Підозрюваний у держзраді Табачник має будівельний бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ

Міністр освіти і науки часів Януковича Дмитро Табачник, якого СБУ підозрює у державній зраді, з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні.

Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Табачник. Окрім "Таврида-Центр" із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ" (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

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Нагадуємо, СБУ підозрює Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.