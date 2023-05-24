У Дніпрі дерусифікували 7 вулиць, - міськрада
У місті Дніпро перейменували ще 7 вулиць, назви яких були пов’язані з радянським минулим та державою-терористкою Росією. Топонімам повернули історичні назви та присвоїли наймення українських героїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт міської ради Дніпра, перейменування відбулось під час 37-ї сесії Дніпровської міськради.
Так, були перейменовані:
– Провулок Баженова (Шевченківський район) відтепер носитиме назву пров. Тернуватий Яр;
– вулиця Бородинська (Шевченківський район) – називатиметься вул. Вартових Неба;
– вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) – буде носити назву вул. Героїв УПА;
– вулиця Леваневського (Чечелівський район) – називається тепер вул. Львівська;
– вулиця Маршала Малиновського (Самарський район) – тепер буде носити назву вул. Сонячна Набережна;
– вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) – відтепер вул. Менська;
– вулиця Чебоксарська (Самарський район) – отримала назву вул. Коростенська.
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карочє,не тільки у львові щаз кацапофоби проживають...
А річка Самара впадає в Дніпро в межах міста. Саме та частина міста і є Самарським районом. Ви так чудово знаєте географію кацапії, а на мапу міста Дніпра чомусь забули глянути.