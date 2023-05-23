Україна має мінімум озброєнь для початку наступу, - Буданов

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - наголосив Буданов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО