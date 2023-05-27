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Українські воїни в районі Бахмуту просунулися на 450 метрів, - Череватий

сергій,череватий

Українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м", - заявив він.

Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Силам оборони вдалося знищити РСЗВ "Град", три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.

Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж - від одного до трьох.

"Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти", - повідомив Череватий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ двома дронами знищили "Град" на околицях Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2023 21:00
+4
Ти правий, за сьогодні на дип стейт нічого не змінилось біля Бахмута
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27.05.2023 21:41
+2
Так тримати !
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27.05.2023 20:54
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Так тримати !
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27.05.2023 20:54 Відповісти
Ви про це вже писали, тільки заголовок чомусь змінили, це абсолютна 100% копія ось цого посту:

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27.05.2023 20:57 Відповісти
Вже не знаєш кому вірити чи діпстейт чи Череватому та іншим балакунам. Сам Ютуб вже рясніє цими всіма клікбейтними заголовками, скільки з'явилось бажаючих хайпонути на цій темі контрнаступу за ради переглядів і лайків.
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27.05.2023 20:59 Відповісти
DEEP підтримує цю інформацію, так ,що про віру і зневіри не потрібно. Голубих озерець усе більше на лінії фронту
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27.05.2023 21:02 Відповісти
На карті просування нема.
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27.05.2023 22:37 Відповісти
Бо оновлення іде не регулярно,а з запізненням. До речі,ця карта не є показником реальної ситуації. Часто інформація не визиває довіри.
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28.05.2023 08:26 Відповісти
Втішати себе можна скільки завгодно. Реальності це, на жаль, не змінить.
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28.05.2023 11:38 Відповісти
Ти правий, за сьогодні на дип стейт нічого не змінилось біля Бахмута
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27.05.2023 21:41 Відповісти
Ну, не на завод же йому йти працювати... А на фронт й поготів. Там, кажуть, вбити можуть.
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27.05.2023 22:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2023 21:00 Відповісти
МОЛОДЦЫ !!! ГЕРОИ !!!
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27.05.2023 21:15 Відповісти
Повага тим,хто піднімає Прапор Перемоги !
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27.05.2023 21:19 Відповісти
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27.05.2023 21:43 Відповісти
Череватий - це стабільне прізвище?
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27.05.2023 22:21 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662365493955575809 минутка юмора: про Лёлика и Болика
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28.05.2023 02:24 Відповісти
 
 