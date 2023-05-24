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Протягом 23 травня прикордонники на Буковині затримали 8 ухилянтів

держприкордонслужба,дпсу

Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.

Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.

Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних на Буковині затримано 15 ухилянтів, а також їхніх "помічників". ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (847) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+25
А как-же вы, орлы бравые, тогда Арестовича то пропустили? Или закон - он не для всех?
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24.05.2023 01:03
+23
баканова, трубіцина, шухрічя, абдрістовічя серед них не було?
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24.05.2023 01:03
+16
Адрестовіч наразі гріється на сонечку в Ізраілі - йому все можна
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24.05.2023 01:18
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А как-же вы, орлы бравые, тогда Арестовича то пропустили? Или закон - он не для всех?
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24.05.2023 01:03 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Це у нього був 34-й бойовий вихід. На пляж.
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24.05.2023 06:56 Відповісти
Так точно. Тайное задание по выводу "95 квартала" и "лиги смеха" из американского котла в Тель-Авив.
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24.05.2023 10:43 Відповісти
Якщо його як Порошенка вбили в шлях, то ніхто затримати не має права і питання треба ставити СБУ та ДБР, розумію що їх усі бояться (навіть Бутусов), але всі ж воїни так чи не так?
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24.05.2023 11:02 Відповісти
баканова, трубіцина, шухрічя, абдрістовічя серед них не було?
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24.05.2023 01:03 Відповісти
Адрестовіч наразі гріється на сонечку в Ізраілі - йому все можна
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24.05.2023 01:18 Відповісти
Мож ухилянтів до...я хз, яка зараз назва, при союзі був стройбат. Лопату, кайло до рук і нехай завали розгребають! Ухилянтов на фронт не можна..бо ще нашкодят хлопцям.
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24.05.2023 01:23 Відповісти
там в одного є чотири повістки , може йому першому кайло треба видати ?
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24.05.2023 06:03 Відповісти
Давно пора
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24.05.2023 07:33 Відповісти
Судячи з лексикону, в радянському стройбаті ви таки служили.
А тепер чомусь взяли дівочий нік нейм.
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24.05.2023 06:45 Відповісти
А що з мохм лексіконом не так? Чи Ви один з ухилянтів? Кайло може матерне слово? Чи стройбат?

Я ж не питаю, чому Вас назвали, чи Ви самі собі нік вигадали на честь Францішика Печка, польского актора. Який зіграв Густліка у серіалі "Чотири танкисти й пес". Чи скоммуніздили чуже просто..
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24.05.2023 07:43 Відповісти
люся? - так вона вдома в ізраїлі жирний захід гріє....
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24.05.2023 03:33 Відповісти
Нещодавно читав, як у США проводилася мобілізація крайній раз - просто провели лотерею і всі чоловіки певного дня і місяця народження зобов'язані були явитися в призовні пункти.
Якби в Україні не були при владі кончені дегенерати, яким окрім власного піару більше нічого не цікаво, то нам би так само потрібно було зробити: провести лотерею, і дати 1 місяць на явку у військомат. Особи, які не являються у військомат без поважної причини протягом 30 днів, заочно отримують вирок "дизертирство" - з реальним терміном відсидки; цей злочин без строків давності, бо він стосується безпеки держави. Для осіб які перебувають закордоном мобілізація також стосується - 30 днів на приїзд в Україну+ держава відшкодовує від €200 до 1000 на білет для повернення(в залежності від континенту перебування). Через 40 днів, всі закордонні паспорти, осіб народжених певного числа визнаються державою - недійсними. Консульські установи всього світу, не здійснюють обслуговування таких осіб пожиттєво!
Таким чином отримуємо одразу дві прекрасні новини: громадяни України, незалежно від їх місцезнаходження, будуть всі рівні перед обов'язком захищати країну і ухилянство втратить будь-який сенс.
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24.05.2023 06:35 Відповісти
Вы что? Так же квартальные и вся "богемная" шваль, приближенная к величайшему, могла на передок попасть.
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24.05.2023 10:45 Відповісти
Коли нагадують про Арестовича в мене емоції починають закіпати! Хто взагалі дозволив пів-року нести всій країні повну ахінею??? Він же взагалі має відношення до збройних сил, як потяг до літака! Це виглядає так само, як орки поставили мммщика керувати частиною нашої території. Арестовича можливо був експериментом з того, наскільки неправдиве лайно можно видавати свому народу🤔
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24.05.2023 07:34 Відповісти
а хто кого заставляв слухати ту ахінею та дрочити на арестовича???? А кто заставляв рік дивитись Голобородька та вибрати клоуна зі зграєю "слуг" перукарів та фізкультурників?? Мізки відсохли і дурні 73% ні - ото треба визнати і закаятись щоб не повторити ще раз. Бо той Арестович ще піде на вибори якщо вони колись будуть взагалі...
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24.05.2023 07:59 Відповісти
Голобородька бо тільки б не Порошенко.
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24.05.2023 08:31 Відповісти
А кто ему в 2022 году присвоил звание подполковника? За какие боевые заслуги. А вообще-то он в 2020 году был выбран и представлен Зелей с Ермаком как единый голос власти, координатор информполитики. Какая власть - такой и у нее голос.
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24.05.2023 10:49 Відповісти
А чого бігуть? Чудова країна олігархів та чиновників.
Якщо вивчився на суддю гарантія будешь мільйонер
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24.05.2023 09:03 Відповісти
Все частіше згадується вислів стародавнього царя Колаксая:
- Кожний народ заслуговує свого правителя!
І це дійсно золоті слова, якщо цар поганий то яким чином він став царем, тоді виходить і народ поганий, який його обрав?! Тоді навіщо народ починає з царя, якщо люди повинні почати із себе, замислитись, а як так вийшло, що обрали поганого царя!?
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24.05.2023 09:10 Відповісти
То ті що лають на царя - телепні?
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24.05.2023 11:04 Відповісти
 
 