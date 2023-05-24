Пригожин: "Закончится все революцией, как в 17-м году. Встанут солдаты и сотни тысяч родственников убитых". ВIДЕО
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин напророкував революцію в Росії, "как 17-м году", через великі втрати на війні в Україні та глибоке розшарування суспільства на привілейованих і звичайних громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пригожин розповів в інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову.
"Один в гробу лежит - куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах - он попкой крутит. Это раздвоение может закончится только революцией, как в 17-м году. Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие. И напрасно думать, что их сотни - их сейчас десятки тысяч. Родственников убитых. Наверняка бедет сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что в одно мгновенье будет варфоломеевская ночь", - каже Пригожин.
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Імре Надь з іншими були повернуті в Угорську Народну Республіку і над ними відбувся секретний суд. Надь і колишній міністр оборони Паль Малетер були засуджені до смертної кари за звинуваченням у державній зраді. Імре Надь був повішений 16 червня 1958 року. Всього за рішеннями суду було страчено, за окремими оцінками, близько 350 осіб[15]. Близько 26 тис. людей зазнали судового переслідування, з них 13 тис. було засуджено до різних термінів ув'язнення. 846 заарештованих осіб було депортовано до СРСР у в'язниці для проведення слідчих дій[16].
Маршал Георгій Жуков «за придушення угорського фашистського заколоту» отримав 4-ту зірку Героя Радянського Союзу, голова КДБ Іван Сєров у грудні 1956 - орден Кутузова 1-го ступеня.
Угорці в масовому порядку емігрували - країну полишили майже 200 000 людей[17], для яких в Австрії довелося створити табори біженців в Трайскірхені і Граці. Приблизно десята частина з них опинилася згодом у США.
За допомогою радянського уряду головою угорського уряду був поставлений Янош Кадар. Масові арешти почалися наприкінці листопада. Почалася організація таборів для інтернованих, військові суди, вислання населення до Української РСР.
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І, як бачимо, гарно "почистили" угорців, що такі як ***** з ****** досі правлять...
Це психологічний трюк - він підкидає тему, аби наш внутрішній діалог почав крутитись навколо його ідеї. Далі включається наша саморефлексія - ми приміряємо це на себе. Діалог крутиться далі. Оскільки ворог далеко - то вся агресія йде проти нас самих.
Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".
Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.
Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".
Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.
Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
Все це він оформлює у святкову обгортку, типу революція у РФ, яку ми всі так палко прагнемо. Але троянського коня ми вже "схавали".
Не розумію, навіщо цензор і інші наші ЗМІ його тиражують. Він же ж король Тролів, він нано-троль, майстер фортелів.
Єдиний метод проти таких - відчувати інтуїцію, і ніколи не сприймати серйозно наш власний внутрішній діалог - бо це і не наш діалог, це діалог хижака - професійного вбивці, якщо нема ворога, він вбиває самого себе.
а так за бабки из макаки можно сделать вротасмотрящего
І так постання закінчилось.
"Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие" - воскрешение мертвецов - зомби апокалипсис в болотии.
"Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде" - сотрудничал с Украиной, вплоть до того что воевал в ЗСУ.
Это будет ответ на наши молитвы, когда одна руzмразота будет воевать на земле рф с другой руzмрозотой! 🙏
Пральна, всех на мясо! Повар пуйла блюдо готовит!
Тільки такі "революції" там і можливі. Щось серйозніше - тільки якщо холопам похмелитись не дадуть.
Що ж, Майдан не за горами.
Між іншим,перший Майдан в колишньому ссср,відбувся в Москві.
Так довго готовилась і всралась.