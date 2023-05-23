Танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM, - Німеччина оголосила оновлений пакет допомоги Україні

Німеччина 23 травня 2023 року оголосила уточнений пакет допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Віталій Трубников.

Він зазначив: "Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.

В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

Загалом має бути поставлено 8 IRIS-T SLM (2 вже в Україні) та 12 IRIS-T SLS і ще 18 Gepard на додачу до тих 34, що вже передані.

Там великий перелік, перша частина якого це те, що вже передано, а друга - те, що профінансовано і буде передано по мірі готовності".

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