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Пригожин: "Закончится все революцией, как в 17-м году. Встанут солдаты и сотни тысяч родственников убитых". ВIДЕО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин напророкував революцію в Росії, "как 17-м году", через великі втрати на війні в Україні та глибоке розшарування суспільства на привілейованих і звичайних громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин розповів в інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову.

"Один в гробу лежит  - куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах - он попкой крутит. Это раздвоение может закончится только революцией, как в 17-м году. Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие. И напрасно думать, что их сотни - их сейчас десятки тысяч. Родственников убитых. Наверняка бедет сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что в одно мгновенье будет варфоломеевская ночь", - каже Пригожин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин: "Вагнер" втратив 20 тисяч убитими у боях за Бахмут. ВIДЕО

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+51
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24.05.2023 14:06
+37
Какая революция? Страна терпил, страна рабов. Максимум - могут на коленях "побунтовать".
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24.05.2023 14:03
+37
якось забагато цього лисого підара у нашому інфопросторі
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24.05.2023 14:03
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А що Вам особисто це дасть? Чи якщо багато за Вашими мірками, то можна домовитися?
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24.05.2023 14:22 Відповісти
Йому цей коментар принесе +15 рублів
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24.05.2023 14:36 Відповісти
Угорці повстали в 1956 році, через великі втрати теж вирішили піти на мирні перемовини:

Імре Надь з іншими були повернуті в Угорську Народну Республіку і над ними відбувся секретний суд. Надь і колишній міністр оборони Паль Малетер були засуджені до смертної кари за звинуваченням у державній зраді. Імре Надь був повішений 16 червня 1958 року. Всього за рішеннями суду було страчено, за окремими оцінками, близько 350 осіб[15]. Близько 26 тис. людей зазнали судового переслідування, з них 13 тис. було засуджено до різних термінів ув'язнення. 846 заарештованих осіб було депортовано до СРСР у в'язниці для проведення слідчих дій[16].

Маршал Георгій Жуков «за придушення угорського фашистського заколоту» отримав 4-ту зірку Героя Радянського Союзу, голова КДБ Іван Сєров у грудні 1956 - орден Кутузова 1-го ступеня.

Угорці в масовому порядку емігрували - країну полишили майже 200 000 людей[17], для яких в Австрії довелося створити табори біженців в Трайскірхені і Граці. Приблизно десята частина з них опинилася згодом у США.

За допомогою радянського уряду головою угорського уряду був поставлений Янош Кадар. Масові арешти почалися наприкінці листопада. Почалася організація таборів для інтернованих, військові суди, вислання населення до Української РСР.

----

І, як бачимо, гарно "почистили" угорців, що такі як ***** з ****** досі правлять...
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24.05.2023 15:08 Відповісти
А до того за ракоши 10 відсотків населення було піддано репресіям. Надь був 3 роки МВС Угорщини, Горбачов у 1989 році передав уграм особову справу Надя з НКВД, стаж агентської служби з початку 20-х.
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24.05.2023 16:50 Відповісти
так він і має на увазі Україну, бачте, ви вже попались в його пастку.

Це психологічний трюк - він підкидає тему, аби наш внутрішній діалог почав крутитись навколо його ідеї. Далі включається наша саморефлексія - ми приміряємо це на себе. Діалог крутиться далі. Оскільки ворог далеко - то вся агресія йде проти нас самих.

Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".

Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.

Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
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24.05.2023 14:42 Відповісти
А може ще й такий варіант: раніше активно вангували, що пуйло от-от загнеться від спідорака, тому не треба йому активно протидіяти, а треба лише почекати. А тепер видозмінили пластинку: на московії от-от почнеться революція, треба тільки трохи почекати... А самі тим часом продовжать вичисляти потенційних революціонерів і відправлятимуть їх у м"ясні штурми.
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24.05.2023 15:09 Відповісти
Десь чекає "Ленін - 2023" в вагоні з готівкою !!!
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24.05.2023 14:18 Відповісти
Скорее уже начинайте. А ВСУ кордоны перекроет минными полями и огнемётами с пулемётами. Что бы ни одна тварюка с вашей территории к нам не проскользнула. Даже если визжит что она не такая.
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24.05.2023 14:19 Відповісти
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=dqcxrpe_Mfo Взрывы в Белгороде и новый прорыв в Курске: опозоренный Путин ищет "виновных"
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24.05.2023 14:19 Відповісти
Багато популізму. Цей придурок веде якусь подвійну гру
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24.05.2023 14:21 Відповісти
Це психологічний трюк - він підкидає тему, аби наш внутрішній діалог почав крутитись навколо його ідеї. Далі включається наша саморефлексія - ми приміряємо це на себе. Діалог крутиться далі. Оскільки ворог далеко - то вся агресія йде проти нас самих.

Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".

Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.

Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
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24.05.2023 14:43 Відповісти
Здається ***** вже зливають цілком відкрито.
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24.05.2023 14:22 Відповісти
Ну точно новоявленный поп Гапон.))
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24.05.2023 14:23 Відповісти
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=v3uLvsDNOfg "Мы не знаем какие колонны техники уничтожил Конашенков, но у РДК потерь нет"
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24.05.2023 14:25 Відповісти
по мотивах
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24.05.2023 14:25 Відповісти
У каждого пригожина своя валерия...
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24.05.2023 14:27 Відповісти
Було б чудово, якби паРаша закінчила тотальною м'ясорубкою революції, або громадянської війни. Але хто вийде? Там одні раби.
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24.05.2023 14:34 Відповісти
Новий ленін у рифі - є маленьке но - Германія у цей раз грошей на революцію не дала. Але ж дала танки, ппо...... Україні. Є дуже добрий знак шо оті революції російского бидла до нас не дійдуть. Нам своє ще робить - асфальт, Чонгар...... і так далі по вже відомому списку.
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24.05.2023 14:37 Відповісти
Пірожин правду матку рубае, вони його точно завалять.
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24.05.2023 14:39 Відповісти
Це психологічний трюк - він підкидає тему, аби наш внутрішній діалог почав крутитись навколо його ідеї. Далі включається наша саморефлексія - ми приміряємо це на себе. Діалог крутиться далі. Оскільки ворог далеко - то вся агресія йде проти нас самих.

Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".

Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.

Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
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24.05.2023 14:44 Відповісти
Згода з Вашою логікою. Однак єрмаки і в Україні без пригожина творять...
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24.05.2023 14:53 Відповісти
нам всеодно своє робити. Нехай говорить що хоче. Ніякої злості і внутрішнього діалогу. Щимити падлюк на смерть.
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24.05.2023 16:59 Відповісти
Якк правду-матку,намагається перевзутися,гадає,що йому смерті не тільки в Україні,а і у всьому світі простять.
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24.05.2023 16:59 Відповісти
То ***** разом з кабаєвою і *****-кабаятами розстриляють?
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24.05.2023 14:39 Відповісти
Можливо пропустив... А що, Ленін вже ожив?
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24.05.2023 14:42 Відповісти
пригожин дуже-дуже абідєвся. На страну, на генералів, на дЄда. Де бабло за Бахмут ? Де золотий дощ за перемогу ? Де лапін, де шайгу з соболями та куницами ?
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24.05.2023 14:44 Відповісти
Ще одна вистава - до речі йому за його "артистичний талант" можливо що на кшталт Оскара дадуть ( ну а шо - з однієї боку він терорист а з другого артист а мистецтво поза політикою ).
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24.05.2023 14:47 Відповісти
Нам постійно засмічують мізки пригожиним і його "проблемами", ніби нам самим нема за що хвилюватись? Так дивись, на підсвідомому рівні ненароком і ми самі почнемо перейматись "проблемами" пригожина і його банди міжнародних злочинців. Порозводилось вже в інформаційному просторі всіляких "експертів", "блогерів", "полковників" як на скаженій собаці блох. Замість того щоб зі зброєю в руках захищати нашу Україну, вони відволікають аудиторію темами, які зовсім не заслуговують на увагу. Очікуємо на стріми Цимбалюка, Світана, Жданова, Арестовича і інших відомих "блогерів" з передової, з окопів. А так поки одне бла-бла.
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24.05.2023 14:48 Відповісти
просто куйло любит всех поварят за то, что его дед тоже был поваром
а так за бабки из макаки можно сделать вротасмотрящего
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24.05.2023 14:55 Відповісти
Палковнік Арестович крушить кацапів на ізраїльських пляжах.Картинка гуляє інтернетом.
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24.05.2023 18:45 Відповісти
Раби піднялись, й вже втомились.
І так постання закінчилось.
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24.05.2023 14:51 Відповісти
разбираем на цитаты:
"Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие" - воскрешение мертвецов - зомби апокалипсис в болотии.
"Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде" - сотрудничал с Украиной, вплоть до того что воевал в ЗСУ.
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24.05.2023 14:53 Відповісти
Подарите пригожину Броневик!
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24.05.2023 14:59 Відповісти
Или опломбированный вагон.😉
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24.05.2023 15:45 Відповісти
Броневик дешевле )
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24.05.2023 15:47 Відповісти
а 9 грамів свинцю - ще дешевше.
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24.05.2023 16:08 Відповісти
Усе вже скінчилось, потвора.. піста раССєї настала.. а за пістою настала і дупа.. вибачте..
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24.05.2023 15:01 Відповісти
Уже начинайте! Мы вас благословляем!
Это будет ответ на наши молитвы, когда одна руzмразота будет воевать на земле рф с другой руzмрозотой! 🙏
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24.05.2023 15:03 Відповісти
""Один в гробу лежит - куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах - он попкой крутит"

Пральна, всех на мясо! Повар пуйла блюдо готовит!
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24.05.2023 15:27 Відповісти
Пле скоро поверю шо он работает с нашим ГУР и разлагает умы руснявых представителей Z фауны....разгоняет зраду и всепропальщиство добмвая и так не радостных орко пацриотов.
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24.05.2023 15:51 Відповісти
"Любит русский народ бунтовать. Придут к барскому дому, встанут на колени и стоят. И ведь знают, сволочи, что бунтуют! И все равно стоят." (с) М.Е. Салтыков-Щедрин.

Тільки такі "революції" там і можливі. Щось серйозніше - тільки якщо холопам похмелитись не дадуть.
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24.05.2023 15:55 Відповісти
І очолять революцію злодії в законі, і пайдьот... як 100 років тому.
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24.05.2023 16:05 Відповісти
Десь так, але там можливо хіба що всі проти всіх. Сомалі у великих масштабах.
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24.05.2023 16:08 Відповісти
Як встануть так і ляжуть. Якщо треба, уйло буде авіацією чи артою фігачить по своїм містам. Якщо треба то і ядеркою фігане по воронежу. Тай нема на росії самого головного для протесту-революції - суспільства, там кожний сам за себе та кожний проти всіх, вони не здатні об'єднуватись за для будь якої мети.
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24.05.2023 16:07 Відповісти
Закликає своїх контактерів з Печерських пагорбів до якнайшвидшого діалогу. Нюанси пітерської підворітні.
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24.05.2023 16:53 Відповісти
Та у нас тут новий Ільїч намалювався. Всім чинушам і олігархам кувалдою по бошці.
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24.05.2023 17:09 Відповісти
Ой нового членіна ліплять 😁
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24.05.2023 17:41 Відповісти
Истину глаголет
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24.05.2023 18:04 Відповісти
лысый, кучерявый, лысый, кучерявый (должон быть).
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24.05.2023 19:06 Відповісти
у нас был зэк януковощ президентом , легитимным , эту тварь принимали с визитами , а потом это животное попросило ***** ввести войска в УКРАИНУ --- ТОЧНО ТАК ЖЕ это животное пригожин может стать президентом ************ и попросить прекращение огня в обмен на границы УКРАИНЫ 1991 ГОДА ---и все государства наши СОЮЗНИКИ будут приглашены для подписания АКТА КАПИТУЛЯЦИИ ********* , дальше межд. крим. суд , репарации , если ********* не развалится --- в 1913 году кричали ,,боже царя храни,, а в 1918 николашку и все его семейство добрейший дедушка ленин замочил в подвале екатеринбурга --- уряяя -- можем павтарить
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24.05.2023 19:56 Відповісти
"Пригожин: "Закончится все революцией".
Що ж, Майдан не за горами.
Між іншим,перший Майдан в колишньому ссср,відбувся в Москві.
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24.05.2023 20:46 Відповісти
V rmoskovii vsjo djeijstvitjeljno idjot po planu1-oij Mirovoij voini. Chevo poka njevizhu - kto vozmjot na sebe rolj Germanjii, kotoraja zaslala v rossiju Ljenjina, i kto mozhet pretjendovatj na rolj Ljenjina? Vashi mislji?
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24.05.2023 20:50 Відповісти
Росія готовилась да захвату України як мінімум з 2000-х років.
Так довго готовилась і всралась.
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25.05.2023 01:08 Відповісти
Новий лєнін, ще на БТР залізе і буде реч толкать про фабрікі рабочім, зємлю крєстянам
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25.05.2023 03:42 Відповісти
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