Україна має мінімум озброєнь для початку наступу, - Буданов
Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю японському телеканалу NHK.
Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.
"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - наголосив Буданов.
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Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою.
ВПС США планують вивести з експлуатації 310 літаків у 2024 році. У разі схвалення запропонований вихід на пенсію 42 A-10 у 2024 році послідує за виходом на пенсію 21 бородавочника цього року і залишить службу з 218 штурмовиками. ВПС роками намагалися вивести «Бородавочник», стверджуючи, що він буде занадто вразливий проти противника з передовою протиповітряною обороною, і замість цього використають гроші для оплати нових винищувачів.
ВПС також хочуть вивести з експлуатації 57 винищувачів F-15 C і D. ВПС також хочуть вивести з експлуатації 37 бойових рятувальних вертольотів HH-60G Pave Hawk.
Міністр військово-повітряних сил Френк Кендалл заявив, що, хоча Росія залишається «гострою проблемою», а Північна Корея, Іран і жорстокі екстремістські угруповання все ще становлять загрозу, бюджет в першу чергу зосереджений на Китаї і його швидко модернізованих збройних силах як «виклику темпу».
Офіційна точка зору США озвучена NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby
" Ми зробили все можливе, щоб переконатися, що вони (Україна*) готові. У них є переважна більшість, під «переважним» я маю на увазі приблизно 98 відсотків - того, що вони просили матеріально для проведення наступальних операцій навесні.
Вони отримали: броню; артилерію; ППО; **********, в тому числі тільки останннй пакет; не кажучи вже про підготовку, яку ми провели для кількох бригад українських збройних сил за межами країни.
Але - але щодо фактичного проведення будь-якого весняного контрнаступу, то це буде залежати від президента Зеленського."
"They have in place ... what they need to continue to be successful in regaining territory that was seized by force by Russia over the last 14 months," - заявив держсекретар США Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі. В принципі Блінкен просто повторив офіційну точку зору, яку оприлюднив John Kirby. Єдине, що цікаво - зміна тональності - холодно, жорстко, з якоюсь прихованою люттю
значит власть считает, что достаточно у нас ПВО
все верно..... нужно еще подождать..., пока русня не сдохнет от старости.....
https://www.ukr.net/source/real-1852.html (Реал)
Враховуючи їхній відповідний досвід, якщо закинути в Росії, то вони зможуть вкрасти там всю бронетехніку, авіацію, ядерну зброю, алмазний фонд та може навіть самого Путлєра. Головне контролювати, щоб усе це потрапило до ЗСУ, а не в офшори Кіпру, Оману і т.п. звичні для них місця.
кацапы льют бетон, делают оборонительные сооружения, а наши полководцы для оборонных укреплений используют города и села, поэтому и трындят людям выезжайте с квартир и домов.
іще цікавий момент (пристунє тут зелене бидло може мені відповісти): ваш уйобіщний боневтік свого часу казав, що затягування війни вигідне владі бариг, а зараз те, що кажуть чильні представники зеленої наволочі, свідчить, що й вона сама не проти цю війну затягнути, зволікаючи із наступом...
https://suspilne.media/471098-ukraina-mae-vse-neobhidne-dla-uspisnogo-kontrnastupu-blinken/
Зе ВЛАДА ЩЕ ПОТЯГНЕ ТРОХИ, ДОЧЕКАЄТЬСЯ КОЛИ ВИБЕРУТЬ ТРАМПА І ТОДІ ЗНОВУ МОЖНА ДИВИТИСЬ В ОЧКО КРЕМЛЮ, тільки ось 20 % території України окуповано з міліонами українців.
Джон Сміт:
Лише недавно Ванга годував нас прогнозами як ракет у ворога залишилося "на 2-3 залпи". Після цієї заяви ворог випустив сумарно вже 530 ракет, що значно більше 2-3 залпів по 50-70 ракет, навіть, якщо відняти С-300.
Цією цитатою ГУР розписалося, що розвідки в країні немає.
Розвідка не зуміла виявити плани ворога по виробництву ракет, підготовку виробництва, налагодження каналів поставок кондрабандних запчастин для ракет, і ці канали вчасно перекрити.
А це означає, що Буданов агентурних джерел в Росії не має.
Але це було очевидно для всіх, хто хоч трохи слідкує за справами у розвідці. Буданов замість розвідки створив підрозділ спецпризначення. Він знімає красіві роліки для Зеленського, ходить "в штурми на Харківщині", приймає участь в перестрілках і ламає шиї ворогів ударом ребром долоні.
А стратегічна розвідка - розвалена.
Із цього в свою чергу слідує висновок: посадова особа, яка відповідала за стратегічну розвідку, роками займається бездіяльністю.
Численні провали розвідки - лише наслідок від призначення некомпетентного спецназівця, який сподобався Зеленському, на посаду, де потрібний дорослий мужик з величезним досвідом і здатністю не піддакувати, а суперечити начальству.
Через це - провал 24 лютого, коли "Буданов єдиний попереджав", але не мав яєць змусити кловуна прислухатися до себе. Буркнув щось там, типу "попередив", і шмигнув в нірку. А те, що загинуть десятки тисяч людей - "я переживав за кар'єру".
Ну а потім годують народ і себе цими дитячими казками-"прогнозами", наче якийсь таролог, як через 9 днів ми вже мали увійти у Крим (в попередній версії - до кінця 2022 року).
Висновок очевидний: Буданова треба перевести у ЗСУ керувати якимось підрозділом спецпризначення, а розвідку вибудовувати заново. Її треба посилювати кадрово, призначати туди дорослих дядьків із фронту. І все це контролювати механізмами парламентського контролю, а не демченками.
Да и русские тянули бы с наступлением?
Кажется что Зеле и ОП сцикотно начинать наступление. Если ничего или мало что получится, то они ТОЧНО пролетают на следующих выборах.
В цьому випадку голова розвідки абсолютно правий. Оце і є його робота. Подобається нам це, чи ні. На то вона і війна. Як було насправді і, що стало потім, ми взнаємо згодом.
Але Буданов про Ленд Ліз воліє не згадувати. Чому???