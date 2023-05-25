На Київщині - загроза атаки БПЛА, Сили ППО вже працюють, - ОВА

Вночі 25 травня 2023 року в Київській області є загроза атаки російських БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Київскька обласна військова адміністрація повідомляє у телеграмі.

"У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку і рідних!", - зазначається уповідомленні.

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