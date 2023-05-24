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Новини Декомунізація
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У Дніпрі дерусифікували 7 вулиць, - міськрада

бандера,дніпро

У місті Дніпро перейменували ще 7 вулиць, назви яких були пов’язані з радянським минулим та державою-терористкою Росією. Топонімам повернули історичні назви та присвоїли наймення українських героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт міської ради Дніпра, перейменування відбулось під час 37-ї сесії Дніпровської міськради.

Так, були перейменовані:

– Провулок Баженова (Шевченківський район) відтепер носитиме назву пров. Тернуватий Яр;

– вулиця Бородинська (Шевченківський район) – називатиметься вул. Вартових Неба;

– вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) – буде носити назву вул. Героїв УПА;

– вулиця Леваневського (Чечелівський район) – називається тепер вул. Львівська;

– вулиця Маршала Малиновського (Самарський район) – тепер буде носити назву вул. Сонячна Набережна;

– вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) – відтепер вул. Менська;

– вулиця Чебоксарська (Самарський район) – отримала назву вул. Коростенська.

Також дивіться: Пам’ятник російському вченому Ломоносову демонтували в Дніпрі. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3273) перейменування (584) декомунізація (556) дерусифікація (30)


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Топ коментарі
+8
А в кривому розі досі працює московський патріархат і міська рада проголосувала проти росторгненя договору оренди, от вам і вілкул їх справжнє обличчя.
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24.05.2023 22:51
+5
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24.05.2023 22:24
+2
Ще дерусифікувати й дерусифікувати - занадто міцно рашистська зараза впроваджувалась у життя і свідомість українців! І якщо порівняно просто дерусифікувати назви вулиць, то для дерусифікації української душі потрібен значний час!
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24.05.2023 22:21
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ну нормально...
карочє,не тільки у львові щаз кацапофоби проживають...
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24.05.2023 22:00 Відповісти
На московських вулицях вже міняли таблички, а солов'*** все погрожував захопити Вашингтон!
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24.05.2023 22:05 Відповісти
Славно, але чому Тернуватий а не Терновий Яр? Можливо, щось дуже вже...
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24.05.2023 22:05 Відповісти
Ще дерусифікувати й дерусифікувати - занадто міцно рашистська зараза впроваджувалась у життя і свідомість українців! І якщо порівняно просто дерусифікувати назви вулиць, то для дерусифікації української душі потрібен значний час!
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24.05.2023 22:21 Відповісти
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24.05.2023 22:24 Відповісти
А в кривому розі досі працює московський патріархат і міська рада проголосувала проти росторгненя договору оренди, от вам і вілкул їх справжнє обличчя.
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24.05.2023 22:51 Відповісти
Добре, що все-таки йде перейменування у Дніпрі. Шкода, що повільно. Пам"ятаю: в Рівному у 1993 році за один раз перейменували 143 вулиці , площі, провулки. А вже потім - потрохи, те, що залишалось з деяких причин.
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24.05.2023 23:28 Відповісти
А назви районів у Дніпрі їм не ріжуть вухо? Самарський, Амур-Нижньо...ський.
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25.05.2023 01:59 Відповісти
Самарський район тому що річка там Самара.
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25.05.2023 07:11 Відповісти
І "чисто випадково" в московії є і велика ріка Самара і місто Самара.
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25.05.2023 21:18 Відповісти
Млять, якщо Дніпро витікає з кацапляндії протікає білокацапією, то нам що відмовитися від Дніпра?
А річка Самара впадає в Дніпро в межах міста. Саме та частина міста і є Самарським районом. Ви так чудово знаєте географію кацапії, а на мапу міста Дніпра чомусь забули глянути.
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26.05.2023 06:47 Відповісти
 
 