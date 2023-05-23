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Танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM, - Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

one,один,леопард,leopard

Німеччина 23 травня 2023 року оголосила уточнений пакет допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Віталій Трубников.

Він зазначив: "Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.

В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

Загалом має бути поставлено 8 IRIS-T SLM (2 вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS і ще 18 Gepard на додачу до тих 34, що вже передані.

Там великий перелік, перша частина якого це те, що вже передано, а друга - те, що профінансовано і буде передано по мірі готовності".

Ознайомитися з переліком можна ЗА ПОСИЛАННЯМ

Автор: 

Німеччина (7347) допомога (8340) танк (2064) Leopard (139)


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Топ коментарі
+40
Це вже реально не по-дитячому! Дякуємо від щирого серця!

Тільки просимо - хрести не замальовуйте!
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23.05.2023 19:23
+28
Все уже по-взрослому) гойда!)
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23.05.2023 19:19
+28
Дякуємо гер Шольц
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23.05.2023 19:20
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Все уже по-взрослому) гойда!)
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23.05.2023 19:19 Відповісти
Дякуємо гер Шольц
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23.05.2023 19:20 Відповісти
Шольц дякуємо! Східна Пруссія (********* калінінград) чекає на референдум!
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23.05.2023 20:07 Відповісти
За це Шольцу величезний Herzlichen Dank !
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23.05.2023 19:22 Відповісти
Це вже реально не по-дитячому! Дякуємо від щирого серця!

Тільки просимо - хрести не замальовуйте!
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23.05.2023 19:23 Відповісти
Україна понад усе. Разом до Перемоги
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23.05.2023 22:30 Відповісти
немцы разбушевались.... ))
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23.05.2023 19:28 Відповісти
...начали все-таки понимать, что газ - ето не конец цивилизации .Оказалось и с Катаром можно порехать и др.почтенными участниками делов мирских
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23.05.2023 20:37 Відповісти
а шо им волноваться? хранилища заполнены на 60%, а цена на газ упала до $350.....
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23.05.2023 20:50 Відповісти
Нібито вже 300...

І то на спотовому ринку!
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23.05.2023 22:38 Відповісти
вяликий стратех опять всех переиграл! )))
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23.05.2023 23:16 Відповісти
орбану потрібно розповісти 5 разів а то воно скаже що недочуває
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23.05.2023 19:33 Відповісти
мрію, що Україна буде як озброєний "їжачок", хто сунеться - тому пиз.да (в поганому сенсі)
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23.05.2023 19:34 Відповісти
Історія показує, що німці багато в чому схожі з українцями, спочатку "довго запрягають", а потім - Дранг нах Остен! Схоже етап "запрягання" Німеччина пройшла.
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23.05.2023 19:36 Відповісти
Схоже етап "запрягання" Німеччина пройшла - тепер етап обіцянок...
І загалом німці не роблять Україні великої послуги. Це за їхні гроші москалі виготовляли снаряди та ракети, які падають на українські міста.
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23.05.2023 20:07 Відповісти
А що, німці єдині хто торгував з Росією? Так нагадаю, це багато країн, в т.ч. Україна (один бітум на Велике крадівбудівництво, чого вартий), Польша наприклад в 2021 була одним із найбільших покупців газу...... А хто наприклад, продає періодично зерно в Іран, щоб робітники на заводі по створенню Шахедів, були ситі?....
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23.05.2023 20:18 Відповісти
Це явна брехня - у 2021 році найбільшими імпортерами кацапського газу була Німеччина - 56,2 млрд м3, далі йдуть Італія - 29,2 млрд м3, Нідерланди - 13,2 млрд м3, Франція - 11,1 млрд м3, . Крім того, коли Польща будувала газопорт і газопровід з Норвегії, Німеччина будувала «Північний потік 1 і 2». Зараз Польща повністю припинила постачання з Росії і закуповує газ в інших країнах (тим часом Шольц скиглить Путіну по телефону). То як тепер виглядає твоя брехлива дупа?
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23.05.2023 21:36 Відповісти
А чому ти зупинився на Франції? Може тому, що далі іде Польща з 10 млрд. м3 газу? Чи "єто другоє"? А щодо Північних потоків, так це вірно будували, і зараз визнали що це було помилкою. Тепер відкрили термінали для скрапленого газу і теж припинили закупляти в Росії.
P.S. До речі, безконечні думки і слова про дупи, це 100% ознака типового росіянина. Це тільки ви не можете спати, не подумавши про чиїсь дупи.
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23.05.2023 22:51 Відповісти
это мы ещё не начинали,,,,
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23.05.2023 19:37 Відповісти
На сегодня уже 60 БМП Мардер ( 2 батальона),что радует.
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23.05.2023 19:43 Відповісти
Vorwärts nach Osten!
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23.05.2023 19:43 Відповісти
Drang nah osten/
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24.05.2023 00:00 Відповісти
Пардоню - nach
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24.05.2023 00:02 Відповісти
чекаємо ...
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23.05.2023 19:45 Відповісти
коміссарам не стогнати - без красної швалі обійдемося...
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23.05.2023 19:48 Відповісти
Шольц послухав соловьева та і вирішив зробити параші "яя, дастіш фантастіш" з усіх сторін.
Побільше гавкайте на Берлін, макаки макшанські.
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23.05.2023 19:52 Відповісти
8 IRIS-T SLM (2 вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS а це вже мега *******
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23.05.2023 19:52 Відповісти
Німці багато обіцяють, що поставлять зброю, але є важливий елемент - коли. Через місяць? півроку ? рік?
вони кажуть так: "Military support to Ukraine in planning/in execution (due to security concerns, the Federal Government abstains from providing details on transportation modalities and dates until after handover)"
Військова підтримка України планується/здійснюється
(з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі).
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23.05.2023 19:56 Відповісти
На, нікчемо ватна, подивись, скільки вже передано і скільки передадуть в найближчий час. І це без комплектів обмундируваеея, взуття, польових пайків і ще всякої всячини.
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1hLGTXUEQapM72ZyXqyCgxxdy-EMlZiIyN5L1bGS5AFazd7LxZl2zqFN0
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23.05.2023 20:30 Відповісти
Ага, давай, понасипай гів..ця потроху. Може ввечері млинця на лопаті ведмедучук випише.
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23.05.2023 21:19 Відповісти
Ви всі смішні і наївні
Довгий час німці вкачували в Росію 20 мільярдів євро щороку.І на ці гроші Росія виробляла зброю, ракети, ********** і оплачувала підготовку військ ( німці під Москвою навіть збудували супер ******** центр тактичної підготовки сухопутних військ - це було після вторгнення в Грузію). А тепер Німеччина обіцяє цілий рік допомагати Україні на хренові 5 мільярдів (це четверта частина того, що Росія отримувала від них щороку).
І роблять це лише тому, що був тиск світової громадськості.
А тепер насолодіться німецькою щедрістю та поцілуйте в дупу шановного гер Шольца (і його друга Шредера).
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23.05.2023 22:24 Відповісти
Браво, это билят, нацчерта украинцев "широ и відверто" целовать в дупу любого кто не пинает на данный момент. Это как благодарить ахметова за то, что он помогает десяткам людей, обворовав миллионы.
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24.05.2023 00:11 Відповісти
що значить "вкачувала" ?? дарувала ??
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24.05.2023 08:41 Відповісти
дві девачкі в купе перодягаються з вечора до Ковеля - а мені шо?
доїхати...
бо паровоз - це не салон по, а доїхати.
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23.05.2023 19:59 Відповісти
тамбур...
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23.05.2023 20:37 Відповісти
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23.05.2023 20:02 Відповісти
Це Скабеева, Симоньян і Волочкова біжать зустрічати товаришаHui
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23.05.2023 20:21 Відповісти
Конечно не прилично и не гигиенично так---но что то девки в сиськах слабые. Не наша то порода.
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23.05.2023 21:26 Відповісти
Не придумуйте, як раз слов*янки. І тазостегнові сустави доволі розвинуті.
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24.05.2023 08:45 Відповісти
Так ведь чаще ведь сверху начинают. Потом уже тазобедренная система идёт в ход или в разнос! Хотелось бы ну пусть от 4 хотя бы размеру---для экспрессии от фантазии буйной!
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24.05.2023 18:33 Відповісти
Вибачайте, Ви жертва ******** еротичної культури. У реалі 4 номерів не так багато, навіть 3.
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25.05.2023 11:03 Відповісти
Та по правде говоря жертвой стал ещё в 1976г, в Сиднее было дело. Купил один парень из начальников он, фильмы минут на 20-25 еще для кинопроэктора что кино крутить. В Союзе такое кино продавалось на те годы примерно по 600руб за штуку. А вот на Кавказе шло почти за штуку. А так как работали мы на паслайнере, провезти проблем особо не было. Так мы в каюте просматривали на те годы редкие вещи для тогдашнего совка. Да ещё в цвете. До видаков и видео-салонов оставалось еще 16-18 лет. Такая вот я жертва. В Гамбурге ещё покупали подобное. В Гонконге. Но азиатское скучное было---но дешево. Сильно подсудное было дело. Сейчас мне почти 70---так что кто какой эпохи жертва я определился честно---очередь за вами. Всё правда.
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25.05.2023 21:06 Відповісти
Зараз інтернет є. І цього добра море. Тому про "еротичну культуру" це я прикрасив.

Але то таке. Насправді, навіть модний подіум і серіали збивають людей з толку. Адже там відбірні особини.
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25.05.2023 22:32 Відповісти
Та для стёба чуть добавил, тема то вольная! А в указанное мной время ещё и дико недоступная по части совка. Тогда было удивительно для меня например наблюдать за зрителем подобного. Не описать конечно---замирали как каменные, глаза на лбу!
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26.05.2023 22:40 Відповісти
Відверто-кажучи-біжать-на-Hui
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23.05.2023 20:35 Відповісти
Холст. ***** масла.
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23.05.2023 23:18 Відповісти
В прошлой Рик вперше Нимечина дала вам 5000 шаломов. Наш премиер мовляв що ваша армия утратила 30 видсоткив особого склада и т.д. То, що видбуваеться зараз ето благодаря ваша кровь, ваших сльозь, паматяйте об етом. Дуже довго дуже богато украинци верили в руSsий мир. И вон пришьол к вам. Приедеть и к нам, есьли не зупиниться зараз.
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23.05.2023 20:07 Відповісти
Шольц зрозумів, що меркель йому брехала і заважала в перші дні його правління!!! Але ліпше пізно чим ніколи!!!!
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23.05.2023 20:07 Відповісти
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23.05.2023 20:13 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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23.05.2023 20:23 Відповісти
Дякуємо!
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23.05.2023 21:22 Відповісти
Цом Шольца в попу.
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24.05.2023 00:15 Відповісти
Achtung Panzer!
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24.05.2023 08:58 Відповісти
 
 