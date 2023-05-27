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Новини
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Сербія розгортає підрозділи збройних сил біля кордону з Косовом

косово,сербія

Підрозділи збройних Сербії розгортають біля кордону з Косовом і Метохією.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це пише "Європейська правда".

Таку заяву зробив про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Я очікую, що вони будуть на своїх позиціях найближчими годинами. Ми не граємо у війну, але червоні лінії Сербії відомі. Наразі триває розгортання відповідно до актуальної ситуації", – сказав Вучевич.

Міністр зазначив, що сербські військові підрозділи залишатимуться на позиціях до подальшого розпорядження.

Також читайте: ЄС, Сербія і Косово зробили крок до реалізації угоди про нормалізацію відносин

Раніше повідомлялося, що Сербія залишила свої збройні сили у повній бойовій готовності.

Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю після спалаху насильства довкола новоприведених до присяги мерів-албанців на півночі Косова.

Розпорядження Вучича надійшло після зіткнень сербів на півночі Косова з косовською поліцією, яка намагалася забезпечити доступ до робочого місця новообраним мерам-албанцям.

Заворушення послідували після суперечливих виборів у Косові 23 квітня, які етнічні серби здебільшого бойкотували.

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Автор: 

Косово (93) Сербія (366)


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Топ коментарі
+15
Югославские кацапы никак не успокоятся, твари такие же как и козломордые.
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27.05.2023 20:24
+14
Ну ну, спробуйте мікрокацапи,
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27.05.2023 20:07
+13
а щоб вас сербских уродів вирізали всіх
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27.05.2023 19:58
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а щоб вас сербских уродів вирізали всіх
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27.05.2023 19:58 Відповісти
писали що Сербія постачала нам зброю, а може й продовжує
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27.05.2023 20:10 Відповісти
брехня
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27.05.2023 20:14 Відповісти
можливо і брехня, але писали - зараз погортав інтернет, таки да, по ходу брехня
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27.05.2023 20:22 Відповісти
Не брехня, їм просто гроші треба ось все.
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27.05.2023 20:30 Відповісти
нехай свою сраку продадуть касабам подорожче
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27.05.2023 20:43 Відповісти
хорошая попытка, *****
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27.05.2023 21:38 Відповісти
как бы там миротворцы были, неужели их уже..
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27.05.2023 20:23 Відповісти
Спочатку нехай позбавлять безвізу. Наші однопартійці ліберал-демократи із Другої Палати Парламенту вже внесли законопроект. Серби збираються давати русне громадянство після року проживання у країні.
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27.05.2023 20:58 Відповісти
Ну ну, спробуйте мікрокацапи,
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27.05.2023 20:07 Відповісти
еще одни шизонутые все ждут когда враги нападут
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27.05.2023 20:08 Відповісти
90 godi, kogda Horvatija osvobozdalas ot Serbiji, to serbskie mediki pervoe chto nam govorili priehavshim paramedikam: tolko nesadites u narisovanova krasnova kresta na mashine, vas pristrelit serbi, i pokazivali mashini probitimi puljami imeno krasnie kresti... Tak i postajano proisxodilo. Takshto ktem serbam otnasilsja kak fashista roSSijskim teper Ukraine, kakiee oni stali seichas, neznaju. (nahodilsa tam legalno ot gosudarstva).
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27.05.2023 20:18 Відповісти
Одна "***** бункерна" вже "червоні лінії" малювала Тепер сидить у власному гімні і не знає як з нього вибраться!
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27.05.2023 20:24 Відповісти
Югославские кацапы никак не успокоятся, твари такие же как и козломордые.
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27.05.2023 20:24 Відповісти
це типу ви не берете нас в ЕС то ми знову у війнушку пограємося.

ну-ну.

мілошевич вже догрався.
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27.05.2023 20:26 Відповісти
То чого конкретно хоче Сербія?

"Навєсті парядак ф косава"?
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27.05.2023 20:34 Відповісти
The same thing as what Ukraine wants in Donbas and Crimea - it hopes to one day get back territories that it considers its own and that have been taken away from it by force.
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27.05.2023 23:30 Відповісти
Без сумніву куйла почерк.
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27.05.2023 20:36 Відповісти
"Найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина." (Цитата)
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27.05.2023 20:42 Відповісти
Похоже на подготовку отвлекающего маневра:
"При наступлении ЗСУ, сербы входят в Косово".
Очень явный почерк ФСБ.
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27.05.2023 20:43 Відповісти
еще одни дебилы-фашисты "православные" на всю голову.
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27.05.2023 20:52 Відповісти
Цікаво, урядовці Косово бачать ударні угруповання у себе на кордонах чи ні.
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27.05.2023 21:07 Відповісти
бажаю косоварам видалити цей мерзенний гнійник
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27.05.2023 21:19 Відповісти
Кацапи підговорили сербокацапів зашевелитися, щоб розпочати переговори, якщо мов Європа прислухається до кацапів по Україні, то кацапи поговорять із кацосербами, щоб ті мов, заспокоїлися. Як воно вже наглядно видно, що все лайно в світі колитить московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію.
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27.05.2023 23:12 Відповісти
 
 