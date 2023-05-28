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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі сили ППО знищили 52 шахеди, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54!

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", знищено більшість ударних дронів.

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України",- йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначають, що 52 шахеди були знищені.

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Вночі сили ППО знищили 52 шахеди, - Повітряні сили 01

Автор: 

ППО (3169) Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+59
СЛАВА И ЧЕСТЬ ПВО!
Иранские свиньи ВОН из Украины!
Требуем разрыва дипотношений с Ираном!
Посольство и консульства иранского свинарника в Украине должно быть закрыто!
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28.05.2023 08:07
+33
Ого, це вже у кремлівського упиря почалася агонія від безсилля
і мразь вирішив закидати нас іранським лайном 😠
Здохни , падлюко і не мучайся 😡
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28.05.2023 08:07
+19
Если ты под словом элитка подразумеваешь ЗЕбанутую срань, то я согласен. Эти твари, которых тупое быдло привело к власти закрыли, наверняка по указанию *****, срущего в чемодан, все ракетные программы, которые начал Порох и Пастор. Если-бы эти разработки, которые были уже испытаны, были профинансированы этой ЗЕбанутой сранью, то *****, не взирая даже на то, какой пришел новый президент, не рискнул-бы напасть на Украину, потому что ***** трус.
А так, маемо те, що маемо. Спасибо США и Западу, которые нас поддерживают техникой и финансами.
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28.05.2023 09:33
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СЛАВА И ЧЕСТЬ ПВО!
Иранские свиньи ВОН из Украины!
Требуем разрыва дипотношений с Ираном!
Посольство и консульства иранского свинарника в Украине должно быть закрыто!
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28.05.2023 08:07 Відповісти
и в суд на них подать. Удивляюсь, почему до сих пор этого н было сделано
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28.05.2023 15:26 Відповісти
Ого, це вже у кремлівського упиря почалася агонія від безсилля
і мразь вирішив закидати нас іранським лайном 😠
Здохни , падлюко і не мучайся 😡
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28.05.2023 08:07 Відповісти
А Кремінна, ЗСУ потребує дрони, бо перевага ворога у цьому лайні значна,поки міністр оборони б'ється за контракти за китайські дрони, ліси Кремінна кишать орками
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28.05.2023 08:23 Відповісти
Нещодавно бачив відео де один китайський квадокоптер-камікадзе збиває інший китайський дрон, який коригував вогонь. Скільки мільярдів китайці заробляють на цій війні?
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28.05.2023 08:30 Відповісти
Пане, повзіть вже на кладовище, все одно ми усі помремо /s
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28.05.2023 09:18 Відповісти
Так ви ж і співаєте пісні, тільки траурні.
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28.05.2023 09:24 Відповісти
А як все це пов'язано з Ізраїлем?
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28.05.2023 09:29 Відповісти
З Ізраїлем зв'язано елементарно.Він такі дрони як насіння лузає.Може б і Україні щось би перекинули
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28.05.2023 09:46 Відповісти
Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54! Джерело:
У Повітряних силах зазначають, що всі 52 шахеди були знищені. Джерело:
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28.05.2023 08:08 Відповісти
збій синхронизації по брехням. інфа пройшла мимо марафонівського синхронізатора )))
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28.05.2023 08:44 Відповісти
Ніякого збою немає.Ще два знищили над Черкащиною.Якби не хлопці із ЗСУ,був би капут повний.
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28.05.2023 09:55 Відповісти
можливо хитрість криється в деталях і 'зафіксовано пуск' і всі(я так розумію, ті, що долетіли до України) цифри відрізняються тому, сподіваюсь, що не всі долетіли до України. Хоча все може бути банально просто і цензор ще не прокинувся
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28.05.2023 09:08 Відповісти
Игнат в телемарафоне уже подтвердил, что есть 2 прилета.
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28.05.2023 09:35 Відповісти
Вангую, что оставшиеся 54-52=2 дрона полетели с Кубани на свою историческую родину - в Персию. Так бывало с почтовыми голубями, которые после продажи возвращались к своему первому хозяину.
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28.05.2023 08:10 Відповісти
зате продовжуємо ржати з того що у них все "з гівна та палок".
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28.05.2023 10:53 Відповісти
Нам ніззя атакувати бо Світ боїться ядерного чемоданчика
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28.05.2023 08:28 Відповісти
Не бзди. Україна може атакувати чим завгодно власного виробництва.
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28.05.2023 21:12 Відповісти
Ответим россиянам своими дронами! Иранцы могут сделать, а мы-то ух!!! А нету их, элитка Украины позаботилась. Нет государственных заводов. Будем на народные дроны и прочие модельки собирать всем народом.
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28.05.2023 08:44 Відповісти
Если ты под словом элитка подразумеваешь ЗЕбанутую срань, то я согласен. Эти твари, которых тупое быдло привело к власти закрыли, наверняка по указанию *****, срущего в чемодан, все ракетные программы, которые начал Порох и Пастор. Если-бы эти разработки, которые были уже испытаны, были профинансированы этой ЗЕбанутой сранью, то *****, не взирая даже на то, какой пришел новый президент, не рискнул-бы напасть на Украину, потому что ***** трус.
А так, маемо те, що маемо. Спасибо США и Западу, которые нас поддерживают техникой и финансами.
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28.05.2023 09:33 Відповісти
а зебанутая власть с неба упала? Или нам их марсиане навязали?
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28.05.2023 10:54 Відповісти
Порох і пастор нав'язали до вибору?
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28.05.2023 11:38 Відповісти
Читай внимательно мой пост, обрати внимание на это : Эти твари, которых тупое быдло привело к власти . Если не понял, перечитай еще 10 раз и скажи : ахалай-махалай, повтори 5 раз и все сразу станет понятно.
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28.05.2023 11:50 Відповісти
Получается что каждый второй прохожий тебе должен дать люлей за "тупое быдло")
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28.05.2023 13:29 Відповісти
Тупое быдло не может дать ему люлей так как по причине своей тупости оно не понимает, что оно тупое быдло и поэтому даже сумев прочесть его пост оно не понимает, что это относиться именно к нему.
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28.05.2023 14:08 Відповісти
Вони ж цю рашистську наволоч зареєстрували у Мін'юсті, допустили до виборчого процесу, включили у виборчі списки і дозволили на всю країну транслювати рашистську брехню і передвиборчу пропаганду за повного сприяння адмінресурсу. Тепер переводять стрілки і звинувачуюють у всьому український народ.
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28.05.2023 14:35 Відповісти
А це бидло кудись ділося ? Нє ! Максимум, з Європи повернеться і знову проголосує.
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28.05.2023 11:25 Відповісти
Так ото-ж... Хотя может война немного ума им добавит.
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28.05.2023 11:45 Відповісти
насколько наблюдаю, ни грамма не добавила.
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28.05.2023 14:40 Відповісти
..так пан Пілсудський ще в середині тридцятих сказав..*** Народ у нас хороший...але люди гівно!!** Казав за поляків... а українці перевершили....)))
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28.05.2023 16:47 Відповісти
А иранцев ******* не еадо ? Пусть уйобуют в родные пеналы.
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28.05.2023 08:45 Відповісти
Велика кількість ...Або в них дронів багато та накопичуюють ракети .Або виснажуть ППО для ракетної атаки сьогодні .
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28.05.2023 08:54 Відповісти
"...пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54!.."
"...зазначають, що всі 52 шахеди були знищені."
Здається не всі... Чи помилка?
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28.05.2023 09:02 Відповісти
Зачасту деякі не долітають, саджають їх або інші причини. Що за коменти? Самі скільки збили?
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28.05.2023 11:22 Відповісти
Шахеди ніхто не саджає. Долетіли всі, збито 52 та є 2 влучання.
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28.05.2023 14:41 Відповісти
Зато нам низзя стрелять по мацкве ато будет ыскалацыя. Какая к черту еще ескалация еще может быть. Рашисты уже всем чем могут по нам лупят
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28.05.2023 09:23 Відповісти
Що тобі заважає стріляти?
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28.05.2023 21:20 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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28.05.2023 10:25 Відповісти
А це нормально, що раніше у моєму місті їх збивали, а зараз вони пролітають прямо над моїм будинком та спокійно летять далі та ******** сусідній обласний центр? З нашого міста що: зовсім ППО забрали?
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28.05.2023 11:15 Відповісти
Сумно, але можуть бути ньюанси. Незручно тут писати про те.
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28.05.2023 11:26 Відповісти
Ти не той, хто може мені вказувати, що робити.
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28.05.2023 19:22 Відповісти
Я не вказую, а припускаю. Але най буде, як скажете.
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28.05.2023 21:33 Відповісти
Любителям математики, вилетіли 54, а збили 52, 2 в повітрі, причин багато ,не потрібно шукати зраду, тим паче в ЗСУ.
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28.05.2023 11:23 Відповісти
паРашники как те мыши , которые постоянно кололись об кактус , пускают шахиды все больше и больше , но результата все меньше и меньше , тем самым поднимая боевой дух Украины , вояки ***** , угробили пол миллиона своих дебилов , техники на миллиарды , просрали международные отношения , экономика уже не вытягивает , потеряли миллиарды в мировых банках ( а потеряют еще больше ) , опозорились на весь мир , став хуже фашистов , породили ненависть к себе на сотню лет , страна на пороге экономического и политического коллапса , ...........и самое умное на что способно это недогосударство в этой ситуации - купить шахиды и послать их на Киев , .......ну долбоебы , ну что тут скажешь , более ******** созданий чем русня нет в природе .
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28.05.2023 11:26 Відповісти
Откуда ты взял про "экономика не вытягивает"? Не смотри на ночь телемарафон.
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28.05.2023 14:43 Відповісти
Там немає живого мозку, щоби "чистити". Там вже суцільний моноліт тоталітаризма.
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28.05.2023 21:30 Відповісти
 
 