязал полнлмаштабную войну и получив пи#ды тормознулся - cегодня миротворца из себя воображает...
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23.05.2023 22:47 Відповісти
Зі страху і не таке 3,14зданеш.
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23.05.2023 23:36 Відповісти
Путін-*****. Крапка.
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23.05.2023 23:37 Відповісти
Что-то у него вроде больше волос на голове?
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24.05.2023 09:57 Відповісти
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