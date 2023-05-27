Сербія розгортає підрозділи збройних сил біля кордону з Косовом

Підрозділи збройних Сербії розгортають біля кордону з Косовом і Метохією.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це пише "Європейська правда".

Таку заяву зробив про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Я очікую, що вони будуть на своїх позиціях найближчими годинами. Ми не граємо у війну, але червоні лінії Сербії відомі. Наразі триває розгортання відповідно до актуальної ситуації", – сказав Вучевич.

Міністр зазначив, що сербські військові підрозділи залишатимуться на позиціях до подальшого розпорядження.

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Раніше повідомлялося, що Сербія залишила свої збройні сили у повній бойовій готовності.

Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю після спалаху насильства довкола новоприведених до присяги мерів-албанців на півночі Косова.

Розпорядження Вучича надійшло після зіткнень сербів на півночі Косова з косовською поліцією, яка намагалася забезпечити доступ до робочого місця новообраним мерам-албанцям.

Заворушення послідували після суперечливих виборів у Косові 23 квітня, які етнічні серби здебільшого бойкотували.

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