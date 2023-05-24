Протягом 23 травня прикордонники на Буковині затримали 8 ухилянтів

Українські прикордонники за добу затримали на Буковині 8 порушників кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що четверо з затриманих рухались в бік Румунії, але спробували втекти, побачивши спецпідрозділ Держприкордонслужби.

Ще четверо громадян пересувались в тому ж напрямку автомобілем. Вони не змогли пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.

Усіх затриманих чоловіків призовного віку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.

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