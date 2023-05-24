Пригожин: "Закончится все революцией, как в 17-м году. Встанут солдаты и сотни тысяч родственников убитых". ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин напророкував революцію в Росії, "как 17-м году", через великі втрати на війні в Україні та глибоке розшарування суспільства на привілейованих і звичайних громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин розповів в інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову.

"Один в гробу лежит - куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах - он попкой крутит. Это раздвоение может закончится только революцией, как в 17-м году. Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие. И напрасно думать, что их сотни - их сейчас десятки тысяч. Родственников убитых. Наверняка бедет сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что в одно мгновенье будет варфоломеевская ночь", - каже Пригожин.

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