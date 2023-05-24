Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що в боях за Бахмут ліквідовано 20 тис. його найманців.

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандисту Долгову, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пригожина, втрати ПВК "Вагнер" у Бахмуті сягнули 20 тис. осіб. Зокрема, було лікідовано 10 тис. штатних найманців та стільки ж завербованих в’язнів.

"Я мав 35 тис. на "передку". За час ведення операції я вибрав 50 тис. в’язнів, з яких загинули близько 20%. І загинуло рівно стільки ж, скільки й тих, хто прийшов до нас за контрактом. Без "зони", я маю на увазі. Приблизно ще відсотків 20 - це поранені", - сказав Пригожин.

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Він також зазначив, що в Афганістані загинули значно менше людей, ніж у Бахмуті.

"І тому російська радянська армія, вона поступово, з погляду бойового духу, тактики, вона деградувала", - підсумував Пригожин.