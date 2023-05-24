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Новини Окуповані території
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Підозрюваний у держзраді Табачник має будівельний бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ

табачник

Міністр освіти і науки часів Януковича Дмитро Табачник, якого СБУ підозрює у державній зраді, з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні. 

Підозрюваний у держзраді Табачник має будівельний бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 01

Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Табачник. Окрім "Таврида-Центр" із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ" (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арештовано майно ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, СБУ підозрює Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Автор: 

Крим (14139) Табачник Дмитро (172)


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Топ коментарі
+5
Зося Липова:
***... Тепер точно почнеться контрнаступ...
це ж Боневтіка взяли за саме еротичне місце - його гаманець та його нерухомість!
Тепер я точно впевнена що Крим звільнять ще в цьому році!
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24.05.2023 23:32
+3
Та невже?!?!
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24.05.2023 23:27
+3
----
Та коли ж скінчиться ?
....
Що не міністр - то злодій ! ! Що не депутат - то казнокрад..
...
Може їх прилюдно якось карати ?
...
Зробити на хрещатику трибуну виводити поодинці і зачитувати вирок..
...
І по телевізору показати на весь світ.

Може це поможе ?
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25.05.2023 00:11
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Це той Сабачник що крав картини з музеїв.
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24.05.2023 23:23 Відповісти
Та невже?!?!
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24.05.2023 23:27 Відповісти
Вони з брательником і в Україні земельних ділянок нахапали, як зразків мистецтва із запасників музеїв України!!
Мабуть, Данилов та УСЕ РНБОУ уже вжило дієвих заходів щодо майна зрадників України!!!
Головне, щоб таке майно не попало у руки до наступних зрадників та злодюг!!
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24.05.2023 23:29 Відповісти
Зося Липова:
***... Тепер точно почнеться контрнаступ...
це ж Боневтіка взяли за саме еротичне місце - його гаманець та його нерухомість!
Тепер я точно впевнена що Крим звільнять ще в цьому році!
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24.05.2023 23:32 Відповісти
Окопи будує, ****?
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24.05.2023 23:32 Відповісти
----
Та коли ж скінчиться ?
....
Що не міністр - то злодій ! ! Що не депутат - то казнокрад..
...
Може їх прилюдно якось карати ?
...
Зробити на хрещатику трибуну виводити поодинці і зачитувати вирок..
...
І по телевізору показати на весь світ.

Може це поможе ?
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25.05.2023 00:11 Відповісти
Стілець електричний на сонячних батареях або просто гільйотина механічна...
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25.05.2023 00:20 Відповісти
Сто раз напоминал. В мире только раз была настоящая революция! Потому что Конвент был, и Гревская площадь. И Бастилию заодно тогда снесли к куям! А дальше все пошло как по маслу, по вину, сыру, Яо свое, и туристов каждый год больше всех туда приезжают. От 80 до 87 мил, в год. Умножьте на любую купюру в евро с каждого--- неплохо к бюджетику!
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25.05.2023 00:29 Відповісти
Табачник и в Бухенвальде зарегистрировал бы бизнес: "Подушки и абажуры".
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25.05.2023 00:32 Відповісти
Він ще очолював гільдію оцінювачів предметів мистецтв. Вважав себе першим на цій ниві. Але всучили Віті Ростовському трохи підробок а він проморгав. Почав біля Кучми ошиватись, але попався, бо почав красти і брати хабарі не по чину.
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25.05.2023 01:09 Відповісти
Він ще полковник зсу, чи вже генерал?
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25.05.2023 05:15 Відповісти
Сподіваюсь пенсії і наукові ступені збережено, зрештою про що я, Бойко ж бойчить.
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25.05.2023 08:11 Відповісти
 
 