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Німеччина планує підготувати 9 тис. українських військових до кінця 2023 року

зсу,німеччина

Німеччина планує підготувати до кінця поточного року до 9 тисяч військових ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"До кінця року Німеччиніа, яка є провідною в ЄС щодо підготовки українських військових, навчить до 9 тисяч військовослужбовців", — заявив Пісторіус.

Крім того, глава Міноборони Німеччини пообіцяв надати зброю, яка допоможе Україні перемогти.

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Автор: 

Німеччина (7347) військові навчання (2775) Пісторіус Борис (254)


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23.05.2023 17:39 Відповісти
Вангую, зараз налетять "а що, війна буде так довго?" . Зате поржали у 2019...
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23.05.2023 17:53 Відповісти
Війна ще років на 2-3. Це при "хорошому" сценарії. Якщо пощастить, то значно менше, однак я не вірю в удачу коли мова йде про довгу війну на виснаження.
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23.05.2023 18:30 Відповісти
 
 