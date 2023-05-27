Сербія розгортає підрозділи збройних сил біля кордону з Косовом
Підрозділи збройних Сербії розгортають біля кордону з Косовом і Метохією.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це пише "Європейська правда".
Таку заяву зробив про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.
"Я очікую, що вони будуть на своїх позиціях найближчими годинами. Ми не граємо у війну, але червоні лінії Сербії відомі. Наразі триває розгортання відповідно до актуальної ситуації", – сказав Вучевич.
Міністр зазначив, що сербські військові підрозділи залишатимуться на позиціях до подальшого розпорядження.
Також читайте: ЄС, Сербія і Косово зробили крок до реалізації угоди про нормалізацію відносин
Раніше повідомлялося, що Сербія залишила свої збройні сили у повній бойовій готовності.
Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю після спалаху насильства довкола новоприведених до присяги мерів-албанців на півночі Косова.
Розпорядження Вучича надійшло після зіткнень сербів на півночі Косова з косовською поліцією, яка намагалася забезпечити доступ до робочого місця новообраним мерам-албанцям.
Заворушення послідували після суперечливих виборів у Косові 23 квітня, які етнічні серби здебільшого бойкотували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну-ну.
мілошевич вже догрався.
"Навєсті парядак ф косава"?
"При наступлении ЗСУ, сербы входят в Косово".
Очень явный почерк ФСБ.