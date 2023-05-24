Підозрюваний у держзраді Табачник має будівельний бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ
Міністр освіти і науки часів Януковича Дмитро Табачник, якого СБУ підозрює у державній зраді, з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні.
Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Табачник. Окрім "Таврида-Центр" із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ" (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).
Нагадуємо, СБУ підозрює Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
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Мабуть, Данилов та УСЕ РНБОУ уже вжило дієвих заходів щодо майна зрадників України!!!
Головне, щоб таке майно не попало у руки до наступних зрадників та злодюг!!
***... Тепер точно почнеться контрнаступ...
це ж Боневтіка взяли за саме еротичне місце - його гаманець та його нерухомість!
Тепер я точно впевнена що Крим звільнять ще в цьому році!
Та коли ж скінчиться ?
....
Що не міністр - то злодій ! ! Що не депутат - то казнокрад..
...
Може їх прилюдно якось карати ?
...
Зробити на хрещатику трибуну виводити поодинці і зачитувати вирок..
...
І по телевізору показати на весь світ.
Може це поможе ?