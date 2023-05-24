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Медведчука позбавили права вести адвокатську діяльність в Україні

медведчук

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!", - повідомив адвокат Роман Титикало.

Зазначається, що робота щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.

Також дивіться: "Мене привезли в якомусь ковпаку...Одягли наручники, наділи мішок і поволокли", - Медведчук про своє затримання у квітні минулого року. ВIДЕО

Автор: 

адвокат (935) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+17
Уже можно смеяться или еще подождать? А каналы группы Г+Г, которые принадлежат не гражданам Украины Коломойскому и Медведчуку, когда закроют или уберут из е@ломарафона.
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24.05.2023 16:53
+15
как-то даже странно и неожиданно.
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24.05.2023 16:50
+12
А чего так быстро?
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24.05.2023 16:52
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как-то даже странно и неожиданно.
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24.05.2023 16:50 Відповісти
а шо там з підрахуєм?
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24.05.2023 16:50 Відповісти
Неначасі...
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24.05.2023 16:52 Відповісти
живий здоровий. керує самим корумпованим вузом в Україні. де ,, безкоштовно,, навчають дітей суддів та прокурорів торгувати правдою. А ще в тій академії є каплиця, так в тій каплиці імені його доньки тетяни сам підрахуй зображений поміж святих. отак поживає на сьгодні собаковод з ізмаїла.
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24.05.2023 18:48 Відповісти
Цю ківалівську академію закінчив голова верховного суду Князєв, але ні Вікіпедія ні інші джерела в інеті не пишуть в якому році це відбулось. Мабуть він сам приховує цю дату щоб не спалитись, бо вірогідно ні один однокурсник його не згадає. Типова практика коли дипломи просто купуються. Таке відбувалось, а можливо і зараз відбувається, на юридичному факультеті КНУ. Після шістьох років навчання на врученні дипломів я зі здивуванням побачив людей «однокурсників» які за ці роки жодного разу не відвідували лекції, семінари і т.д., їх не було ні на одному екзамені. Одному з таких фантомів навіть вручили червоний диплом і ректор довго тряс йому руку.Якось на душі тоді прикро стало, оскільки сам за дванадцять семестрів не купив ні одного заліку чи екзамену.
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24.05.2023 22:10 Відповісти
Очччєнь свАєврьємьєннА...
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24.05.2023 16:50 Відповісти
Як же він тепер харчєваться будєт?
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24.05.2023 16:51 Відповісти
А на біса йому адвокатська робота, коли портновські суди надають йому можливості отримати будь яку ухвалу суду, просто зателефонувавши судді?
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24.05.2023 17:49 Відповісти
От і я про те. Коли він востаннє адвокатом відпрацьовував? І хтось реально думає, що він повернеться до адвокатської практики??? Банальний піар для глядачів Зомбомарафону. Мабуть там екстаз і серія некерованих оргазмів.
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24.05.2023 19:46 Відповісти
А чего так быстро?
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24.05.2023 16:52 Відповісти
Уже можно смеяться или еще подождать? А каналы группы Г+Г, которые принадлежат не гражданам Украины Коломойскому и Медведчуку, когда закроют или уберут из е@ломарафона.
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24.05.2023 16:53 Відповісти
Круто!
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24.05.2023 16:54 Відповісти
Не може бути.....за що??!!
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24.05.2023 16:54 Відповісти
Становится как-то тревожно 😮 Я думав що він вже помер 🙄
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24.05.2023 16:56 Відповісти
Стуса та наволоч захистила до мордовських концтаборів
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24.05.2023 16:56 Відповісти
писец как действенно и своевременно И нахия было отдавать государственнго преступника в рабссею? Чтобы через пару-тройку лет понять что оно в Украине никакой деятельностью кроме как на очке СИЗО не сможет заниматься?
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24.05.2023 16:57 Відповісти
Ахаха, актуально як ніколи
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24.05.2023 16:58 Відповісти
Оце так швидкість, оце так прохвесіоналізм! Та ні до чого так поспішати, десять років туди, десять сюди, а там мертвечук вже й сам тихенько ґиґне, і нічого робить не треба буде...
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24.05.2023 17:00 Відповісти
+. Це вже прогрес, чи ще ні? А що, він ще громадянин? Чи я щось пропустив?)))
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24.05.2023 21:11 Відповісти
Вочевидь той рашист увесь час перебування в Україні був недоторканним поки не перетнув кордон.
А прохфесіоналізм аж зашкалює. Обвинуваченого, вина якого не доведена судом, так покарати без жодної презумпції невинуватості.
Українська адвокатура - це лишень рознощик чемоданів і бекофіс українських судів.
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25.05.2023 00:15 Відповісти
ого
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24.05.2023 17:02 Відповісти
🤦Апеляцію. Терміново апеляцію. Нажаль князєв попалився. Але печерський "суд" завжди радий прийняти заказ.🤦
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24.05.2023 17:03 Відповісти
І компенсацію йому, з бюджету, за вимушену бездіяльність.
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24.05.2023 19:49 Відповісти
Фигассе слоупоки
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24.05.2023 17:11 Відповісти
Та невже?
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24.05.2023 17:11 Відповісти
Надо оставить право быть адвокатом международным. Когда ***** будет в Гааге, дадим ему адвоката Медведчука.
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24.05.2023 17:12 Відповісти
"адвокат" Стуса - медведчук, в Україні має цінність меншу придорожного сміття.
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24.05.2023 17:15 Відповісти
Який підступний удар
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24.05.2023 17:22 Відповісти
Ахху?:%єть, перепрошую... Ви б його ще позбавили права срати в Україні. Мабуть більше б користі було. Неосяжна, просто захмарна перемога КДКА.
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24.05.2023 17:37 Відповісти
Оперативно
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24.05.2023 17:55 Відповісти
Всі покарання зрадників і елітних крадіїв фіктивні. Бо зелюки ці покарання щоразу подумки на себе приміряють і страхуються на майбутнє, щоб не створювати в Україні прецеденти справжнього правосуддя.
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24.05.2023 18:12 Відповісти
Был адвокат, стал самокат.
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24.05.2023 20:33 Відповісти
 
 