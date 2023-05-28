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Росіяни під час атаки по Україні шахедами використали нетрадиційні маршрути, - ОК "Південь"
Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями й потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до річища річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - повідомила керівниця пресцентру.
Попри намагання обійти українську ППО все ж було збиття дрона у Миколаївській області.
Топ коментарі
+21 Старый зольдат
показати весь коментар28.05.2023 07:42
+17 Павло Бубенко #551281
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+13 Alex Goldberg
показати весь коментар28.05.2023 08:25
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Щоб зрозуміти, на мою думку треба згадати про санкції проти росії з 2014 - го року. Тоді в ЄС заборонили поставки в росію готової продукції, але не заборонили виробляти ту ж продукцію на території росії - зробили їм ще гірше. Бо робочі місця створили.
Одна Німеччина чого тільки там не збирала в новостворених цехах! - І авто, і комбайни, і турбіни для єлектростанцій, і ліки, і сантехніку виробляли, і ще багато чого, про що не писали. Їх торговий керівник-представник в росії сказав десь, що цій країні працює близько 3000 німецьких фірм, та фірмочок.
Французький президент, пребуваючи з візитом на болотах, гоіорив під час виступу, що на першому місці в торгівлі з росією поки що німеччина, але він має намір ії обійти.
вночі кацапи запустили пів сотні, а чого досягли ? (окрім шуму)
проектування, тестування, розгортання виробництва це не рік і не півтора (якщо Ви звісно знаєте що це таке) - а в результаті пшик - все зіб'є пво
і поцікавтеся які дрони у Армії Дронів - просто щоб знати
ПС. Ви читали хоч раз соцмережі чи вайбер під час тривоги? Там весь рух шахідів та ракет бачать і відслідковують навіть прості українці. Не повірю, що військові не можуть відслідкувати. Але в результаті: шахеди вільно перетинають всю країну з півдня на північ та зі сходу на захід і влучають куди треба. Нам же на слідуючий день розповідають байки про якісь "нетрадиційні маршрути"...
ну виявили люди - далі що ??? ЗСУ не може мати такої великої присутності по ВСІХ можливих маршрутах руху мопедів и КР, а мобільні вогневі групи мають ДУЖЕ обмежений радіус враження
більше того з особливістю шахідів його НІКОЛИ не буде достатньо (шахіди, перевантажуючи ППО, проривають периметр в одній точці потім використовуючи складки місцевості (русла рік) рухаються до своїх цілей)
шахіди летять добіса низько - нижче горизонтів виявлення радарів -тому їх можна виявити і збити на підльоті тільки ВЕЛИЧЕЗНОЮ кількістю мобільних груп і постів - ДЕ ВЗЯТИ СТІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ????
і тим не менше наші ДУЖЕ успішно з цим справляються
Поліція та Адміністрація Оболонського району спокійно споглядають!
Чи не зацікавляться журналісти?
Це такзвані "нові" бордюри які встановлюють, а для того щоб їх встановити ще й руйнують частину існуючого покриття
https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501