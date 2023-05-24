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Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що в боях за Бахмут ліквідовано 20 тис. його найманців.

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандисту Долгову, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пригожина, втрати ПВК "Вагнер" у Бахмуті сягнули 20 тис. осіб. Зокрема, було лікідовано 10 тис. штатних найманців та стільки ж завербованих в’язнів.

"Я мав 35 тис. на "передку". За час ведення операції я вибрав 50 тис. в’язнів, з яких загинули близько 20%. І загинуло рівно стільки ж, скільки й тих, хто прийшов до нас за контрактом. Без "зони", я маю на увазі. Приблизно ще відсотків 20 - це поранені", - сказав Пригожин.

Також дивіться: Пригожин: "Мы обосрались, теперь украинцы - сильнейшая армия мира, мы сделали украинцев нацией, которую знают все". ВIДЕО

Він також зазначив, що в Афганістані загинули значно менше людей, ніж у Бахмуті.

"І тому російська радянська армія, вона поступово, з погляду бойового духу, тактики, вона деградувала", - підсумував Пригожин.

Автор: 

Бахмут (1560) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+27
Готовит стадо к "непростым решениям", как было в Херсоне.
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24.05.2023 11:29
+22
Щось цей поц розходився, мабуть знає шо ***** всьо
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24.05.2023 11:24
+20
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24.05.2023 11:32
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24.05.2023 11:21 Відповісти
Щось цей поц розходився, мабуть знає шо ***** всьо
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24.05.2023 11:24 Відповісти
Готовит стадо к "непростым решениям", как было в Херсоне.
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24.05.2023 11:29 Відповісти
До жеста доброй волі.
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24.05.2023 11:30 Відповісти
Та вже їдьте додому , потепліло школярки гуляють в спідничках - гойда
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24.05.2023 11:24 Відповісти
~70000, ~20000 штатних, ~50000 ув'язнених ліквідовано
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24.05.2023 11:27 Відповісти
20 тыс мяса, цифру можно смело умножать в несколько раз, за руины райцентра Бахмут.
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24.05.2023 11:27 Відповісти
Земля їм скловатою
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24.05.2023 11:28 Відповісти
Цифра набагато занижена- бреше цей виродок!!
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24.05.2023 11:29 Відповісти
20тис. знищено! За словами Троля... інші 80тис. просто здохли...
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24.05.2023 12:09 Відповісти
Тут якщо й бреше, то не дуже... На 20% бреше, як каже Буданов
Візьмем загальну цифру втрат у 100 тис зі слів Байдена. Це вбиті та поранені загалом. Прігожин каже про 20 тис вбитими та стільки ж поранених, тобто усього 40 тис втрат. Але ж на Бахмуті не тільки вагнерівці були, а й чмобікі та десантура теж, решта 60 тис то армія кацапська.
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24.05.2023 20:09 Відповісти
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24.05.2023 11:32 Відповісти
Бєлгород треба забрати назад, а всіх місцевих свинособак ***** - хай ******** кудись у Сибір. Будуть своїм майбутнім жовтопиким барінам сраки мити.
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24.05.2023 11:59 Відповісти
Один старий дєдушка так само думав: "Україну назад, місцевих нах..." і далі по тексту. Зараз у дєдушкі повна срака статевих органів і скоро накриється зі своєю країною статевим органом бабушкі.
Впевнений, що Україна, на відміну від "поєхавшего дєдушкі" поважає існуючі кордони, як решта цивілізованих країн, щоб там коли не відбувалося в минулому.
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24.05.2023 12:07 Відповісти
Ну, почнемо з того, що між "повернути своє" і "загарбати чуже" дуже велика різниця. Коли розпочнеться дефрагментація Мокшандії, історично українські землі мають повернутись у склад України - нам чужого не треба.
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24.05.2023 14:04 Відповісти
і цілувати
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24.05.2023 13:26 Відповісти
Чтобы вас козломордые забрали в состав Украины ещё заслужить надо! А вообще если рассуждать здраво - на *** вы нам нужны свинособаки! Живите там сами в своём говне, шо вы там у себя на болотах все друг друга перегрызли!!
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24.05.2023 14:48 Відповісти
цей лисий ПІВЕНЬ брехав, бреше, і буде брехати .... хаймерси і storm shadow - де ви ??
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24.05.2023 11:40 Відповісти
20 тис вбитими + в декілька разів більше пораненими тож цифра 100 тис "музикантів" загалом, озвучена американцями цілком реалістична 👍
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24.05.2023 11:49 Відповісти
А чи не забагато уваги українських ЗМІ до цього покидька і одного з найбільших ворогів нашої країни? Де наша контррозвідка? Знищіть його вже будьласка! Він не ліпше *****!
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24.05.2023 11:53 Відповісти
Слабаки. Дідів жукови сотнями тисяч клали в землю/топили в Дніпрі, а ці мямлі не можуть пафтаріть.
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24.05.2023 11:57 Відповісти
Утилізація біологічного сміття проходить успішно. Слава нашим ЗСУ!
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24.05.2023 12:04 Відповісти
А Байден казав 100 тис. Я його розвідці вірю
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24.05.2023 12:07 Відповісти
А якщо до цього числа - порахувати й додати тисячі тих , які валяються по лісосмугах і під завалами будинків і т.д. , то скільки вийде ??
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24.05.2023 12:10 Відповісти
20 000 зашкварених * 240 000 руб. умовної зарплати = 4,8 млрд. руб. А у відомостях про отримання зарплатні всі напевно розписалися. І це лише за 1 місяць. Дійсно непоганий бізнес.
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24.05.2023 12:36 Відповісти
Якщо вже тепер цитують цю потвору з кожної праски...
Там ще воно назвало втрати ЗСУ у Бахмуті у 50т. вбитими. Навіщо це прибрали, якщо брехня, щоби що?
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24.05.2023 13:29 Відповісти
террорист стрелков
---
О потерях "Вагнера".
Подробнее о том, что уже отметил в "телеграмме".

Пригожин публично признал потери ЧВК "Вагнер" в ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО УБИТЫМИ. (10 тысяч - "ЗэКа" и 10 тысяч - кадровые бойцы "Вагнера").
По некоторым имеющимся у меня данным - потери "Вагнера" даже за полу-годичную операцию, завершившуюся штурмом Бахмута - больше (минимум в полтора раза), но я эту цифру еще никогда и нигде не озвучивал и не намеревался, пока сам "Весельчак У" (его еще "Гарсоном" кличут) об этом не заговорил (от своего непередаваемо великого ума).
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24.05.2023 13:40 Відповісти
Понатягувало орків , саме їздило по тюрмам , ті здохли , а воно герой ! Таких підарів , як в росії , не знайти більше .
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24.05.2023 13:58 Відповісти
Цензор як у вас з математикою ?
20 % від 35 000 це 20 000 ?
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24.05.2023 14:22 Відповісти
В питанні втрат, ******* і наші, і москалі....І напевно цілковитої правди ми ніколи не дізнаємося...
Навіть вафєл Прігожін піZдить.... Хоча по zeківським законам, піZдіти в такому питанні - це ЗАПАДЛО....

Він каже: "втрати ЗСУ під Бахмутом - 55тис.вбитими, а вагінерів - 20 тис.... " І тут же стверджує, що Україна напічкана зброєю, українці - перша армія у Світі, вміють воювати та користуватися і натівською, і радянською зброєю, а вагінерам завжди не вистачає ***********, бо у Шойгу зять - пітєраст, трясе булками😁...

+ МЯСНІ ШТУРМИ, які навіть ватні воєнкори розповідають у своїх телегах...після яких втрати наступаючої сторони повинні зашкалювати....
Тобто...якщо втрати ЗСУ -55К, то вагінерів мін ті ж самі 55к повинно бути....проста математика...
Інакше...що це за перша Армія у Світі, яка несе втрати у 2.5рази більші?...та ще й від зеків?
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24.05.2023 14:36 Відповісти
Надеюсь что этого лысого вафлера повесят на одной перекладине вместе с плешивым ******. Слава ВСУ!!!
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24.05.2023 14:42 Відповісти
Ясно что армия без войны деградирует. Это как играть в футбол на приставке.
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24.05.2023 14:44 Відповісти
___а яка информацїя що до "власника"??
це композитор,диригент ,приватний пїдприємець ??!!
Їнодї Цензор видає секретну їнфо , а їнодї не розумїє о чьОм речЬ.....___
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24.05.2023 15:13 Відповісти
Взагалі то у відео йдеться не про 20 тисяч, а про 20%, і від 50 тисяч набраних зеків, і не вбитими, а загальними втратами враховуючи поранених. Але знаючи брехливість рашистів взагалі не варто посилатися на те, що вони кажуть!!!
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24.05.2023 15:56 Відповісти
да этому ****** подшконочному все равно сколько таких же пидаров и раССеянский чертей подохло... Как все равно **************** и ******** НЕГОДЯЕВУ и сыну шлюхи и выродку сатаны - БЕСупутину антихристу люциферовичу.
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24.05.2023 19:04 Відповісти
1. чому я читаю тут висери цього лисого зека, якщо воно вже має бути утилізовано?
2. все, що він вибльовує своїм смердючим ротом Є БРЕХНЕЮ!!!
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24.05.2023 19:21 Відповісти
Чи чув хто-небудь, що когут несе яйця? Ні?. Чи бачив хто -небудь, як бик дає молоко? Ні? А я тепер можу повірити, оскільки одна бліда моль зжерла цілу країну -рашистстську *********, то чому ж не статися і двом попереднім подіям?
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25.05.2023 06:00 Відповісти
 
 