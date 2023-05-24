Начальник розвідки Буданов залучав свою дружину до обміну полоненими з РФ
Стало відомо про нові подробиці щодо обмінів полоненими між Росію та Україною після призначення Кирила Буданова начальником ГУР. Власне, допомагала головному розвіднику в цій справі його дружина Маріанна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на дослідження NV.
Буданов jчолив головне управління розвідкиу серпні 2020 року. Як запевнив нещодавно секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, від початку свого призначення розвідник "рвався у бій", аби, зокрема, проводити обміни. Однак власною персоною на таких заходах йому було з'являтися заборонено.
У дослідженні зазначається, що власне, замість Буданова на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну.
Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік,
– констатував Усов.
Окрім того, зазначимо, що за декілька годин перед початком повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого 2022 року, головний розвідник прибув у свій робочий кабінет саме з дружиною.
Як зазначають журналісти, на той момент Буданов уже чітко знав, що розпочнеться широкомасштабна війна, тому хотів подбати про безпеку своєї жінки. Маріанна провела разом з ним декілька місяців.
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То ж тепер в нього є бажання з того гімна вигребти...
Будемо чекати коли ще Єрмак запустить свій відволікаючий інформаційний привід...
ну хай буде маріанна...абы гогилашвили не обижалось.
Обміняв на полонених?
Ми ржемо з Тейшейри, як вiн мiг отримати доступ до документiв з грифом "секретно", а у самих в розвiдцi РЕШЕТО.
мплиб буданова на гачку
Що це, вибачте, за х@@@@@ю я прочитав? А на другий обмін - його бабка, на четвертий - внучка, а на сьомий - собачка? Тепер кожному орден, нагородну зброю, квартиру, та місце у Верховній Раді?
Навіть, якщо це правда - якого б@@@@ь, якась незрозуміла цивільна, з незрозумілим статусом, має відношення до обміну полоненими?
P.S. А контрнаступ теж вона очолить - "не підведе чоловіка та всю країну"?
«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними,……»
Джерело:
Дружині Маріанні присвоїти звання полковника-подпоручика, зарахувати на усі види довольствія, нагородити зіркою"геройКА України", іменним "Маузєром", видати посвідчення "Учасник бойових дій", щоб пільги - "по дорослому", а не халям-балям.
А шо, заслужила!
Нє?!!
"Рвався у бій"?. Так дійсно, Кирило був добрим бійцем, навіщо бійця перетворювати на шоу- мена?
А за вироистання бронеавтомобілей, переданих США у рейді на Бєлгород, Кирила взагалі звільнити потрібно. Наче трофейної і вітчизняної техніки немає.
Может Буданову жена надоела ?
"Якби кожному давати за заслугами, то в деяких відзнаки повинні бути не спереду, а ззаду"
Хоча,очевидно,роботу провело відомство,а їй приписали заслуги.Типу того,як на Стаханова працювала бригада,а він лише вершки підбирав,але приписали все Стаханову,щоб повідомити на весь союз про відкриття нового героя.
Про допуски , режими секретности и прочее, даже не спрашиваю.