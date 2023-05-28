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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни під час атаки по Україні шахедами використали нетрадиційні маршрути, - ОК "Південь"

дрони

Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями й потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до річища річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - повідомила керівниця пресцентру.

Попри намагання обійти українську ППО все ж було збиття дрона у Миколаївській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) дрони (4656)


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Топ коментарі
+21
Свинарник с вввеской " Посольство Ирана" должен быть закрыт в Украине, а свиньи с полотенцами на головах, должны быть высланы в их главную свиноферму "Иран".
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28.05.2023 07:42
+17
А у мене постає одне просте запитання, як у людини, яка весь час донатить на дрони для ЗСУ - де наші, вітчизняні, хоча б подібні отим клятим "шахедам". безпілотники? Чому вони масовано не атакують російських загарбників на лінії зіткнення, щоденно не вражають військові та інфраструктурні об'єкти на території росії? Подивіться на чисельні відео з фронту, як наші оператори вміло скидають "лімонки" та ВОГи прямісінько на дурні голови рашистів! Але з чого скидають? З отих самих несчасних "мавіків", здатних підняти від сили 5 кг. вибухівки, й купувати які дедалі стає усе проблемніше! А де ж наші, власні дрони? Невже за практично півтора роки такої кривавої війни українські конструктори та виробники не спромоглися вирішити цю проблему? Іран, оно, тридцять років під санкціями, а якось же спромігся виробляти й тисячі "шахедів", й навіть балістичні ракети, здатні вражати на відстані 5000 кілометрів! Ну як так, люди добрі?
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28.05.2023 07:55
+13
Добрі люди обрали клоуна із кацапських карпаратівів - презедентом, якому влада потрібна виключно для власного збагачення, тепер ниють що у нас нічого не будуються для фронту. Серйозно? А мізками 4 років тому чому не скористалися?
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28.05.2023 08:25
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Свинарник с вввеской " Посольство Ирана" должен быть закрыт в Украине, а свиньи с полотенцами на головах, должны быть высланы в их главную свиноферму "Иран".
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28.05.2023 07:42 Відповісти
А у мене постає одне просте запитання, як у людини, яка весь час донатить на дрони для ЗСУ - де наші, вітчизняні, хоча б подібні отим клятим "шахедам". безпілотники? Чому вони масовано не атакують російських загарбників на лінії зіткнення, щоденно не вражають військові та інфраструктурні об'єкти на території росії? Подивіться на чисельні відео з фронту, як наші оператори вміло скидають "лімонки" та ВОГи прямісінько на дурні голови рашистів! Але з чого скидають? З отих самих несчасних "мавіків", здатних підняти від сили 5 кг. вибухівки, й купувати які дедалі стає усе проблемніше! А де ж наші, власні дрони? Невже за практично півтора роки такої кривавої війни українські конструктори та виробники не спромоглися вирішити цю проблему? Іран, оно, тридцять років під санкціями, а якось же спромігся виробляти й тисячі "шахедів", й навіть балістичні ракети, здатні вражати на відстані 5000 кілометрів! Ну як так, люди добрі?
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28.05.2023 07:55 Відповісти
Добрі люди обрали клоуна із кацапських карпаратівів - презедентом, якому влада потрібна виключно для власного збагачення, тепер ниють що у нас нічого не будуються для фронту. Серйозно? А мізками 4 років тому чому не скористалися?
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28.05.2023 08:25 Відповісти
Було б чим користатися...
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28.05.2023 08:35 Відповісти
Добрі люди на вибори прийшли ті ж самі, що й за 5 років до цього. Але не про це тільки мова, а й про санкції проти ірану.
Щоб зрозуміти, на мою думку треба згадати про санкції проти росії з 2014 - го року. Тоді в ЄС заборонили поставки в росію готової продукції, але не заборонили виробляти ту ж продукцію на території росії - зробили їм ще гірше. Бо робочі місця створили.
Одна Німеччина чого тільки там не збирала в новостворених цехах! - І авто, і комбайни, і турбіни для єлектростанцій, і ліки, і сантехніку виробляли, і ще багато чого, про що не писали. Їх торговий керівник-представник в росії сказав десь, що цій країні працює близько 3000 німецьких фірм, та фірмочок.
Французький президент, пребуваючи з візитом на болотах, гоіорив під час виступу, що на першому місці в торгівлі з росією поки що німеччина, але він має намір ії обійти.
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28.05.2023 10:37 Відповісти
Німеччину з малої літери написав не навмисне.
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28.05.2023 10:38 Відповісти
хай краще у Вас постане питання "яка ефективність у тих шахідів ?"
вночі кацапи запустили пів сотні, а чого досягли ? (окрім шуму)
проектування, тестування, розгортання виробництва це не рік і не півтора (якщо Ви звісно знаєте що це таке) - а в результаті пшик - все зіб'є пво

і поцікавтеся які дрони у Армії Дронів - просто щоб знати
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28.05.2023 09:33 Відповісти
Досягли, на жаль, багато чого. Не треба сліпо вірити зеленим казкам "збили всі 20 з 15-и" та "попали в порожній сарай"...
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28.05.2023 12:28 Відповісти
я вірю ЗСУ
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28.05.2023 12:31 Відповісти
Так ЗСУ якраз мовчить. Казки розповідають різні зелені "речники" типу Ігната, Череватого та Гуменюк. Читають з папірців, які їм надсилають з зеленої ж-ОПи...
ПС. Ви читали хоч раз соцмережі чи вайбер під час тривоги? Там весь рух шахідів та ракет бачать і відслідковують навіть прості українці. Не повірю, що військові не можуть відслідкувати. Але в результаті: шахеди вільно перетинають всю країну з півдня на північ та зі сходу на захід і влучають куди треба. Нам же на слідуючий день розповідають байки про якісь "нетрадиційні маршрути"...
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28.05.2023 12:45 Відповісти
Ви поняття не маєте про що пишете
ну виявили люди - далі що ??? ЗСУ не може мати такої великої присутності по ВСІХ можливих маршрутах руху мопедів и КР, а мобільні вогневі групи мають ДУЖЕ обмежений радіус враження
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28.05.2023 12:57 Відповісти
Я це знаю і про це ж і пишу. То чому вже різним гуменюкам не визнати те, що очевидне майже кожному думаючому українцю: збивати шахеди на всій території країни просто нічим. Навіщо розповідати ці казки про "нетрадиційні маршрути по річищах" та ще в той момент, коли шахід пролітає прямо над будинком у великому місті? Навіщо розповідати про якісь розбиті порожні сараї, коли самі кацапи прекрасно знають, куди вони вцілили і що знищили? Кацапам на сміх?
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28.05.2023 13:09 Відповісти
спікери ЗСУ так і кажуть - наявного ппо недостатньо
більше того з особливістю шахідів його НІКОЛИ не буде достатньо (шахіди, перевантажуючи ППО, проривають периметр в одній точці потім використовуючи складки місцевості (русла рік) рухаються до своїх цілей)

шахіди летять добіса низько - нижче горизонтів виявлення радарів -тому їх можна виявити і збити на підльоті тільки ВЕЛИЧЕЗНОЮ кількістю мобільних груп і постів - ДЕ ВЗЯТИ СТІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ????

і тим не менше наші ДУЖЕ успішно з цим справляються
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28.05.2023 15:31 Відповісти
Так, успішно. Місцеві там, куди прилітає, іншої думки, але то таке. Де взяти людей? Вистачає. Справа в озброєнні. Можновладці постійно розповідають, що нам допомагає більше 50 ! країн світу. І все одно ми в кілька разів катастрофічно відстаємо від рашки, якій допомагає лише Іран. Парадокс...
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28.05.2023 15:47 Відповісти
Величезні кошти розкрадаються на ремонті доріг, зокрема у Києві на пр.Івасюка (Г. сталінграду) Героїв Дніпра, Старі бордюри замінюють на старі ще гірші оббиті бордюри викопані в іншому місці!
Поліція та Адміністрація Оболонського району спокійно споглядають!
Чи не зацікавляться журналісти?

Це такзвані "нові" бордюри які встановлюють, а для того щоб їх встановити ще й руйнують частину існуючого покриття

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28.05.2023 10:36 Відповісти
Це вже новий "ремонт" і вони встановлені
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28.05.2023 10:38 Відповісти
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28.05.2023 10:39 Відповісти
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.
https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501
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28.05.2023 08:04 Відповісти
нетрадиционные маршруты, это скрепно......
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28.05.2023 08:07 Відповісти
По якому річищу можна долетіти зі сходу до Житомирщини, якщо не секрет?
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28.05.2023 12:30 Відповісти
 
 