У Дніпрі дерусифікували 7 вулиць, - міськрада

У місті Дніпро перейменували ще 7 вулиць, назви яких були пов’язані з радянським минулим та державою-терористкою Росією. Топонімам повернули історичні назви та присвоїли наймення українських героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт міської ради Дніпра, перейменування відбулось під час 37-ї сесії Дніпровської міськради.

Так, були перейменовані:

– Провулок Баженова (Шевченківський район) відтепер носитиме назву пров. Тернуватий Яр;

– вулиця Бородинська (Шевченківський район) – називатиметься вул. Вартових Неба;

– вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) – буде носити назву вул. Героїв УПА;

– вулиця Леваневського (Чечелівський район) – називається тепер вул. Львівська;

– вулиця Маршала Малиновського (Самарський район) – тепер буде носити назву вул. Сонячна Набережна;

– вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) – відтепер вул. Менська;

– вулиця Чебоксарська (Самарський район) – отримала назву вул. Коростенська.

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