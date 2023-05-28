Росіяни під час атаки по Україні шахедами використали нетрадиційні маршрути, - ОК "Південь"

Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями й потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до річища річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - повідомила керівниця пресцентру.

Попри намагання обійти українську ППО все ж було збиття дрона у Миколаївській області.

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