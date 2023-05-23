Німеччина планує підготувати 9 тис. українських військових до кінця 2023 року

Німеччина планує підготувати до кінця поточного року до 9 тисяч військових ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"До кінця року Німеччиніа, яка є провідною в ЄС щодо підготовки українських військових, навчить до 9 тисяч військовослужбовців", — заявив Пісторіус.

Крім того, глава Міноборони Німеччини пообіцяв надати зброю, яка допоможе Україні перемогти.

Також читайте: 15 тисяч військових ЗСУ вже пройшли вишкіл в країнах ЄС, - Боррель