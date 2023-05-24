Начальник розвідки Буданов залучав свою дружину до обміну полоненими з РФ

Стало відомо про нові подробиці щодо обмінів полоненими між Росію та Україною після призначення Кирила Буданова начальником ГУР. Власне, допомагала головному розвіднику в цій справі його дружина Маріанна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на дослідження NV.

Буданов jчолив головне управління розвідкиу серпні 2020 року. Як запевнив нещодавно секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, від початку свого призначення розвідник "рвався у бій", аби, зокрема, проводити обміни. Однак власною персоною на таких заходах йому було з'являтися заборонено.

У дослідженні зазначається, що власне, замість Буданова на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну.

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Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік,

– констатував Усов.

Окрім того, зазначимо, що за декілька годин перед початком повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого 2022 року, головний розвідник прибув у свій робочий кабінет саме з дружиною.

Як зазначають журналісти, на той момент Буданов уже чітко знав, що розпочнеться широкомасштабна війна, тому хотів подбати про безпеку своєї жінки. Маріанна провела разом з ним декілька місяців.

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