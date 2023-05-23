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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна має мінімум озброєнь для початку наступу, - Буданов

буданов

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - наголосив Буданов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (492) наступ (230)


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Топ коментарі
+55
а после того , как дадут самолеты , он будет говорить , что нужен авианосец
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23.05.2023 20:16
+44
більше вірю Пентагону- будений бреше в черговий раз
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23.05.2023 20:16
+34
Чмошнику буданов, у тебе залишилось 6 днів на визволення Криму!
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23.05.2023 20:22
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більше вірю Пентагону- будений бреше в черговий раз
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23.05.2023 20:16 Відповісти
++++
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23.05.2023 20:31 Відповісти
В первую очередь Украине нужны умные , грамотные , талантливые , честные руководители !!! А у нас люси , марьяны , будановы , резниковы , оманские карабельные и т. п. ......
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23.05.2023 20:54 Відповісти
Для этого надо менять всю политическую и социал-экономическую систему государства.
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23.05.2023 21:30 Відповісти
А краще змінити мудрий нарід на швейцарців.
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23.05.2023 22:07 Відповісти
Покиньте звичку голосувати за популістів та маріонеток олігархів, то можливо, щось і змінеться на краще. Клоуни при владі під час війни--якось не комільфо.
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24.05.2023 08:31 Відповісти
дайте ему селедки
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23.05.2023 21:07 Відповісти
Браво!!
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23.05.2023 21:09 Відповісти
Взагалі таки речі треба осмислювати, а не кидатися слюною!!!!! Це називається гра слів в першу чергу для ворога!!!!!
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23.05.2023 21:17 Відповісти
Зеля говорить ці речі з першого дня. А ми все осмислюємо, осмислюємо !
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23.05.2023 21:27 Відповісти
Мова не про зєлєпукіні, а про військові операції, а що до зєлєпукіні воно взагалі крім відеороликів про то що воно не втікло ні чого не казало, вже потім воно почало щось там тявкати які наші ЗСУ молодці!!!!!!!
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24.05.2023 10:20 Відповісти
зелені і є скриті вороги
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23.05.2023 21:28 Відповісти
невде не зрозуміло, що йде саботаж
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23.05.2023 21:35 Відповісти
а после того , как дадут самолеты , он будет говорить , что нужен авианосец
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23.05.2023 20:16 Відповісти
В степях само то что надо
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23.05.2023 20:18 Відповісти
для степи нужна подлодка.
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23.05.2023 20:35 Відповісти
В детстве шутка была:
Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою.
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23.05.2023 20:45 Відповісти
Всім очевидно, без підводної лодки наступ не можливий.
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23.05.2023 21:30 Відповісти
Для освобождения Крыма нужен как раз флот.
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23.05.2023 21:33 Відповісти
Якщо по 40 шт арти бити щодня то до липня ще 1400 стволів,може така тактика має сенс.більше вибитої арти значить будуть в рази менші втрати наших військових.Як на мене чим більше спаленої техніки буде у русні тим швидше і малою кров"ю буде контр наступ.
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23.05.2023 21:58 Відповісти
заберіть в нього мікрофон
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23.05.2023 20:17 Відповісти
Фактично, майже усі літаки, які Захід збирається списати, можуть бути використані в Україні, з мінімальними затратами для Заходу.

ВПС США планують вивести з експлуатації 310 літаків у 2024 році. У разі схвалення запропонований вихід на пенсію 42 A-10 у 2024 році послідує за виходом на пенсію 21 бородавочника цього року і залишить службу з 218 штурмовиками. ВПС роками намагалися вивести «Бородавочник», стверджуючи, що він буде занадто вразливий проти противника з передовою протиповітряною обороною, і замість цього використають гроші для оплати нових винищувачів.

ВПС також хочуть вивести з експлуатації 57 винищувачів F-15 C і D. ВПС також хочуть вивести з експлуатації 37 бойових рятувальних вертольотів HH-60G Pave Hawk.

Міністр військово-повітряних сил Френк Кендалл заявив, що, хоча Росія залишається «гострою проблемою», а Північна Корея, Іран і жорстокі екстремістські угруповання все ще становлять загрозу, бюджет в першу чергу зосереджений на Китаї і його швидко модернізованих збройних силах як «виклику темпу».
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23.05.2023 20:17 Відповісти
вітя, ти такий розумний - повернись на Батьківщину та кизди нікчемо диванна
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23.05.2023 20:28 Відповісти
Пан хамло, з якого гноїща ви вилізли?
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23.05.2023 20:31 Відповісти
Какая разница
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23.05.2023 20:40 Відповісти
Не дуже в темі, але такий варіант не буде дешевим і швидким. Наша ППО недостатньо насичена засобами захисту життєво важливих об'єктів. Програма з F-16 запускається, то ж паралельні проекти лише забиратимуть час, фінансові, технічні і кадрові ресурси. Звичайно, якби сьогодні заправлений і повністю оснащений літак залетів у небо України, відпрацював по ворогу і полетів на відпочинок, техобслуговування і ремонт, підвіску нових *********** і заправку на підготовлений аеродром, - було б чудово! Але...
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23.05.2023 20:58 Відповісти
Байден сказав, що 98% від того що замовлено, вже в Україні. Буданов каже, що зельона влада замовила мінімум.
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23.05.2023 20:21 Відповісти
Байден також сказав що нам зараз не потрібні Ф-16. Значить вони не потрібні. А всі кажуть, що потрібні. Кому вірити?
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23.05.2023 20:36 Відповісти
вірити в Бога и Ф-16
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23.05.2023 20:42 Відповісти
Ти був в анабіозі?Таможня...тьху,Байден дав добро.
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23.05.2023 20:49 Відповісти
Я був на роботі, не встежив за цим. Якось часу немає за всіма новинами стежити). Працювати меня треба.
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23.05.2023 20:55 Відповісти
Мабуть воно і було. На складах під Хмельницьком і Тернополем
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23.05.2023 20:47 Відповісти
Може вони все продали вже, й на пляжи Тель-Авіва
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23.05.2023 21:50 Відповісти
Це було майже 1,5міс. тому назад. Після того вже п'яток заяв був, з підтекстом «все дали, коли?»
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23.05.2023 22:32 Відповісти
‎05.‎05.‎2023

Офіційна точка зору США озвучена NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby

" Ми зробили все можливе, щоб переконатися, що вони (Україна*) готові. У них є переважна більшість, під «переважним» я маю на увазі приблизно 98 відсотків - того, що вони просили матеріально для проведення наступальних операцій навесні.

Вони отримали: броню; артилерію; ППО; **********, в тому числі тільки останннй пакет; не кажучи вже про підготовку, яку ми провели для кількох бригад українських збройних сил за межами країни.

Але - але щодо фактичного проведення будь-якого весняного контрнаступу, то це буде залежати від президента Зеленського."
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24.05.2023 00:07 Відповісти
Отож…, а буданга з підйобом «нам дали мінімум» а потім будуть казати, що втрати через мінімум, а не через те що кацапи пів року зариваються… шапіто ****, сліпому хіба незрозуміло що відбувається..
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24.05.2023 08:40 Відповісти
09.‎05.‎2023

"They have in place ... what they need to continue to be successful in regaining territory that was seized by force by Russia over the last 14 months," - заявив держсекретар США Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі. В принципі Блінкен просто повторив офіційну точку зору, яку оприлюднив John Kirby. Єдине, що цікаво - зміна тональності - холодно, жорстко, з якоюсь прихованою люттю
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24.05.2023 00:10 Відповісти
завтра.або на днях , Блінкен перерахує на пальцях всю зброю,котру надали Україні західні партнери і "український вангометр", знову буде посоромлений неправдивою інформацією...,чи то,дезінформацією,або брехнею,
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23.05.2023 20:22 Відповісти
пофіг! зебілам зайде будь яка лапша!
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23.05.2023 20:27 Відповісти
Чмошнику буданов, у тебе залишилось 6 днів на визволення Криму!
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23.05.2023 20:22 Відповісти
Ну чого ви....старався але не вийшло.
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23.05.2023 21:10 Відповісти
Ну да, бувають дрібні невдачі
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23.05.2023 21:15 Відповісти
Буданова слухати -себе не поважати ! Зеля притримується оманських домовленностей !
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23.05.2023 20:23 Відповісти
Ще є недостать ППО для прикриття летовищ... Гадаю проблема тільки в цьому...
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23.05.2023 20:23 Відповісти
Недостатньо асфальту !
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23.05.2023 20:25 Відповісти
сколько зенитных ракет или систем ПВО мы произвели на последний год?
значит власть считает, что достаточно у нас ПВО
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23.05.2023 20:41 Відповісти
тому наступ неначасi.....
все верно..... нужно еще подождать..., пока русня не сдохнет от старости.....
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23.05.2023 20:24 Відповісти
Та ви про шо? Запитайте його де його колєґа арестович?
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23.05.2023 20:27 Відповісти
https://real-vin.com/zsu-zajnjali-novi-pozicii-pid-bahmutom ЗСУ зайняли нові позиції під Бахмутом

https://www.ukr.net/source/real-1852.html (Реал)
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23.05.2023 20:28 Відповісти
От це треба було таке ляпати? Чи це він на якійсь мацкальській тєлєзі прочитав?..
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Так нехай компенсує ударними можливостями нашої елітної диверсійної бригади, в складі - Арестовича, Подоляка, Тимошенка, синів Данілова, Кошового, Пікалова, депутатів Слуги Народа з ВР і місцевих рад, сексологинь, воєнкомів.......
Враховуючи їхній відповідний досвід, якщо закинути в Росії, то вони зможуть вкрасти там всю бронетехніку, авіацію, ядерну зброю, алмазний фонд та може навіть самого Путлєра. Головне контролювати, щоб усе це потрапило до ЗСУ, а не в офшори Кіпру, Оману і т.п. звичні для них місця.
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23.05.2023 20:30 Відповісти
Да все уже поняли, что наступление переносится на осень...возможно на следующий год. Только вы не забывайте, что за эти месяцы россияне так вдолбятся бетоном в землю... Все такие какие вы балаболы(
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23.05.2023 20:30 Відповісти
грунт должен хорошо промерзнуть.

кацапы льют бетон, делают оборонительные сооружения, а наши полководцы для оборонных укреплений используют города и села, поэтому и трындят людям выезжайте с квартир и домов.
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23.05.2023 20:44 Відповісти
і який двбойоб дав цьому калірованому дибілу генерала, та ще й призначив керівником гур?
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23.05.2023 20:31 Відповісти
Даю натяк - на зе починається, на ленський закінчується.
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23.05.2023 21:57 Відповісти
Транда знахідка для ворога. Вже стільки часу зелена влада зі всіх прасок трубить про наступ, а тут опаньки -"маємо мінімум для наступу''. Будьонний заспокоїв кацапів -найближчим часом наступу не буде. З такими розвідниками і ворогів не треба
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23.05.2023 20:34 Відповісти
я знаю цього долбака.. він вміє на роялі грати.. членом..
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23.05.2023 20:34 Відповісти
Все по плану, чекаємо коли кацапи будуть готові
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23.05.2023 20:35 Відповісти
Буданов обіцяв контрнаступ весною. У нього ще є кілька днів.
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23.05.2023 20:37 Відповісти
с Ненацка
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23.05.2023 20:38 Відповісти
https://meta.ua/uk/news/war-in-ukraine/76603-chastina-bahmuta-pid-kontrolem-zsu-danilov-sprostuvav-brehnyu-rosiyan-pro-zahoplennya/ Частина Бахмута під контролем ЗСУ: Данілов спростував брехню росіян про захоплення
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23.05.2023 20:37 Відповісти
тобто взимку дружок гогілашвілі сказав, що влітку будемо пити каву у криму, а за два тижні до літа цей самий чувачок каже, що зброї для наступу не досить. я, звісно розумію, що для зеленого бидла така "інформація" заходить без проблем, бо тупе зелене бидло сприймає лише шум від висловлювань наволочі, яку вони обрали 2019 року, але мені цікаво, як усе це узгоджується із тими зобов'язаннями та вимогами, які наші донори нам ставлять?
іще цікавий момент (пристунє тут зелене бидло може мені відповісти): ваш уйобіщний боневтік свого часу казав, що затягування війни вигідне владі бариг, а зараз те, що кажуть чильні представники зеленої наволочі, свідчить, що й вона сама не проти цю війну затягнути, зволікаючи із наступом...
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23.05.2023 20:38 Відповісти
****, угрйобок.Ну цеж повний звіздєц.Вєрхній гімнокомандувач - кончене.Попередній головний контрозвідник - тупорила кацапська гнида.Начальник військової розвідки - клінічний ідійот."Дебіли,***".
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23.05.2023 20:38 Відповісти
Буданов підар зелений, брехливо чмо, буде висіти на каштані.

https://suspilne.media/471098-ukraina-mae-vse-neobhidne-dla-uspisnogo-kontrnastupu-blinken/
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23.05.2023 20:40 Відповісти
І вам каштана не жаль? Жорстокий ви!
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23.05.2023 21:58 Відповісти
Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі. Джерело:
Зе ВЛАДА ЩЕ ПОТЯГНЕ ТРОХИ, ДОЧЕКАЄТЬСЯ КОЛИ ВИБЕРУТЬ ТРАМПА І ТОДІ ЗНОВУ МОЖНА ДИВИТИСЬ В ОЧКО КРЕМЛЮ, тільки ось 20 % території України окуповано з міліонами українців.
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23.05.2023 20:40 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Джон Сміт:
 Лише недавно Ванга годував нас прогнозами як ракет у ворога залишилося "на 2-3 залпи". Після цієї заяви ворог випустив сумарно вже 530 ракет, що значно більше 2-3 залпів по 50-70 ракет, навіть, якщо відняти С-300.
Цією цитатою ГУР розписалося, що розвідки в країні немає.
Розвідка не зуміла виявити плани ворога по виробництву ракет, підготовку виробництва, налагодження каналів поставок кондрабандних запчастин для ракет, і ці канали вчасно перекрити.
А це означає, що Буданов агентурних джерел в Росії не має.
Але це було очевидно для всіх, хто хоч трохи слідкує за справами у розвідці. Буданов замість розвідки створив підрозділ спецпризначення. Він знімає красіві роліки для Зеленського, ходить "в штурми на Харківщині", приймає участь в перестрілках і ламає шиї ворогів ударом ребром долоні.
А стратегічна розвідка - розвалена.
Із цього в свою чергу слідує висновок: посадова особа, яка відповідала за стратегічну розвідку, роками займається бездіяльністю.
Численні провали розвідки - лише наслідок від призначення некомпетентного спецназівця, який сподобався Зеленському, на посаду, де потрібний дорослий мужик з величезним досвідом і здатністю не піддакувати, а суперечити начальству.
Через це - провал 24 лютого, коли "Буданов єдиний попереджав", але не мав яєць змусити кловуна прислухатися до себе. Буркнув щось там, типу "попередив", і шмигнув в нірку. А те, що загинуть десятки тисяч людей - "я переживав за кар'єру".
Ну а потім годують народ і себе цими дитячими казками-"прогнозами", наче якийсь таролог, як через 9 днів ми вже мали увійти у Крим (в попередній версії - до кінця 2022 року).
Висновок очевидний: Буданова треба перевести у ЗСУ керувати якимось підрозділом спецпризначення, а розвідку вибудовувати заново. Її треба посилювати кадрово, призначати туди дорослих дядьків із фронту. І все це контролювати механізмами парламентського контролю, а не демченками.
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23.05.2023 20:41 Відповісти
Дивна заява. Знає що літаки будуть лише восени, а наступати потрібно ВЖЕ. Україні дали 1 шанс до осені. Осінню вже пізно. І знаючи це він пропонує чекати до осені літаків.
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23.05.2023 20:43 Відповісти
Зелений гній
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23.05.2023 20:48 Відповісти
Еще раз - независимо от личности Буданова- иностранным СМИ нельзя говорить, что у нас все есть. Там люди простые - есть у вас, НАФИГА давать?
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23.05.2023 21:00 Відповісти
А если бы кацапстан сейчас имел туже европейскую и американскую технику, ракеты и боеприпасы, которые получила Украина, что пел бы Буданов?
Да и русские тянули бы с наступлением?
Кажется что Зеле и ОП сцикотно начинать наступление. Если ничего или мало что получится, то они ТОЧНО пролетают на следующих выборах.
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23.05.2023 21:05 Відповісти
Вони у владу прийшли спеціально щоб у нас були своєчасно вибори, прямо мріяли о цем.
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23.05.2023 21:24 Відповісти
«Все, що я обіцяю, я роблю колись. Все, що хочу, збувається - рано чи пізно». © Сальвадор Далі
В цьому випадку голова розвідки абсолютно правий. Оце і є його робота. Подобається нам це, чи ні. На то вона і війна. Як було насправді і, що стало потім, ми взнаємо згодом.
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23.05.2023 21:07 Відповісти
Из весенне - летнего наступления, переходит в осенне - зимнее.
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23.05.2023 21:11 Відповісти
Нет вооружений для наступление на фронте тогда вперед на Белгород.
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23.05.2023 21:18 Відповісти
Черговий сеанс циганки Ази.
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23.05.2023 21:21 Відповісти
Коли ця говоряща голова казала про звільнення Криму ще цього року, тоді про літаки не те що мови, навіть намірів про мову на цю тему не було! То що це тоді було? Для чого тоді взагалі відкривати рота?
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23.05.2023 21:23 Відповісти
цей балабол чимось нагадує балабола аристовича.
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23.05.2023 21:37 Відповісти
Думаю просто надо говорить правду или молчать. А то осенью ждём когда земля замёрзнет, а зимой надо ждать вёсны когда земля просохнет. А если ждать F16 это годы и то не факт что поможет.
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23.05.2023 21:40 Відповісти
Без "Зірки смерті" та 3х Імперських крейсерів наступ неможливий.
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23.05.2023 21:47 Відповісти
Нассал зимой всем в уши про Крым летом, а теперь когда до лета неделя нужно что то срочно писдеть, а то как-то неудобно получается
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23.05.2023 22:14 Відповісти
Ото маємо принцесу розвідки... Сто інтерв'ю на день.
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23.05.2023 22:26 Відповісти
Всьо. Отриманої техніки і *********** хватило на піаррейд по Бєлгородській обл. Контрнаступ закінчився не розпочавшись. Попіарились та й годі. Після розмінованого Чонгару дива не буде.
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23.05.2023 22:34 Відповісти
Вже зробіть його ведучим на Г + Г . Заїбав вже, спасу немає.
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23.05.2023 22:41 Відповісти
Та коли ти вже заткнешся!
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23.05.2023 22:46 Відповісти
Судячи з коментарів, Цензор остаточно став гнилим розсадником жлобья. Фу, мразота.
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23.05.2023 23:05 Відповісти
Буданов нормальний, нащо ви його обзиваєте.
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23.05.2023 23:19 Відповісти
шарикову больше не наливать
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24.05.2023 00:01 Відповісти
Про це повинен ******* головний розвідник на весь світ?!
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24.05.2023 00:20 Відповісти
Чергова порція лапші, від баби Буданги. Їжте не обхляпайтесь.
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24.05.2023 09:20 Відповісти
Вже давно Україна могла б отримати всю необхідну зброю і виграти війну, якби Байден не саботував Закон про Ленд Ліз. По якому зброю можуть давати безкоштовно і в необмеженній кількості.
Але Буданов про Ленд Ліз воліє не згадувати. Чому???
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24.05.2023 17:43 Відповісти
 
 