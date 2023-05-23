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Новини Оборона
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Закупівлі озброєння для ЗСУ проводитиме Агенція оборонних закупівель, - Міноборони

резніков

Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

В свою чергу, заступник Міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція. За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні Сили України.

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Наразі Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Автор: 

Міноборони (7354) оборона (4779) зброя (7460) закупівлі (3371) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+16
Рєзнік, дай монету для колекції.
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23.05.2023 19:05
+10
******. Це означає, що Міноборони не може? Так ***** тоді ти потрібен якщо не справляєшся з роботою? Неодмінно фірму-прокладку, щоб до рук щось прилипло?
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23.05.2023 19:07
+6
От пацючара яйцеголова. Воно зраду за перемогу ******.

"Міністерство оборони України створило Агенцію оборонних закупівель - єдиний національний орган, який закуповуватиме товари, роботи й послуги у сфері національної безпеки й оборони. Нове агентство перебуватиме у сфері впливу
колишнього бізнес-партнера Андрія Єрмака,
а нині заступника міністра оборони - Дениса Шарапова.


"По суті Єрмак просуває Шарапова всюди, де є стосунок до закупівлі зброї. Коли Укрспецекспорт перейшов під Мінстратегпром, він пішов туди. Тепер усі бюджети ідуть через МО, то він заступник міністра і курує агенцію", - зазначив співрозмовник "Цензор.НЕТ".
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23.05.2023 19:38
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Рєзнік, дай монету для колекції.
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23.05.2023 19:05 Відповісти
17 + ))
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23.05.2023 19:33 Відповісти
******. Це означає, що Міноборони не може? Так ***** тоді ти потрібен якщо не справляєшся з роботою? Неодмінно фірму-прокладку, щоб до рук щось прилипло?
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23.05.2023 19:07 Відповісти
згоден з вашим запитанням ))
нашо нам Резнікоф з Маляр?
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23.05.2023 19:35 Відповісти
Та я взагалі не за персоналію. Не впораєшся - ***** з човна. Молодих і завзятих - багато. І Міністерство Оборони саме для цієї роботи призначене. А то бач не справляється. Агенція їм ще потрібна. Ну суки ж.
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23.05.2023 19:55 Відповісти
В тій агенціЇ будуть молоді та завзяті.
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23.05.2023 23:48 Відповісти
але ж це добре
якщо постачанням в підрозділи всього, і озброєння і одягу і харчів займається якась контора а не МО, то треба припинити мобілізацію а всіх, повторюю, всіх тиловиків, а це сотня БТГр по тисячі рил,
бо як казав резнік... ціна на товати включає доставкутдо складу і навіть до столу вч
тому тиловики нах. не потрібні в військах
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23.05.2023 20:37 Відповісти
Іржу не можу МО тиловики залишаться як були. А з'явиться тупо нова структура. Як завжди у нас робиться.

Юрію, ти як з іншої планети
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23.05.2023 20:46 Відповісти
а я про що???
у нас начальнтків більше ніж робочих
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24.05.2023 14:25 Відповісти
Ага , зелені створили агенцію, поставили туди своїх людей. Тепер якщо вилізе черговий зашквар із закупками то різникофф вже буде ''білий та пухнастий''. Зелені створили цапа-відбувайла , аби різникоффа відбілити.
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23.05.2023 19:22 Відповісти
Резнікову відстігнуть, що належить, за створення монополії.
Всі закупівлі будуть йти через дружбана дерьмака.
І прибуток, і контроль, запоребриковий.
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23.05.2023 20:28 Відповісти
Кабмин создал агенцию по закупкам вооружения, которая не подчиняется аппарату МОУ, чтобы предотвратить коррупцию в аппарате МОУ. Резников заявил, что идет В отставку. Последнее предложение - это фэнтези. К сожалению.
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23.05.2023 19:24 Відповісти
У меня на одну закупку наваливается сотни проверяющих и десяток структур, сидят упитанные чиновники в огромных зданиях, получают зарплаты с ваших налогов. Мы не закупками занимаемся, а отписками. пояснениями, в т.ч. реально - а почему купили дешево, надо было дороже. купили дорого - а че так, надо было купить дешевле. законов и постанов столько написали, что хрен поймешь, как оно работает. не успел разобраться с указом - в уже новый выходит.
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23.05.2023 19:27 Відповісти
НУ теперь пипец - ВСЕ будет честно !!!
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23.05.2023 19:36 Відповісти
От пацючара яйцеголова. Воно зраду за перемогу ******.

"Міністерство оборони України створило Агенцію оборонних закупівель - єдиний національний орган, який закуповуватиме товари, роботи й послуги у сфері національної безпеки й оборони. Нове агентство перебуватиме у сфері впливу
колишнього бізнес-партнера Андрія Єрмака,
а нині заступника міністра оборони - Дениса Шарапова.


"По суті Єрмак просуває Шарапова всюди, де є стосунок до закупівлі зброї. Коли Укрспецекспорт перейшов під Мінстратегпром, він пішов туди. Тепер усі бюджети ідуть через МО, то він заступник міністра і курує агенцію", - зазначив співрозмовник "Цензор.НЕТ".
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23.05.2023 19:38 Відповісти
нові зелені *********
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23.05.2023 19:44 Відповісти
" зелений лохотрон" від корупційних злодіїв і грабіжників української казни" - "Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Створили корупціонери і злодії ,які крали з української казни гроші.агенцію, щоб від їхньогоімені агенція оббирала бюджет.
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23.05.2023 20:01 Відповісти
оце буцугарню придумали щоб більше вкрасти
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23.05.2023 20:11 Відповісти
Не по суті та змісту рішення... "Вражає" оперативність та швидкість прийняття рішень зеленим кодлом. В такому випадку в народі говорять: "Їх тільки за смертю посилати". Що вони і зробили за ці 4 роки.
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23.05.2023 20:20 Відповісти
Тепер оці ручки нічого не вкрадуть??? Тепер буде красти чужими руками.
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Шо, підари ряскоголові, радієте?
*****, тепер точно, зовсім пищда оборонним щакупівлям, яйця по100 купуватимуть, підараси кацапські
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23.05.2023 20:42 Відповісти
На фото РізникОВ - Ловкость рук и никакого мошенничества.
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23.05.2023 23:52 Відповісти
Наша ряба.
Курочка по зернятку дзьобає, а не тільки яйця по 17.
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24.05.2023 01:35 Відповісти
 
 