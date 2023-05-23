Закупівлі озброєння для ЗСУ проводитиме Агенція оборонних закупівель, - Міноборони
Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - наголосив міністр оборони Олексій Резніков.
В свою чергу, заступник Міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція. За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні Сили України.
Наразі Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.
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нашо нам Резнікоф з Маляр?
якщо постачанням в підрозділи всього, і озброєння і одягу і харчів займається якась контора а не МО, то треба припинити мобілізацію а всіх, повторюю, всіх тиловиків, а це сотня БТГр по тисячі рил,
бо як казав резнік... ціна на товати включає доставкутдо складу і навіть до столу вч
тому тиловики нах. не потрібні в військах
Юрію, ти як з іншої планети
у нас начальнтків більше ніж робочих
Всі закупівлі будуть йти через дружбана дерьмака.
І прибуток, і контроль, запоребриковий.
"Міністерство оборони України створило Агенцію оборонних закупівель - єдиний національний орган, який закуповуватиме товари, роботи й послуги у сфері національної безпеки й оборони. Нове агентство перебуватиме у сфері впливу
колишнього бізнес-партнера Андрія Єрмака,
а нині заступника міністра оборони - Дениса Шарапова.
"По суті Єрмак просуває Шарапова всюди, де є стосунок до закупівлі зброї. Коли Укрспецекспорт перейшов під Мінстратегпром, він пішов туди. Тепер усі бюджети ідуть через МО, то він заступник міністра і курує агенцію", - зазначив співрозмовник "Цензор.НЕТ".
*****, тепер точно, зовсім пищда оборонним щакупівлям, яйця по100 купуватимуть, підараси кацапські
Курочка по зернятку дзьобає, а не тільки яйця по 17.