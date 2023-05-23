Танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM, - Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні
Німеччина 23 травня 2023 року оголосила уточнений пакет допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Віталій Трубников.
Він зазначив: "Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.
В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.
Загалом має бути поставлено 8 IRIS-T SLM (2 вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS і ще 18 Gepard на додачу до тих 34, що вже передані.
Там великий перелік, перша частина якого це те, що вже передано, а друга - те, що профінансовано і буде передано по мірі готовності".
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Тільки просимо - хрести не замальовуйте!
І то на спотовому ринку!
І загалом німці не роблять Україні великої послуги. Це за їхні гроші москалі виготовляли снаряди та ракети, які падають на українські міста.
крадівбудівництво, чого вартий), Польша наприклад в 2021 була одним із найбільших покупців газу...... А хто наприклад, продає періодично зерно в Іран, щоб робітники на заводі по створенню Шахедів, були ситі?....
P.S. До речі, безконечні думки і слова про дупи, це 100% ознака типового росіянина. Це тільки ви не можете спати, не подумавши про чиїсь дупи.
Побільше гавкайте на Берлін, макаки макшанські.
вони кажуть так: "Military support to Ukraine in planning/in execution (due to security concerns, the Federal Government abstains from providing details on transportation modalities and dates until after handover)"
Військова підтримка України планується/здійснюється
(з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі).
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1hLGTXUEQapM72ZyXqyCgxxdy-EMlZiIyN5L1bGS5AFazd7LxZl2zqFN0
Довгий час німці вкачували в Росію 20 мільярдів євро щороку.І на ці гроші Росія виробляла зброю, ракети, ********** і оплачувала підготовку військ ( німці під Москвою навіть збудували супер ******** центр тактичної підготовки сухопутних військ - це було після вторгнення в Грузію). А тепер Німеччина обіцяє цілий рік допомагати Україні на хренові 5 мільярдів (це четверта частина того, що Росія отримувала від них щороку).
І роблять це лише тому, що був тиск світової громадськості.
А тепер насолодіться німецькою щедрістю та поцілуйте в дупу шановного гер Шольца (і його друга Шредера).
доїхати...
бо паровоз - це не салон по, а доїхати.
Але то таке. Насправді, навіть модний подіум і серіали збивають людей з толку. Адже там відбірні особини.