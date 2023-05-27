Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка, - Синєгубов
На Харківщині внаслідок російських обстрілів села Шипувате сьогодні загинула 61-річна жінка, поранень зазнав 60-річний чоловік.
Про це у телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - йдеться у повідомленні.
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krok otheret
показати весь коментар27.05.2023 17:59 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Ле #550890
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Борис Дородный #565881
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