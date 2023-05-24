Нідерланди виділять €260 млн на закупівлю боєприпасів для України

Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Зазначається, що йдеться про спільну закупівлю для України країнами ЄС, об’єднати зусилля було домовлено у березні цього року.

"Військова підтримка України, розширення виробничих потужностей та нові оборонні проєкти. Про це, зокрема, говорили у Брюсселі міністри оборони ЄС. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що Нідерланди виділяють 260 млн євро на спільну закупівлю боєприпасів для України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що велика кількість українських військових проходить підготовку в межах навчальної місії ЄС. На кінець травня вже підготовлено приблизно 15,2 тис. українських військових, з яких частину готували Нідерланди.

Також під час зустрічі міністри оборони обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, що передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Це вкрай необхідно для продовження військової підтримки України та поповнення її власних запасів.

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