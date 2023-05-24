Медведчука позбавили права вести адвокатську діяльність в Україні
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!", - повідомив адвокат Роман Титикало.
Зазначається, що робота щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.
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А прохфесіоналізм аж зашкалює. Обвинуваченого, вина якого не доведена судом, так покарати без жодної презумпції невинуватості.
Українська адвокатура - це лишень рознощик чемоданів і бекофіс українських судів.