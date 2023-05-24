Протягом 23 травня прикордонники на Буковині затримали 8 ухилянтів
Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.
Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.
Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.
Топ коментарі
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А тепер чомусь взяли дівочий нік нейм.
Я ж не питаю, чому Вас назвали, чи Ви самі собі нік вигадали на честь Францішика Печка, польского актора. Який зіграв Густліка у серіалі "Чотири танкисти й пес". Чи скоммуніздили чуже просто..
Якби в Україні не були при владі кончені дегенерати, яким окрім власного піару більше нічого не цікаво, то нам би так само потрібно було зробити: провести лотерею, і дати 1 місяць на явку у військомат. Особи, які не являються у військомат без поважної причини протягом 30 днів, заочно отримують вирок "дизертирство" - з реальним терміном відсидки; цей злочин без строків давності, бо він стосується безпеки держави. Для осіб які перебувають закордоном мобілізація також стосується - 30 днів на приїзд в Україну+ держава відшкодовує від €200 до 1000 на білет для повернення(в залежності від континенту перебування). Через 40 днів, всі закордонні паспорти, осіб народжених певного числа визнаються державою - недійсними. Консульські установи всього світу, не здійснюють обслуговування таких осіб пожиттєво!
Таким чином отримуємо одразу дві прекрасні новини: громадяни України, незалежно від їх місцезнаходження, будуть всі рівні перед обов'язком захищати країну і ухилянство втратить будь-який сенс.
Якщо вивчився на суддю гарантія будешь мільйонер
- Кожний народ заслуговує свого правителя!
І це дійсно золоті слова, якщо цар поганий то яким чином він став царем, тоді виходить і народ поганий, який його обрав?! Тоді навіщо народ починає з царя, якщо люди повинні почати із себе, замислитись, а як так вийшло, що обрали поганого царя!?