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На Київщині - загроза атаки БПЛА, Сили ППО вже працюють, - ОВА

ппо

Вночі 25 травня 2023 року в Київській області є загроза атаки російських БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Київскька обласна військова адміністрація повідомляє у телеграмі.

"У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку і рідних!", - зазначається уповідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4147) Київська область (4015) Повітряні сили (2628) повітряна тривога (915)


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По Харкову кацапи ракети три випустили, схоже Салтівка
Отвєтка повинна прийтись на кремль
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25.05.2023 03:31 Відповісти
 
 