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Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS

nasams

Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство співробітництва в галузі безпеки оборони Міністерства оборони США.

Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За п’ять місяців роботи ЗРК NASAMS збито понад 100 російських ракет та дронів. ВIДЕО

Уряд України запросив закупівлю національної перспективної зенітно-ракетної системи NASAMS, яка включає:

- один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

- Центр розподілу вогню (FDC);

- пускові установки;

- приймачі GPS;

- набори інструментів;

- первинні двигуни;

- технічна підтримка уряду США та підрядників.

Також читайте: Україна незабаром отримає більше систем ППО NASAMS, - Стефанчук

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни зенітних ракетних військ готові у найкоротші терміни розпочати опанування систем NASAMS в Норвегії, - командувач ПС Олещук

Автор: 

Держдепартамент США (1625) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+15
Еще одна батарея современного ЗРК в копилку.Добре.
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24.05.2023 23:44
+13
Дякуємо, добрим людям!! Попереду велика робота на полях у Хліборобів України!!!
Добра техніка, лишньою небуде!!
Слава Україні!!
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24.05.2023 23:42
+13
Як там одне ***** казало- "нравіцца нє нравіцца.... "дємілітарізація" продалжаєцца".... Велика подяка союзникам України!
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25.05.2023 00:07
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24.05.2023 23:39 Відповісти
Дякуємо, добрим людям!! Попереду велика робота на полях у Хліборобів України!!!
Добра техніка, лишньою небуде!!
Слава Україні!!
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24.05.2023 23:42 Відповісти
Интересно, что это за "наборы инструментов"? Наверное какие то фирменные, другие не подойдут?)
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24.05.2023 23:43 Відповісти
все може бути, такий собі додатковий захист він кражи технологій
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24.05.2023 23:44 Відповісти
Еще одна батарея современного ЗРК в копилку.Добре.
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24.05.2023 23:44 Відповісти
США дуже цінує ці системи, вони значно дешевші за Патріоти, але по характеристикам не гірші

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24.05.2023 23:49 Відповісти
У нас PAC-3, вони нехіло так відризняються від PAC-2 що у вас на малюнку
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25.05.2023 00:10 Відповісти
Не гірші, але більш вузького спектру, вони не вміють збивати балістичні ракети.
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25.05.2023 00:54 Відповісти
эта инфографика касательно NASAMS не соответствует действительности. Сильно.
Не пользуйтесь этим источником, у автора нет понимания, что такое ЗРК среднего и дальнего радиуса действия.
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25.05.2023 01:21 Відповісти
Козубенко далёк от понимания этой тематики, поэтому в свой заметке допускает грубые ошибки. Хотя позиционирует себя как эксперта. Это грустно.
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25.05.2023 01:33 Відповісти
Звідки інфа про таку дальність НАСАМСа?
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25.05.2023 09:22 Відповісти
https://**********.com.ua/2022/10/13/chym-vidriznyayetsya-zrk-nasams-vid-zrk-patriot/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%2C%20%D1%82%D0%BE%20NASAMS%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5,%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%97%D0%A0%D0%9A. инфографика с сайта АрмияИнформ.

такое бывает, когда о технике пишут гуманитарии.
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25.05.2023 17:52 Відповісти
Порився в Інеті і здається зрозумів звідки ноги ростуть. Справа в тому, що ракети Насамса можуть запускатись як с землі, так і з наприклад F-16. В такому випадку при стрільбі з літака це може бути ))
Наприклад тут є: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_aim_120_amraam_zbila_tsil_na_rekordnij_vidstani-3425.html
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25.05.2023 17:57 Відповісти
в различных комплексах ПВО часто применяются ракеты воздух-воздух или воздух-земля, но при этом их дальность при использовании с наземных\морских ЗРК падает в разы. Тому пример - Sidewinder" на ЗРК ASMD, Hydra70 на ЗРК VAMPIRE, ракета Brimstone с наземной ПУ и еще масса примеров. Поэтому переносить ТТХ ракет воздух-воздух на на ТТХ наземных ПУ - это просто некомпетентность.
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25.05.2023 19:03 Відповісти
The USA stands with Ukraine!🇺🇦
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24.05.2023 23:45 Відповісти
ми це дуже цінуємо.
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25.05.2023 00:48 Відповісти
👍
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25.05.2023 13:19 Відповісти
В Белгороде напряглись...
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24.05.2023 23:47 Відповісти
Це добра новина. Ці ЗРК потрібні для захисту неба, включаючи прикриття майбутньої
інфраструктури F-16. Нам потрібно багато таких систем.
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24.05.2023 23:51 Відповісти
Щира подяка партнерам!
Черговий набой для знищення моZкалії!!!
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24.05.2023 23:55 Відповісти
таке пишуть..... вже легше!.....
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24.05.2023 23:55 Відповісти
Ну могли бы какой то короткий видосик снять уже, что бы росспропангодов опровергнуть. А то действительно есть переживания... Давно Залужного не было видно, только какие сообщение про то что был на ставке, провел разговор...
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25.05.2023 00:22 Відповісти
та да, ***, напрягает.....
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25.05.2023 00:28 Відповісти
Вже видалила фотку бо вона стара
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25.05.2023 07:18 Відповісти
может по лендлизу?
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25.05.2023 00:20 Відповісти
Ленд-ліз у США юридично оформлений, але не застосовується. Маю підозру, застосують тільки у крайньому разі, якщо у амерів проблєми будуть з фінансами.
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25.05.2023 01:12 Відповісти
Можливо що і продаж. Але гроші на це Україні дае теж США, ЕС та увес світ.
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25.05.2023 01:19 Відповісти
Як там одне ***** казало- "нравіцца нє нравіцца.... "дємілітарізація" продалжаєцца".... Велика подяка союзникам України!
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25.05.2023 00:07 Відповісти
продаж робиться для того, щоб позбутись рудимента у вигляді "Україна не битиме по території росії зброєю яку _НАДАЛИ_ у вигляді допомоги"... у разі КУПІВЛІ - нікого не буде ***** як Україна буде використовувати те шо купила і де
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25.05.2023 02:44 Відповісти
Перший раз читаю ,що Україна подала сама заявку на закупівлю такої зброї. А не її попросили це зробити. Там уверху дискусія про Генерала Залужного. Запишіться на його сторінку і будете знати де він і чим займається
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25.05.2023 08:37 Відповісти
По "денаціфікації" - тепер Україну знає весь світ, можливо-кожний мешканець планети.
По "демілітарізаії"
Од початку повномасштабної агресії Україна має в рази більше озброєнь і армії, та на порядок вище якістю.
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25.05.2023 10:24 Відповісти
 
 