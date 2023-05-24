Медведчука позбавили права вести адвокатську діяльність в Україні

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!", - повідомив адвокат Роман Титикало.

Зазначається, що робота щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.

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