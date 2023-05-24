Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що в боях за Бахмут ліквідовано 20 тис. його найманців.
Про це він сказав в інтерв’ю пропагандисту Долгову, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Пригожина, втрати ПВК "Вагнер" у Бахмуті сягнули 20 тис. осіб. Зокрема, було лікідовано 10 тис. штатних найманців та стільки ж завербованих в’язнів.
"Я мав 35 тис. на "передку". За час ведення операції я вибрав 50 тис. в’язнів, з яких загинули близько 20%. І загинуло рівно стільки ж, скільки й тих, хто прийшов до нас за контрактом. Без "зони", я маю на увазі. Приблизно ще відсотків 20 - це поранені", - сказав Пригожин.
Він також зазначив, що в Афганістані загинули значно менше людей, ніж у Бахмуті.
"І тому російська радянська армія, вона поступово, з погляду бойового духу, тактики, вона деградувала", - підсумував Пригожин.
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Візьмем загальну цифру втрат у 100 тис зі слів Байдена. Це вбиті та поранені загалом. Прігожин каже про 20 тис вбитими та стільки ж поранених, тобто усього 40 тис втрат. Але ж на Бахмуті не тільки вагнерівці були, а й чмобікі та десантура теж, решта 60 тис то армія кацапська.
Впевнений, що Україна, на відміну від "поєхавшего дєдушкі" поважає існуючі кордони, як решта цивілізованих країн, щоб там коли не відбувалося в минулому.
Там ще воно назвало втрати ЗСУ у Бахмуті у 50т. вбитими. Навіщо це прибрали, якщо брехня, щоби що?
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О потерях "Вагнера".
Подробнее о том, что уже отметил в "телеграмме".
Пригожин публично признал потери ЧВК "Вагнер" в ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО УБИТЫМИ. (10 тысяч - "ЗэКа" и 10 тысяч - кадровые бойцы "Вагнера").
По некоторым имеющимся у меня данным - потери "Вагнера" даже за полу-годичную операцию, завершившуюся штурмом Бахмута - больше (минимум в полтора раза), но я эту цифру еще никогда и нигде не озвучивал и не намеревался, пока сам "Весельчак У" (его еще "Гарсоном" кличут) об этом не заговорил (от своего непередаваемо великого ума).
20 % від 35 000 це 20 000 ?
Навіть вафєл Прігожін піZдить.... Хоча по zeківським законам, піZдіти в такому питанні - це ЗАПАДЛО....
Він каже: "втрати ЗСУ під Бахмутом - 55тис.вбитими, а вагінерів - 20 тис.... " І тут же стверджує, що Україна напічкана зброєю, українці - перша армія у Світі, вміють воювати та користуватися і натівською, і радянською зброєю, а вагінерам завжди не вистачає ***********, бо у Шойгу зять - пітєраст, трясе булками😁...
+ МЯСНІ ШТУРМИ, які навіть ватні воєнкори розповідають у своїх телегах...після яких втрати наступаючої сторони повинні зашкалювати....
Тобто...якщо втрати ЗСУ -55К, то вагінерів мін ті ж самі 55к повинно бути....проста математика...
Інакше...що це за перша Армія у Світі, яка несе втрати у 2.5рази більші?...та ще й від зеків?
це композитор,диригент ,приватний пїдприємець ??!!
Їнодї Цензор видає секретну їнфо , а їнодї не розумїє о чьОм речЬ.....___
упутину антихристу люциферовичу.
2. все, що він вибльовує своїм смердючим ротом Є БРЕХНЕЮ!!!