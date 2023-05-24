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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими Війна
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Начальник розвідки Буданов залучав свою дружину до обміну полоненими з РФ

буданов

Стало відомо про нові подробиці щодо обмінів полоненими між Росію та Україною після призначення Кирила Буданова начальником ГУР. Власне, допомагала головному розвіднику в цій справі його дружина Маріанна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на дослідження NV.

 Буданов jчолив головне управління розвідкиу серпні 2020 року. Як запевнив нещодавно секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, від початку свого призначення розвідник "рвався у бій", аби, зокрема, проводити обміни. Однак власною персоною на таких заходах йому було з'являтися заборонено. 

У дослідженні зазначається, що власне, замість Буданова на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну.

Також читайте: Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО

Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік,
– констатував Усов.

Окрім того, зазначимо, що за декілька годин перед початком повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого 2022 року, головний розвідник прибув у свій робочий кабінет саме з дружиною.

Як зазначають журналісти, на той момент Буданов уже чітко знав, що розпочнеться широкомасштабна війна, тому хотів подбати про безпеку своєї жінки. Маріанна провела разом з ним декілька місяців.

Також читайте: Першими ракетами 24 лютого Росія намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) обмін (1152) полонені (2261)


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Топ коментарі
+39
Пробачте,але це зветься не інакше як піар,який зараз зовсім не доречний.
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24.05.2023 23:22
+38
Оце вже дічь пздець((( БудЬОнов сам пропи3₴івся ,що перед нападом кацапні не попередив українців а з дружиною в бункері заперся. А тепер ліпе з неї героя України. Та хто в таку хню взагалі повіре, головний розвідник відсилає до ворога свою дружину. Ви там вже взагалі **** далися? Не думайте що всі українці тупі як ваші виборці - "свідки сватів".
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24.05.2023 23:29
+38
"на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну."
Що це, вибачте, за х@@@@@ю я прочитав? А на другий обмін - його бабка, на четвертий - внучка, а на сьомий - собачка? Тепер кожному орден, нагородну зброю, квартиру, та місце у Верховній Раді?
Навіть, якщо це правда - якого б@@@@ь, якась незрозуміла цивільна, з незрозумілим статусом, має відношення до обміну полоненими?
P.S. А контрнаступ теж вона очолить - "не підведе чоловіка та всю країну"?
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24.05.2023 23:31
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У зелені всюди корабельні сосни.
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24.05.2023 23:19 Відповісти
Міняє дружину на наших військових?
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24.05.2023 23:26 Відповісти
Одну на всіх??🤔
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25.05.2023 00:57 Відповісти
а діти, діти його там були? Всім ордена!
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24.05.2023 23:20 Відповісти
а александр генрихович когда будет принимать участие в обмене?
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24.05.2023 23:21 Відповісти
А як там Гогішвіллі?
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24.05.2023 23:22 Відповісти
Це і є дружина.
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25.05.2023 05:52 Відповісти
Пробачте,але це зветься не інакше як піар,який зараз зовсім не доречний.
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24.05.2023 23:22 Відповісти
Та справа в тому, що Буданов з Єрмаком потужно підісрали Україні в Білгородській області...
То ж тепер в нього є бажання з того гімна вигребти...
Будемо чекати коли ще Єрмак запустить свій відволікаючий інформаційний привід...
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25.05.2023 01:58 Відповісти
тю...я уж подумал про гогилашвили...
ну хай буде маріанна...абы гогилашвили не обижалось.
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24.05.2023 23:24 Відповісти
"Начальник розвідки Буданов долучав свою дружину до обміну полоненими з РФ. "

Обміняв на полонених?
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24.05.2023 23:24 Відповісти
якщо маріанну іще не вилучили, то вона все ще серед них...
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25.05.2023 06:41 Відповісти
Чого він дебіл, обоснуйте свої слова?
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25.05.2023 00:13 Відповісти
Делает на гривну, а кричит про это на двадцать.
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25.05.2023 06:07 Відповісти
іі трепаеться кожен день..штірліц сраний
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25.05.2023 07:08 Відповісти
Начальник розвідки дуже відповідальна й складна робота, але оце чучало ставе в пріорітет свою політичну ліквідність. Воно любе набивати політ очки, давати інтерв'ю, ************ аналітичні висновки західних партнерів чи нашої агентури приписуючи їх за власні роздуми Ностардамуса. А чого йо дружок гогілашвілі вартий? Вишкребок цей буданов брихливий, а не розвідник.
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25.05.2023 07:09 Відповісти
Мабуть тому що привiв сторонню людину, хоч i cвою жiнку у свiй робочий кабiнет, i хочу наголосити що робочий кабiнет не якогось мiнicтра спорту, а силовоi cтруктури яка вiдповiдае за icнування держави.

Ми ржемо з Тейшейри, як вiн мiг отримати доступ до документiв з грифом "секретно", а у самих в розвiдцi РЕШЕТО.
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25.05.2023 07:11 Відповісти
Коли прийде час, уся зелена шваль буде косити під дебіла та показувати у суді висновок медичноі комісіі, але ж насправді вони--зрадники та запроданці.
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25.05.2023 09:19 Відповісти
А хто вона така, що працює з чоловіком? Якісь суцільні сімейні підряди, прямо трудовиє дінастії, як у совку. А тут ще й у такій утаємниченій та делікатній справі - щось якось піаром потягнуло, нє? Невже зє! собі приємника готує? Як на мене, ще зеленіше гівно, ніж він сам
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24.05.2023 23:27 Відповісти
Оце вже дічь пздець((( БудЬОнов сам пропи3₴івся ,що перед нападом кацапні не попередив українців а з дружиною в бункері заперся. А тепер ліпе з неї героя України. Та хто в таку хню взагалі повіре, головний розвідник відсилає до ворога свою дружину. Ви там вже взагалі **** далися? Не думайте що всі українці тупі як ваші виборці - "свідки сватів".
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24.05.2023 23:29 Відповісти
🐏🐑🦠73% »ну хоть поржем»😂⁉️на следующих выберут люську ПОДПОЛКОВНИКОМ , БУДЕНОВА & @БАЛОШВИЛЛИ , ПОДОЛЯКА - ТАТАРОВА ! Эти дегенераты неизлечимы , даже ценой бомбежек на их тупые БОШКИ !
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25.05.2023 04:18 Відповісти
Дурний хід

мплиб буданова на гачку
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24.05.2023 23:30 Відповісти
Правильне рішення, головне щоб визволити наших бійців, підтримую Кирила Буданова і його методи роботи!
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24.05.2023 23:30 Відповісти
Після війни може бути креативним директором в кварталі!
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24.05.2023 23:33 Відповісти
Підтримуй. Завтра твою дружину на полонених Кирило поміняє. Більш нема накого!
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25.05.2023 00:26 Відповісти
І до чого це? Таку х...ю пишете....
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25.05.2023 05:27 Відповісти
"на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну."
Що це, вибачте, за х@@@@@ю я прочитав? А на другий обмін - його бабка, на четвертий - внучка, а на сьомий - собачка? Тепер кожному орден, нагородну зброю, квартиру, та місце у Верховній Раді?
Навіть, якщо це правда - якого б@@@@ь, якась незрозуміла цивільна, з незрозумілим статусом, має відношення до обміну полоненими?
P.S. А контрнаступ теж вона очолить - "не підведе чоловіка та всю країну"?
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24.05.2023 23:31 Відповісти
Этот друг @БАЛОШВИЛЛИ , уже провёл « контрнаступ « , только не в ту сторону ! Это глубоко законспирированный КРОТ-КАЦАП , брехло с длинным 👅, соревнуется , с позволения Д'Ерьмака с абдристовичем 👅👅👅👅
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25.05.2023 04:23 Відповісти
Тобто, він абсолютно некомпетентний?!
«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними,……»

Джерело:
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24.05.2023 23:32 Відповісти
Ганс Христиан Андерсен аматор просто ,такие сказки писать,кто там автор?
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24.05.2023 23:32 Відповісти
А закон про держтаємницю дозволяє секретаршам приймати участь у секретних нарадах, а жінкам керівників ГУР жити в кабінетах своїх чоловіків?
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24.05.2023 23:33 Відповісти
В серьезных коммерческих частных структурах ты не попадешь в кабинет жены или мужа, жде шь в холле для посетителей, а тут в свой кабинет он притащил ПОСТОРОННЕГО человека и еще хвастается этим. Полный дебил, его уровень - оперативная работа ,а не руководство таких масштабов.
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25.05.2023 09:42 Відповісти
Зовсім ******....
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24.05.2023 23:57 Відповісти
Так и не понял по статье: кто бОльший олух - Буданов или Усов?
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24.05.2023 23:58 Відповісти
Усьо!
Дружині Маріанні присвоїти звання полковника-подпоручика, зарахувати на усі види довольствія, нагородити зіркою"геройКА України", іменним "Маузєром", видати посвідчення "Учасник бойових дій", щоб пільги - "по дорослому", а не халям-балям.
А шо, заслужила!
Нє?!!
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25.05.2023 00:01 Відповісти
Нагородну зірку, з урахуванням ********* українського правопису від 2019 року, скоріш назвуть "ГеройКИНЯ України"...
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25.05.2023 01:15 Відповісти
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25.05.2023 08:02 Відповісти
А теща с тестем была? А собачка Жужа? Там не разведка,а проходной двор.
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25.05.2023 00:08 Відповісти
А разве у гогилашвили имя марианна ?
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25.05.2023 00:11 Відповісти
то оперативний псевдонім)))
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25.05.2023 00:46 Відповісти
А Гогіашвілі не їздив?
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25.05.2023 00:12 Відповісти
В нього рейтинг побільше, ніж в старих політиків.
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25.05.2023 00:14 Відповісти
Сережа , ты тупой
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25.05.2023 04:25 Відповісти
Бо його парафінять так і як Притулу і інших із за високого рейтингу.
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25.05.2023 04:34 Відповісти
В 2019 те, кто "сотворил" нынешнего президента, одновременно готовили еще нескольких кандидатов по принципу кто "выстрелит". Например Вакарчука. Скоро новые выборы и очевидно что хотят повторить тот же фокус....
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25.05.2023 08:54 Відповісти
Ви хочете сказати, що всі кандидати погані крім сонцеликого?
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25.05.2023 09:08 Відповісти
я хочу сказать что то что Арестович, Буданов и еще черт знает кто из "зеленых" захочет пойти в президенты, -- я не удивлюсь. У них один кукловод, еще с 2019.
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25.05.2023 09:17 Відповісти
Пусть идут, вам что?
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25.05.2023 09:33 Відповісти
Шапіто!...
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25.05.2023 00:14 Відповісти
В ГУР не було кого послати…? Вже гидко слухати цей піар…
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25.05.2023 00:15 Відповісти
Усов,ты сам придумал эту историю или кто подсказал?
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25.05.2023 00:16 Відповісти
Ми із одного серіалу про Васю Голохвастова, перейшли до місцевого варіанту Санти- Барбари із начальником ГУР.
"Рвався у бій"?. Так дійсно, Кирило був добрим бійцем, навіщо бійця перетворювати на шоу- мена?
А за вироистання бронеавтомобілей, переданих США у рейді на Бєлгород, Кирила взагалі звільнити потрібно. Наче трофейної і вітчизняної техніки немає.
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25.05.2023 00:23 Відповісти
Десь на днях знову якусь звєзду ( вибачте не запам'ятав прізвище ) квартального серіалу, здається "Одного разу під Полтавою ", Зеля нагородив за якісь невідомі особливі заслуги, а чим друга половина Буданова гірша? Нічим, але треба зробити з неї звєзду. Тепер всьо по фен-шую, мона награждать.
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25.05.2023 00:38 Відповісти
То ось чому депутатським хвойдам ордена роздають.
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25.05.2023 01:35 Відповісти
Коли до влади приходять професійні клоуни, країна не може не перетворитися на шапіто. Саме тому, що це єдине що вони вміють робити
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25.05.2023 02:39 Відповісти
А про жінок Маріуполя, Херсону і багатьох другій міст півдня він не думав. Коли розміновували Чонгар...??? Чи за них думав друг зелі Баканов???
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25.05.2023 05:42 Відповісти
Это не семейное дело(бизнес) втягивать жен,сыновей или дочерей ,что делают заместители или Ермак ? Ермак пастоянно я ,я,.Назначте ответственного за время войны.
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25.05.2023 05:45 Відповісти
А що, Ленка часто найвеличнішого підміняє і нічого.
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25.05.2023 06:15 Відповісти
містер і місіс Сміт, бл* ... це п**дєц
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25.05.2023 06:34 Відповісти
Тю, а я чомусь гадав, що його дружина той хачатурян кацапський…
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25.05.2023 06:35 Відповісти
А залучии дружину Гогі шкода була ?
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25.05.2023 07:06 Відповісти
тещу приобщи
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25.05.2023 07:10 Відповісти
в 90-е у бизнесменов была шутка : "Если хочешь избавиться от жены-- подари ей автомобиль"

Может Буданову жена надоела ?
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25.05.2023 08:41 Відповісти
Хтось із мудрих сказав:
"Якби кожному давати за заслугами, то в деяких відзнаки повинні бути не спереду, а ззаду"
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25.05.2023 07:26 Відповісти
А що їй більше робити?
Хоча,очевидно,роботу провело відомство,а їй приписали заслуги.Типу того,як на Стаханова працювала бригада,а він лише вершки підбирав,але приписали все Стаханову,щоб повідомити на весь союз про відкриття нового героя.
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25.05.2023 08:09 Відповісти
Це не піар, це золотий дощ.
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25.05.2023 08:12 Відповісти
Мда. виходить нач ГУР профан повний. Не можна підвергати ризику бути захопленим в полон членів сімей високопоставлених осіб держави, бо ці високі посадовці будуть шантажуватися ворогом, і це небезпечно для нашої держави.
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25.05.2023 08:36 Відповісти
Возникает вопрос: а что, в ведомстве, которое возглавляет Буданов, с этой работой больше никто не мог справится ? Или Буданов больше никому не доверяет в своей конторе?
Про допуски , режими секретности и прочее, даже не спрашиваю.
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25.05.2023 08:37 Відповісти
в мене від цих оху..тельних історій оху...ватор зламався....
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25.05.2023 08:44 Відповісти
Так часто піаритись, в нього на працю час залишається?
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25.05.2023 11:06 Відповісти
 
 