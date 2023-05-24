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Вночі 24 травня на Чернігівщині та Сумщині чути вибухи - працює ППО

ппо

Вночі 24 травня у прикордонних з Росією областях - Чернігівській та Сумській пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

О 23-43 у областях було оголошено сигнал поовітряної тривоги.

Моніторингові канали повідомляють про рух невстановлених цілей, вірогідно БпЛА з Чернігівщини.

Телеграм-канали почали писати про вибухи. Судячи з їхнього характеру мова йшла про роботу протиповітряної оборони. 

Автор: 

ППО (3182) Сумська область (3663) Чернігівщина (1584) повітряна тривога (915)


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24.05.2023 00:54 Відповісти
 
 