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Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка, - Синєгубов

синєгубов

На Харківщині внаслідок російських обстрілів села Шипувате сьогодні загинула 61-річна жінка, поранень зазнав 60-річний чоловік.

Про це у телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по селу на Харківщині. Вовчанськ обстріляно з РСЗВ, є пошкодження, - ОВА

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обстріл (28428) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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найжахливiше,що цi повiдомлення стали рутиною.за кордоном на них,практично,перестали звертати увагу. вважаю-захiд,все ж,допомагаэ Украiнi обмежиними напiв-мiрами.
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27.05.2023 17:59 Відповісти
Поки не будем відповідати по їх містах і селах, все так і буде.
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27.05.2023 18:15 Відповісти
Та буквально весь север и восток Харьковской области просто изуродован. Посёлки, райцентры, мосты, школы, итд разгромлены. город наполняется ВПО с этих мест. Много детей было не по сезону одетых в марте, апреле, в зимнем только итд. Пожилые пошли вот, как последние. Почти все волонтерские фонды, движения переключились на таких---одежда, врачи, еда. Уже довольно много в городе таких. Твари погромили все. По сельхоз-технике лупили в том числе. Даже сложно говорить, как всё востанавливать придется. Плюс заминировано всё почти.
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27.05.2023 19:16 Відповісти
 
 